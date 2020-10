Kuusitiaiset törmäsivät laseihin. ”Helppoa ratkaisua ei ole, kun rakennus on arkkitehtuuriltaan valmis”, Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki toteaa.

Helsingin Pasilassa on viime päivinä tehty havaintoja useista kuolleista linnuista.

Kuolleita pikkulintuja on havaittu varsinkin Triplan lähistöllä, mutta havaintoja on myös Länsi-Pasilasta.

Eemeli Hakoköngäs kävi viime viikonloppuna Triplassa ja näki sunnuntaina lyhyellä kävelymatkalla Triplan vieressä 19 kuollutta pikkulintua jalkakäytävällä. Hakoköngäs huomasi kuolleita lintuja olevan etenkin Pasilankadun puoleisella seinustalla.

”Tämä on ikävä asia, joka on tullut esiin nyt tänä syksynä”, toteaa Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Hänen mukaansa Tripla-kokonaisuuden ikkunoihin on aiemmin törmännyt lintuja satunnaisesti, mutta viime päivinä törmänneitä lintuja on ollut yksittäisiä enemmän.

”Kauppakeskuksen ikkunat sijaitsevat pääosin maan tasalla, mutta olemme yhdessä yläpuolellamme olevien asuin-, toimisto- ja hotellitornienrakennuksien kanssa miettineet, mitä voisimme tehdä asialle. Helppoa ratkaisua ei ole, kun rakennus on arkkitehtuuriltaan valmis.”

Kivimäki kertoo, että Triplasta on oltu yhteydessä Birdlife-järjestöön, josta kysyttiin neuvoa.

”On harmillista, että tänä syksynä esille on tullut tällainen ilmiö. Yritämme yhdessä eri toimijoiden kanssa keksiä mitä sille voisi tehdä.”

Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö Birdlifen tiedottaja Jan Söderlund kertoo, että on on nähnyt kuvia ja videoita kauppakeskus Triplan lähellä kuolleista linnuista.

”Ne ovat kuusitiaisia”, Söderlund kertoo.

”Määrä ei ole ihan tavallinen, mutta todennäköisesti kyse on ikkunatörmäyksistä”, hän arvioi.

”Varsinkin näin syksyllä niitä sattuu. Siinä on korkea rakennus, jossa on paljon lasipintaa ja linnut etenevät siinä laaksoa pitkin hyvällä muuttoreitillä, joten siinä mielessä se ei ole yllättävää.”

Söderlundin mukaan varsinkin pilvisinä, sumuisina iltoina ja öinä tällaisia törmäyksiä voi sattua rakennuksiin, joissa on laajoja lasipintoja.

Eemeli Hakoköngäs huomasi Triplan lähellä sunnuntaina paljon kuolleita lintuja ja arveli niiden lentäneen päin lasi-ikkunoita.­

Mitä asialle olisi tehtävissä?

”Yhdysvalloissa näitä on tutkittu ja kokeiltukin enemmän, koska siellä lasipintoja on vielä enemmän ja ongelma on ihan eri suuruusluokkaa. Yksi rakenteellisesti toimiva ratkaisu on ollut uv-lasin käyttö”, Söderlund kertoo.

”Se on tavallista lasia kalliimpaa, mutta heijastaa valon niin, että lintu näkee sen yhtenäisenä pintana, eikä silloin näe pelikuvaa tai maisemaa, josta nämä törmäykset yleensä johtuvat.”

Monessa tapauksessa auttaa rakennuksen valaiseminen pimeään aikaan, jolloin pinnat tulee näkyviksi.

”Päivällä voivat auttaa erilaiset teippaukset ja verhojen käyttö.”

Söderlund kertoo, että nuoret linnut törmäävät lasiseiniin vanhoja lintuja helpommin.

”Ne ovat kokemattomia ja törmäävät helpommin kuin useamman muuttomatkan tehneet linnut.”