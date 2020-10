Suomen merenrannat ovat täynnä Itämerta myrkyttävää ruovikkoa – Nyt Kirkko­nummella hyörii niitto­kone, jonka tehtävänä on muuttaa ympäristö­haitta rahaksi

Ruokomassalle etsitään hyötykäyttöä puutarhojen kasvualustana.

Tasainen moottorinääni kertoo, että ruovikon takana tapahtuu jotain. Telaketjun jäljet paljastavat, että iso kone on mängeltänyt Norra Fladetin mutaista rantaa, ja raivannut ruovikkoa siistiksi silppukasaksi puun alla.

Veljekset Mika ja Sami Starck ovat saapuneet Siikaisista niittämään Metsähallituksen luonnonsuojelualuetta Kirkkonummella. Niittokoneen edessä ajaa kuormuri, jonka lavalle silputtu rannikkoruoko kootaan.

Keskiviikkona Starckin veljekset työskentelivät avatakseen matalaa lahdenpohjukkaa Medvastön suojelualueella. Metsähallituksen tavoitteena on ennallistaa pusikoitunut ja umpeenkasvanut merenlahti takaisin avoimeksi perinnemaisemaksi.

Kirkkonummella ruokomassa korjataan pois, jotta sen sisältämät ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Yhden hehtaarin rannikkoruokokasvusto voi sisältää 10 kiloa fosforia, 100 kiloa typpeä ja yli kaksi tonnia hiiltä.

Norra Fladet on tasainen matala merenlahti Kirkkonummella. Ruovikon niitto on sujunut ongelmitta, koska isoja kiviäkään ei ole osunut koneiden tielle.­

Ruovikoiden niitto on taiteilua eri luontoarvojen kanssa. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila on sekä Itämeri-tutkija että innokas lintumies.

Hänen arvionsa on, että hyvin suunniteltu ruovikoiden niitto voi rikastuttaa lintumaailmaa, kunhan muualla jätetään ruovikoita niitä suosiville linnuille.

”Espoossa Laajalahden rannalla niittoalueesta on tullut oikea kahlaajakeidas. Myös Vanhankaupunginlahdella Viikissä Tringa on järjestänyt niittotalkoita”, Knuuttila arvioi.

Itämeren ravinnekuorman keventäjänä kalastus on toimintalistan kärjessä, koska kalasaaliin mukana poistuu paljon ravinteita. Kuitenkin ruovikoita niittämällä saadaan fosforia enemmän pois hehtaaria kohden kuin kalastuksen avulla.

Ruovikot ovat hyviä sitomaan itseensä ravinteita rehevöityneestä merivedestä.

Knuuttila on laskenut, että jos rannikoiden ruovikoista noin kymmenesosa eli 3 000 hehtaaria niitettäisiin, fosforia saataisiin poistettua rantavesistä noin 30 tonnia. Vertailun vuoksi pääkaupunkiseudun suurin jätevedenpuhdistamo Viikinmäki poistaa fosforia jätevesistä 15 tonnia vuosittain.

Fosfori ja typpi ovat ravinteita, jotka lisäävät leväkasvustoja ja pahentavat happikatoa.

Metsähallituksessa arvioidaan, ettei ruovikkoa tarvitse niittää vuosittain. Joillain alueilla yksikin niitto voi riittää pitämään maiseman avoimena, jos merenrantaniityllä karja laiduntaa kesäkaudella.

Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilän mukaan erityisen hyvä merenrantaniittyjen laiduntaja on ylämaankarja-rotu, joka ei epäröi kahlata syvään veteen vihertävää ruovikkoa syömään. Myös kyytöt ovat osoittautuneet ahkeriksi ruovikonsyöjiksi.

Kaislikoiden ja ruovikoiden niitto on yleistä merenrannoilla ja järviseudulla, mutta yhtä yleistä on, että vihermassa mätänee rannalla. Hajotessaan ruokomassa synnyttää kasvihuonekaasuja metaania ja hiilidioksidia.

Niittämätön ruovikko lisää ravinteita pohjasedimenttiin. Niitto parantaa vedenkiertoa ja vähentää hapenkulutusta.

Pääkaupunkiseudun isot rannikkokaupungit Helsinki ja Espoo eivät ainakaan vielä ole ottaneet ruokomassaa jatkojalostukseen.

Helsingissä kaupungin rakentamispalvelu Stara kompostoi kasvualustaksi puutarhajätettä, mutta ei ruokojätettä. Kompostituotteet tulevat omaan käyttöön.

Espoon kiertotaloustiimi on yhteistyökumppaneidensa kanssa selvittämässä, miten biomassan eri virtoja voitaisiin parhaiten hyödyntää jatkossa.

Silppuamisen etuna on, että ruokomassa menee paljon pienempään tilaan kuin pelkästään niittojäte.­

Kiinnostavaksi Kirkkonummen niittokohteen tekee se, että sen avulla selvitetään, voisiko ruokamassaa hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi turvetta korvaavana kasvualustana.

Koneurakoitsijoiden puute on havaittu yhdeksi pullonkaulaksi ruokojätteen hyödyntämisessä.

Metsähallitus ja John Nurmisen säätiö tekevät yhteistyötä pienen kiteeläisen yhtiön kanssa, joka on virittänyt toimintaa myös Etelä-Suomessa. Kiteen Mato ja Multa on löytänyt yhteistyökumppanin siuntiolaisesta koneyrittäjästä, jonka kanssa he etsivät sopivaa paikkaa tuotannolle.

Ruokosilpulle tarvitaan kuiva hallitila jatkojalostusta varten.

Aimo Turunen on perustanut yhtiön, jonka toimialana on matojen ja mullan myynti puutarhakäyttöön. Niinpä yrityksen nimi on Kiteen Mato ja Multa.­

Toimitusjohtaja Aimo Turunen sanoo, että valmis tuote on olemassa. Kompostoitu ruokomassa on osoittautunut kelpo kasvualustaksi. Ravinteiden talteenoton kannalta olisi parasta korjata ruoko vihreänä.

”Tavoitteena on, että ruokomassasta korjattaisiin kaksi kolmasosaa lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja kolmasosa silloin, kun ruoko on vihreää.”

Turusen mukaan ruokomassasta jalostettuja kasvualustoja voisi olla kaupan hyllyllä noin kahden vuoden kuluttua, jos kaikki menee nappiin.

Kiteen Mato ja Multa valmistelee toimitiloja ruokamassan jalostamiseksi myös länsirannikolla, Kotkan ja Haminan seudulla sekä Paraisilla.

Metsähallituksella on hallussaan laajoja luonnonsuojelualueita rannikoilla. Arviolta 4 000 hehtaaria niiden ruovikoista on tällä hetkellä täysin hoitamattomia, noin 2 000 hehtaaria on eri tavoin kunnostettu.

Sitä mukaa kun laiduntaminen ja ruovikoiden niitto on loppunut ja meri rehevöitynyt aikanaan avoimet perinnemaisemat ovat alkaneet kasvaa umpeen.

Merenrantaniityt ovat yksi kaikkein uhanalaisimmista biotyypeistä Suomessa. 1960-luvun avoimista merenrantaniityistä 90 prosenttia on sittemmin metsittynyt ja ruovikoitunut.