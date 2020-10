Meriveden hakemiseen tarvittaisiin 15–20 kilometriä pitkä tunneli, jonka läpi mahtuisi ajamaan rekka.

Energiayhtiö Helen suunnittelee meriveden lämmön hyödyntämistä kilometrien päässä avomerellä. Jos suunnitelmat toteutuvat, tästä uudesta lämpövoimalasta tulee merkittävä kaukolämmön lähde. Tuotanto vastaa suunnilleen nykyisen Salmisaaren voimalan tuotantoa Helsingissä.

Kivihiilen käytöstä pitäisi luopua Helsingissä vuonna 2029. Helen on jo rakentamassa pienempää lämpöpumppua Vuosaareen, se ottaa rannasta merivettä kesäisin ja voimalaitoksen omaa jäähdytysvettä talvella. Tämä on vielä näpertelyä verrattuna nyt mietittyyn suureen lämpöpumppuun.

Suunnitellun voimalan kohdalla puhutaan sadoista megawateista. Kun vettä otettaisiin syvältä avomereltä, käytettävissä tarpeeksi lämmintä eli yli kaksiasteista vettä myös talvella.

Osittain vastaavia voimaloita on jo maailmalla, esimerkiksi Tukholmassa.

”Mutta siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen suunnitelma, että Helsingin edustalla on todella matala rannikko. Meidän täytyy mennä todella kauas merelle, että vesi olisi talvellakin tarpeeksi lämmintä. Se ei ole toivottavaa, mutta se on realiteetti”, kuvailee Helenin kehityshankkeiden yksikön päällikkö Janne Rauhamäki.

Tunnelin pituus ottopaikalle saattaisi olla jopa 15–20 kilometriä ja läpimitta sitä luokkaa, että siinä mahtuisi ajamaan rekalla. Itse voimala tulisi jonnekin rannikolle, mutta paikasta ei ole vielä tietoa.

Menossa on vasta selvitysvaihe, jossa tutkitaan tarkemmin merenpohjan olosuhteita ja virtaamia ja mietitään teknisiä ratkaisuja.

Jos selvityksen jälkeen päädytään rakentamaan, investoinnin kohdalla puhutaan sadoista miljoonista euroista. Voimala voisi olla käytössä joskus 2020-luvun jälkipuolella.

Helen tutkii parhaillaan myös useita muita vaihtoehtoja. Selvitetään esimerkiksi Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden tuottaman hukkalämmön käyttöä pääkaupunkiseudun lämmittämiseen, samoin geolämpöä.

Kivihiilestä tosiaan luovutaan asteittain. Hanasaaren hiilivoimalalle on jo päätetty korvaavat ratkaisut: Vuosaareen rakennetaan biolämpölaitosta, Esplanadin alla on otettu käyttöön uusi lämpöpumppulaitos vuonna 2018, Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan ja lämpöä otetaan nykyistä enemmän talteen puhdistetusta jätevedestä. Myös Vuosaaressa jo rakenteilla oleva merilämpöpumppu lasketaan tähän kokonaisuuteen.

Salmisaaren voimalan käyttämää kivihiiltä korvaamaan sen sijaan osittain etsitään edelleen. Uudet suunnitelmat liittyvät tähän.

Oikaisu kello 9.41: Jutun otsikossa kirjoitettiin aluksi, että voimala sijaitsisi avomerellä. Avomereltä kuitenkin haettaisiin vettä rannikolle rakennettavaan voimalaan.