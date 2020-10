Seksuaalirikokset

Rangaistus pysyi kuitenkin ennallaan.

Helsingin hovioikeus hylkäsi yhden syytteen rikossarjassa, jossa mies houkutteli Espoossa alaikäisiä ostarilta kotiinsa ja käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen.

Kim Kairenius sai aiemmin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalipalvelun ostamisen yrityksestä nuorelta Espoossa tapahtuneista teoista. Hänet tuomittiin samalla syyllisenä myös näpistyksiin ja erilaisiin huumausainerikoksiin.

Tuomittu vaati hovioikeudessa, että neljä seksuaalirikossyytettä hylätään.

Syyte seksuaalipalvelujen ostamisen yritys nuorelta hylättiin hovioikeudessa. Taustalla on se, että asianomistaja on asian hovioikeuskäsittelyn aikana täyttänyt 18 vuotta, ei ole vaatinut rangaistusta syytekohdassa. Syyttäjä on hovioikeuden pääkäsittelyssä luopunut tästä syytteestä.

Muilta osin syyksilukemista ei käräjäoikeuden tuomioon verrattuna ole muutettu. Kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen ei tule muutosta.

Rikoksista ankarimmin rangaistava on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, joka on otettava lähtökohdaksi mitattaessa tuomittavaa yhteistä rangaistusta.