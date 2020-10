Helsingin liikenteessä on kuollut tänä vuonna jo kaksi pyöräilijää – Kartta näyttää missä pyöräilijät joutuvat onnettomuuksiin

Pyöräilijöiden loukkaantumiset liikenteessä eivät ole lisääntyneet dramaattisesti.

Helsingissä on tänä vuonna kuollut liikenneonnettomuuksissa kaksi pyöräilijää. Tuorein onnettomuus sattui Meilahdessa syyskuun viimeisenä perjantaina ja edellinen toukokuussa Herttoniemessä.

HS selvitti, miltä liikenneturvallisuus pyöräilyn kannalta näyttää ja mitä sille ollaan tekemässä.

Alla olevalta kartalta voit nähdä viime vuosien vaarallisimmat paikat Tilastokeskuksen tilastoissa. Mukana ovat kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneet pyöräilyonnettomuudet vuosilta 2014–2018. Suurin osa merkinnöistä kuvaa lieviä onnettomuuksia, mutta niistä tilastoihin päätyy vain osa.

Harvat kuolonkolarit jakautuvat eri puolille kaupunkia. Samoin pääosin vakavat loukkaantumiset jakautuvat, vaikka esimerkiksi niitä näyttäisi sattuneen useampia Teollisuuskadun liepeillä ja Herttoniemessä melko pienellä maantieteellisellä alueella.

Lievempiä onnettomuuksia sattuu siellä, missä liikennettä on paljon, mutta jotain merkittävää kartta paljastaa. Esimerkiksi Mannerheimintien varrella niitä on sattunut runsaasti, samoin Pasilan moneen kertaan muuttuneilla pyöräreiteillä. Meilahden onnettomuuspaikan lähellä lieviä turmia on ollut monia aiemmin.

Sen sijaan esimerkiksi pyöräilyväylä Baanalle niitä on kirjattu nolla, vaikka sisäänmenoreiteillä sinne onnettomuuksia onkin tapahtunut.

Uusien baanojen rakentaminen on ollut Helsingin tavoite jo pitkään. Liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä sanoo, että toinen keskeinen asia nyt on muuttaa muita pyöräteitä yksisuuntaisiksi.

”Tästä on paljon tutkimusta, että yksisuuntaisuus parantaa turvallisuutta merkittävästi.”

Pyöräilijän kannalta vaarallisia tienylitys­paikkoja parannetaan rakentamalla niille korokkeita ja lisäämällä joissain paikoissa liikennevaloja. Isommista rakennusprojekteista ajankohtaisia ovat esimerkiksi pääradan alittava Kaisantunneli keskuskirjasto Oodilta Kaisaniemen puistoon sekä Kulosaaren puistotien muuttaminen pyöräkaduksi.

Yhden poikkeuksellisen suuren muutoksen Helsinki teki vasta, nimittäin alensi ajonopeuksia lähes kaikkialla kaupungissa. Onnettomuustilastot vaikuttavat siihen, missä järjestyksessä pienempiä remontteja tehdään.

Herttoniemen turmapaikalla on esimerkiksi kesällä muutettu valo-ohjausta ja maalattu pyörätien jatke punaiseksi.

Mutta onko vuodesta 2020 tulossa pyöräilijöille synkkä vuosi? Kaksi kuolemaa on kaksi kuolemaa liikaa, mutta tilastojen valossa luku ei ole synkkä.

Syyskuun loppuun mennessä Helsingissä on tapahtunut tänä vuonna kaikkiaan viisi liikennekuolemaa: kahden polkupyöräilijän lisäksi kuollut on yksi jalankulkija, yksi moottoripyöräilijä ja yksi autossa matkustanut. Viiden vuoden keskiarvo liikennekuolemissa on kaupungissa kuusi kuolemaa eli luku ei ole poikkeuksellinen.

Jos katsotaan pelkkiä pyöräilijöitä ja loukkaantumisia, näitä onnettomuuksia on elokuun loppuun mennessä kirjattu 62. Näissä viiden vuoden keskiarvo on sadan paikkeilla, mitä kohti alkuvuoden tilastojen perusteella suunnilleen ollaan menossa.

Toisaalta 2019 oli historiallisen hyvä vuosi liikenteessä, joten siihen verrattuna kaikki tilastot ovat hirvittävän synkkiä. Helsingissä kuoli nolla jalankulkijaa ja nolla pyöräilijää, mitä ei ole tapahtunut yli sataan vuoteen. Ylipäätään liikenteessä kuoli vuonna 2019 Helsingissä vain kolme, kaksi moottoripyöräilijää ja yksi autoilija.

Jos turvallisuutta katsotaan kymmenien vuosien aikajänteellä, se on parantunut valtavasti. Pyöräilijöiden kohdalla muutos ei tosin ole yhtä dramaattinen kuin monissa muissa ryhmissä.