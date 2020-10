Sairaanhoito

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on pahasti ruuhkautunut yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden jono. Laiton tilanne ei selity pelkällä koronakriisillä vaan osansa ruuhkaan tuo laajasti moitittu tietojärjestelmä Apotti.

Uudella potilastietojärjestelmällä Apotilla on osuutensa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitojonojen venymisessä. Loka–marraskuun vaihteessa Apotti on määrä ottaa käyttöön myös Suomen suurimmalla sairaalakampuksella Helsingin Meilahdessa.­

Erikoissairaanhoitoon odottavien potilaiden jonot ovat paisuneet dramaattisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Hälyttävin jono on kertynyt yli puoli vuotta hoitoa odottaneista, joilla oikeus hoidon saamiseen ei enää pysy lain rajoissa.

Yli kuusi kuukautta odottaneita oli heinäkuun lopussa Husin alueella yli 4 500. Vuosi sitten heinäkuun lopussa samassa jonossa oli 824 potilasta. Jono oli siis venynyt yli 5,5-kertaiseksi.

Myös yli kolme kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden määrä oli kasvanut vajaan viidenneksen. Jonossa oli noin 5 400 potilasta. Vuosi sitten heinäkuun lopussa jonossa oli 4 625 potilasta.

Eniten yli puoli vuotta jonottaneita potilaita odotti pääsyä kirurgisiin toimenpiteisiin ja silmätautien yksikköön. Kirurgian jonossa oli heinäkuun lopussa 2 299 potilasta ja silmätautien jonossa 1 677 potilasta. Ruuhkista kertovat luvut ilmenevät Husia johtavan hallituksen kokouspöytäkirjasta 14. syyskuuta.

Ruuhkat rikkovat potilaiden lakisääteistä oikeutta päästä hoitoon määräajassa. Kyse on hoitotakuusta, josta säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoidon viivästymisestä voi seurata esimerkiksi sairauden tai sairausloman pitkittymistä.

Ylipitkiä jonoja oli kertynyt sekä poliklinikoille että vuodeosastoille pääsyä odottaville. Hoitoa odottavien tulee pystyä suunnittelemaan tulevaa leikkausta tai muuta hoitoa.

”Laki sanoo, että tässä perälauta on kuusi kuukautta. Hoitoa odottavien tiedot pitää julkaista, jotta kansalainen voi katsoa, millaisia odotusaikoja on”, sanoo erikoissairaanhoidon kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

THL tilastoi hoitoa odottavien määrät kolmesti vuodessa.

Pääkaupunkiseudun alueesta vastaava ja Hyksin sairaanhoitoaluetta johtava Atte Meretoja sanoo ensin, että hoitojonojen kasvu selittyy koronavirusepidemialla.

Pelkällä koronaviruskriisillä jonojen venymistä ei kuitenkaan voi kuitata. Husin hallituksen pöytäkirjassa jonojen kasvua käydään läpi sairaaloittain ja yksiköittäin.

Useassa kohdassa jonojen kasvun syyksi nousee koronaepidemian ohella siirtyminen uuteen potilastietojärjestelmään Apottiin. Apotti on Yhdysvalloista Husiin tuotettu Epic-pohjainen järjestelmä.

Apotti otettiin ensin käyttöön Peijaksen sairaalassa Vantaalla marraskuussa 2018. Helmikuussa 2020 Apotin käyttö laajeni Husin Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueille sekä Hyksin sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan, Naistentautien ja synnytysten sekä psykiatrian yksiköihin.

Apottia on arvosteltu laajasti siitä, että se on vaikeaa käyttää eikä siitä saa luotettavasti ulos tietoja. Keväällä 2019 Apotin hankala käytettävyys johti Peijaksessa tapahtumaketjuun, jossa potilas kuoli.

Lue lisää: Syvä huoli Apotista

Kuluneena keväänä Apotti aiheutti edelleen niin paljon virhetilanteita, että osa lääkäreistä toivoi vanhoja järjestelmiä takaisin koronakriisin ajaksi. Husin ammattilaiset kertoivat tuolloin Apotin yhä hidastavan työtä ja vaarantavan potilasturvallisuutta.

Kokouspöytäkirjassa Apotti on mainittu Hyvinkään poliklinikka- ja leikkausjonojen selvän kasvun sekä Porvoon sairaanhoitoalueella kertyneen hoitovajeen yhteydessä. Naistentautien leikkausjonoa on kasvattanut keväällä Apotin käyttöönotto.

Lasten ja nuorten yksikössä jono oli kirjauksen mukaan kasvussa jo keväällä. Syiksi mainitaan Apotti ja koronatilanne.

Erityispediatriassa hematologian vastaanotoille on ollut syksyksi ennätysmäärä potilaita jonossa. Sen on kirjattu johtuvan ”enemmän kevään Apotti-siirroista kuin kesästä”. Kardiologiassa joudutaan aikojen puutteen vuoksi lykkäämään joka kuukausi yli sata käyntiä. Se ”ei johdu kesästä, vaan kyseessä on pitempiaikainen ilmiö ja kevään Apotti-siirrot”.

Lista Apotin yhteydestä ruuhkautumisiin jatkuu.

Myös Husin tarjoamien palveluiden määrän todetaan vähenneen tammi–heinäkuussa. Tilannetta selittää ”Apotin käyttöönotto sekä elektiivisen toiminnan supistaminen koronaepidemian vuoksi”. Elektiivinen tarkoittaa kiireetöntä hoitoa.

