HOK-Elannon työntekijät saavat itse päättää käyttävätkö asiakastiloissa maskia vai visiiriä. Jompaa kumpaa on pääkaupunkiseudulla työskentelevien käytettävä.

Helsingin sijaitsevien Alepa-kauppojen henkilökunnalla on pian visiiri tai maski.­

Ruokakauppojen henkilökunnalla tullaan lähipäivinä näkemään yhä enemmän kasvomaskeja tai visiirejä pääkaupunkiseudulla.

Päätöksen kasvomaskin tai visiirin pakollisesta käytöstä ovat tehneet ainakin HOK-Elanto ja Kesko. Lidl on antanut suosituksen maskin käytöstä sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

Kesko ja HOK-Elanto perustelevat uutta käytäntöä muuttuneella tautitilanteella.

Molemmissa yrityksissä maskeja tai visiirejä käytetään vain alueilla, missä sairaanhoitopiiri on antanut aiempaa laajemman ohjeen maskien käyttämiseen eli missä tautitapausten määrä kasvaa nyt nopeasti.

Näillä alueilla henkilökunta käyttää maskia tai visiiriä aina asiakastiloissa ollessaan ellei työskentele kassoilla, missä on jo muoviseinä henkilökunnan ja asiakkaan välissä.

”Koronatilanne on kiihtynyt ja alueille on annettu ohjeita maskien käytön laajentamisesta. Jos alueelle on annettu alueellista maskisuositusta laajempi suositus, niin niillä alueille noudatamme sitä”, sanoo Keskon viestintäjohtaja Jaana Huttunen.

Uusi linja tulee siis näkymään ainakin pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupoissa.

Keskossa uusi linjaus annettiin henkilökunnalle viime viikolla, HOK-Elannossa tiistaina.

”Se otettiin vaihdellen vastaan, suurin osa otti oikein hyvin”, kertoo HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki.

Uusi linja ei liity henkilökunnan tautitapauksiin, sanoo Jaana Huttunen Keskosta.

”Meillä ei ole ollut yhtään työperäistä tautitapausta.”

Ohjeistus noudattelee sairaanhoitopiirien antamia suosituksia ja on näin alueellisesti tautitilanteesta riippuvainen.

THL suosittaa maskin käyttöä nyt julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa niiden sairaanhoitopiirien alueilla, joissa koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa.

Husin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa ja henkilökuntamme noudattaa siten aluetta koskevaa suositusta suojainten käytöstä, Kattilamäki kertoo.

”Jo työturvallisuuslakikin velvoittaa meitä tähän.”

Henkilökunnan tiloissa suojavarusteita ei vaadita, Kattilamäki sanoo.

”On käsittämätöntä kuinka isoja vaikutuksia tällä viruksella on. Jos sen leviämistä on mahdollista hidastaa ja katkaista se kokonaan niin se olisi koko yhteiskunnalle todella hyödyllistä.”

HOK-Elannon ja S-ryhmän päivittäistavarakauppoja ovat muun muassa Prismat, S-marketit ja Alepat. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa. Keskon kauppoja taas ovat K-kaupat.