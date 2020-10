Ammattiin opiskelevat ovat Helsingissä koko syksyn tehneet osan etänä, lukioissa abiturientit ovat varmuuden vuoksi olleet kotona.

Helsinki ei vielä ole siirtymässä vuorotteluun etäopetuksessa peruskouluissaan. Isompia koululaisia koskevaan hybridimalliin siirtyminen ei koko kaupungin mitassa todennäköisesti tapahdu koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa.

Eikä heti vielä sittenkään, jos Uusimaa siirtyisi vakavampaan leviämisvaiheeseen. Tällaiseen päätökseen on valmistauduttu, mutta se tehdään vain, jos se on välttämätön.

”Se olisi niin iso päätös, että se tehtäisiin vasta ääritilanteessa. Lapsilla ja nuorilla on ensisijaisesti oikeus saada lähiopetusta”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Hän arvioi tartuntatilannetta uudelleen viikoittain terveysviranomaisten kanssa. Yksittäisten koulujen suhteen etäopetuksesta on jo tehty päätöksiä kolmesti: tällä viikolla Meilahden yläasteella, aiemmin Kannelmäen ja Merilahden peruskouluissa. Näissä on ollut kyse siitä, että kouluissa on ollut niin laajoja ja myös henkilökuntaa koskevia altistumisia, että olisi vaikea järjestää opetusta normaalisti.

Jos laajempaan hybridimalliin siirryttäisiin, se tarkoittaisi yläkoululaisille vuorottelua etäopetuksessa joka kolmas viikko. Huonommassa tilanteessa samaan joutuisivat myös alakoululaiset neljännestä luokasta ylöspäin. Pienimmät pidetään lähiopetuksessa eikä järjestely vaikuta myöskään päiväkoteihin.

Lue lisää: Näin koulut toimisivat, jos koronaepidemia pahenee

Helsinki kartoitti jo aiemmin syksyllä koulujen tiloja ja kyseli vanhemmilta esimerkiksi kotien tietotekniikasta. Samaa on tehty myös naapurikaupungeissa.

Pääkaupunkiseudun kunnat neuvottelevat yhdessä epidemian torjunnasta, mutta ne voivat myös tehdä erilaiset päätökset.

Helsingissä Pohjolaiselle on annettu väliaikaisesti valta päättää tarvittaessa hybridimalliin siirtymisestä. Espoossa ja Vantaalla on samoin väliaikaisesti annettu tällainen oikeus korkeille virkamiehille, joten asiasta ei tarvitsisi tehdä erillistä poliittista päätöstä. Teoriassa koulut voisivat siis siirtyä vuorotteluun muutamassa päivässä.

Helsinki on joka viikko ilmoittanut tartunnoista joissain kouluissa. Niissä tyypillisesti tartunta on saatu jossain vapaa-ajalla ja kouluissa karanteeniin määrätyt eivät ole sairastuneet.

”Se osoittaa minusta, että turvavälejä ja muita turvallisuusohjeita on kyetty noudattamaan hyvin”, Pohjolainen sanoo.

Toisella asteella opiskelua vuorotellen on tavallaan jo tehty koko syksy.

Esimerkiksi Helsingin ja Suomen suurimmassa ammattioppilaitoksessa Stadin ammattiopistossa opetusta on porrastettu.

Ammattiin opiskelevilla vaihtelu lähi- ja etäopetuksen välillä ei kuitenkaan perustu vuoroviikkoihin. Eri aloilla on erilaisia tilanteita, niin myös yksittäisillä opiskelijoilla. Opintonsa juuri aloittaneet tarvitsevat alkuun muita enemmän tukea ja apua kasvokkain, mutta ei jo enemmän työpaikoilla olevia pidemmällä oleviakaan opiskelijoita voi jättää pelkän etäopiskelun varaan.

”Monilla aloilla kädentaitojen oppiminen on tärkeää. Vain videoita katsomalla ei opi hitsaamaan”, sanoo apulaisrehtori Annukka Sorjonen.

Oppilaitoksessa on todettu syksyllä koronavirustartuntoja, mutta Sorjosen mukaan ne on saatu rajattua hyvin. Altistumiset ovat siis tähän asti pysyneet melko hyvin hallinnassa.

Maskisuositus tuli toisella asteella voimaan nyt torstaina. Sorjonen kertoo, että opiskelijoille on painotettu maskin käyttämisen tärkeyttä.

”Mutta olemme myös neuvoneet, mistä maskin voi käydä hakemassa. Kenenkään opintojen eteneminen ei saa jäädä kiinni siitä, jos ei pysty itse maskia ostamaan.”

Oppilaitokset eivät jaa maskeja itse opiskelijoilleen, mutta Helsingin kaupungilla on useita jakelupisteitä muualla kaupungissa. Jakopaikat on listattu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Maskeja on jo ennestään käytetty sellaisilla aloilla, joissa tehdään asiakaspalvelutöitä tai joissa opiskelijaltakin sellaista vaaditaan työpaikalla.

Lukioissakin maskit on otettu tällä viikolla käyttöön. Niissä abiturientit ovat olleet etäopetuksessa varmuuden vuoksi kaksi ylioppilaskirjoituksia edeltävää viikkoa ja myös kirjoitusten aikana pidetyillä oppitunneilla. Muutamassa lukiossa nuorempiakin opiskelijoita on ollut etänä, esimerkiksi Etu-Töölössä muutamia opetusryhmiä siksi, että opiskellaan väistötiloissa.

Pääosa kaupungin lukioissa opiskelee lähiopetuksessa. Pohjolainen tosin lisää, että kaupunki tarjoaa tänä syksynä yli sata eli selvästi aiempaa enemmän kursseja, jotka voi suorittaa myös verkossa.

”Niitä on lisätty, koska lukiolaiset ovat valinneet niitä enemmän.”