Apotti vaikeuttaa myös kattavien jonotietojen saamista. Puute on havaittu hoitojonoissa niissä Husin yksiköissä, joissa potilastietojärjestelmä on käytössä, vahvistaa THL:n Häkkinen.

”Apotissa on ollut ongelmia, ettei tietoja ole saatu luotettavasti ulos”, Häkkinen sanoo.

Husin on luovutettava kolmesti vuodessa tiedot hoitoa odottavista potilaista THL:lle. Tuoreimmat THL:n julkaisemat tiedot perustuvat huhtikuun 30. päivän tilanteeseen. THL:n kesäkuisen raportin mukaan hoitoa odottavien potilaiden määrästä puuttui lähes 400 ihmistä. Jonoissa oli virheellisesti 520 potilasta, joiden toimenpide todellisuudessa oli peruttu.

Osalle potilaista on saman THL:n raportin mukaan voitu tehdä Apottiin kirjaus hoitoa varten. Mutta koska näiltä potilailta on puuttunut kirjaukset heidän tarvitsemansa hoidon erikoisalasta ja jonottamisen syystä, he ovat jääneet pois tiedoista.

Husin omilta verkkosivuilta puuttuu kuluvan vuoden tiedot hoitoa odottavien määrästä ja odotusajoista. Tuoreimmat tiedot ovat joulukuulta 2019, vaikka Husin tulee julkaista tiedot verkossa vähintään neljän kuukauden välein.

Husin joulukuinen kuvaus Apotista juontuvista ongelmista on samankaltainen kuin THL:n havainnot.

Hus totesi tiedoissa odottajien määrästä olevan edelleen ”epävarmuutta”, koska Peijaksessa oli otettu käyttöön Apotti – yli vuosi sitten. Keväällä 2019 oli huomattu, että osa Peijaksen jonottajista oli puuttunut tiedoista. Virheellisesti oli sitä vastoin mukana potilaita, joiden hoito oli peruttu.

Myös toteutuneiden leikkausten ja hoitojen raportoinnissa oli ollut ”epävarmuutta”.

Kun Hyksin sairaanhoitoalueen johtaja Meretoja kuulee julkisten asiakirjojen sisältämistä tiedoista, hän pehmentää näkemystään. Meretoja myöntää, että Apotilla on ollut vaikutusta hoidon ruuhkautumiseen ja ensimmäisten viikkojen aikana merkittävästi jonojen kasvuun.

”Totta kai keväällä vaikutti se, että Apotin käyttöönottoon liittyi suunniteltu toiminnan supistaminen kolmen viikon ajan”, Meretoja sanoo.

”Se vaikutti jonoihin helmikuussa. Jonot olisi hoidettu pois, ellei koronaa olisi tullut.”

Meretoja myöntää, että tietojen siirtämisessä Apotin ja ennen sitä käytössä olleen Uranuksen välillä on ollut ongelmia.

”Tietojen yhdistely vaatii käsityötä”, hän sanoo.

Kiireetöntä hoitoa supistetaan tänä syksynä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, koska potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto vie aikaa ja voimavaroja.­

Lähiviikkoina on edessä Apotin suuri ponnistus. Loka–marraskuun vaihteessa Suomen suurimman sairaalakampuksen on määrä siirtyä käyttämään sitä.

Vuorossa ovat Meilahden sairaala-alue, Iho- ja allergiasairaala sekä Töölön sairaala, Kirurginen sairaala sekä Husin osuus Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa ja Vega-talossa.

Sekä THL:n Häkkinen että Husin Meretoja korostavat, että Apottiin liittyviä ongelmia on kevääseen verrattuna saatu korjattua. Mutta Apotti on Meretojan mukaan ”paljon monimutkaisempi järjestelmä kuin vanha järjestelmä” eikä ”missään nimessä täydellinen”.

”On paljon asioita, joita kannattaisi toteuttaa toisin. Järjestelmää kehitetään kaiken aikaa paremmaksi”, Meretoja sanoo.

Uusimmat tiedot hoitojonoista on määrä saada julki lähipäivinä. Ne perustuvat elokuun lopun tilanteeseen. THL:n Häkkinen ennakoi, että lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta Husiin on vähentynyt koronaepidemian takia. Osa potilaista on siis jättänyt hakeutumatta hoitoon.

Jos potilaat alkavat taas pyrkiä vastaanotoille, myös hoitojonot voivat lähteä edelleen kasvuun. Jos jonotietojen saaminen takkuilee Meilahden laajennuksen jälkeen, ”se on sitten ongelma, ei voi mitään”, Häkkinen kuvaa.

Suuri käyttöönotto ei Meretojan mukaan ole ”samanlainen uhka ja huoli” kuin helmikuinen. Kiireetöntä hoitoa on ajettu alas, eikä ensimmäisten kolmen neljän viikon jälkeen olisi odotettavissa pudotusta hoidon määrässä.

”Hus tekee kaikkensa, että nimenomaan kiireettömissä leikkaustoimissa pystymme saamaan hoidot lailliselle tasolle tekemällä ylitöitä, palkkaamalla lisää työntekijöitä ja tarvittaessa ostamalla palveluita ulkoa”, Meretoja sanoo.