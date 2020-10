Joukkoliikenne

Rob Mayon mielestä joukkoliikenteen järjestäjät eivät ole kuuluisia empaattisuudestaan tai ihmiskeskeisyydestään. Nyt tätä puolta voisi parantaa.

Joukkoliikenteen ammattilaiset miettivät eri puolilla maailmaa päivittäin, miten palauttaa matkustajien luottamus koronaviruskauden jälkeen.

Epidemian pitkittyessä tämä pitkän aikavälin huoli on muuttunut lähinnä akateemiseksi, koska syyskauden jatkuessa lipputulojen vaje on niin suuri, että akuutti kassakriisi uhkaa halvaannuttaa palvelut.

Helsingin seudun liikenteessä (HSL) rahoitusvaje on kasvanut tänä vuonna jo 140 miljoonaan euroon, josta valtion 58 miljoonan koronatuki ei kata edes puolikasta.

Uusiseelantilainen joukkoliikenteen asiantuntija ja kouluttaja Rob Mayo luonnehtii nykytilaa tyhjiöksi, jossa ei ole näkymää tulevaan. Joukkoliikenteen järjestäjät ja alan yritykset pidättävät hengitystään ja yrittävät vain välttää konkursseja.

Mayo on arvostettu konsultti, joka moittii alaa matkustajanäkökulman puutteista. Euroopassa hän on kouluttanut muun muassa Norjan, Britannian, Italian, Portugalin ja Espanjan joukkoliikennetoimijoita.

Mayo oli torstaina luennoimassa Paikallisliikenneliiton verkkoseminaarissa etäyhteyden välityksellä.

Samaan aikaan kun lukemattomat insinöörit ja ekonomit pohtivat karmeaan nykytilaan teknisiä ratkaisuja, Mayo lähestyy asiaa aivan eri kulmasta.

Hänen mielestään covid-19 on oiva tilaisuus tehdä niitä asioita, joita olisi pitänyt tehdä muutenkin. Mayo katsoo, että nyt on syytä siirtää painopistettä järjestelmäkeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. Nykymaailmassa ei enää riitä, että ylhäältä päin suunnitellaan palveluita ja yritetään vakuuttamalla saada ihmiset luottamaan joukkoliikenteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

”Toimijoiden on syytä sukeltaa matkustajien pään sisälle ja todella miettiä, kuinka ihminen tekee päätöksensä joukkoliikenteen kuluttajana.”

Kasvomaskien käyttö on lisääntynyt hieman viime viikkoina, mutta matkustajamääriin tällä ei ole ollut vaikutusta ainakaan vielä.­

Joukkoliikenne on kaikkialla maailmassa hyvin riippuvainen lipputuloista. Paradoksaalisesti tämä tuppaa unohtumaan niiltä, jotka palveluita järjestävät.

Ennen koronakriisiä joukkoliikenteen järjestäjät pärjäsivät kohtalaisen hyvin, vaikka ne eivät juuri noteeranneet matkustajapalautetta vaikeista vaihtoyhteyksistä, linjojen lopettamisesta, vuorovälin harventamisesta, rikkinäisistä bussipysäkeistä, hankalista portaista, toimimattomista hisseistä, sekavista opasteista tai likaisista penkeistä.

Tämä peli ei vain enää vetele. Selitykseksi ei riitä se, että asemista vastaa joku muu, asemien siivouksesta joku kolmas ja hissien huollosta joku neljäs.

”Covid-19 pakottaa tarkastelemaan omaa palvelua. Joukkoliikenteen järjestäjän kannattaa kysyä: kuinka relevanttia palveluni on ihmisille?”

Etätyöt ja koronavirustartuntojen välttely näkyvät matkustajatilastoissa. Helsingin metrossa on alkusyksyn aikana ollut ajoittain enemmän matkustajia viikonloppuisin kuin arkena.­

Lukuisissa haastatteluissa ja HS:n julkaisemissa uutisissa on todettu, että ihmiset pyrkivät välttämään joukkoliikennettä tartuntariskin vuoksi. Suomessa edes maskisuositus ei ole saanut matkustajamääriä kasvamaan, vaikka maskien käyttö on lisääntymässä.

Matkustajien maanittelu ei tepsinyt Uudessa-Seelannissakaan. Mayon kotikaupungissa Aucklandissa matkustajamäärät ovat syyskauden alussa pysytelleet sitkeästi noin 40 prosentissa normaalioloihin verrattuna.

Vasta maan hallituksen määräämä joukkoliikenteen maskipakko kasvatti matkustajamäärät noin 55 prosenttiin.

”Katselin sivusta, kun yritykset pyrkivät viimeiseen asti välttämään omaehtoisia maskipäätöksiä. Sitten heidän piti lyhyessä ajassa ratkaista kaikki käytännön ongelmat, kun hallitus otti päätösvallan itselleen”, Mayo hymähtää.

Helsingin seudun liikenteessä matkustajamäärät ovat jääneet noin 60 prosenttiin tartuntamäärien kasvun ja etätöiden vuoksi. Etätöiden määrä selittänee sen, että metroliikenteessä on ollut viikonloppuisin jopa enemmän matkustajia kuin arkisin.

Yksi keino tuoda ihminen keskiöön on hyvin yksinkertainen: mennään ihmisten luo ja kuunnellaan heitä.

Yhdysvalloissa Indianapolisin kaupungin joukkoliikennetoimija Indygo on värvännyt 20 matkustajaa, lähinnä opiskelijoita, liikennelähettiläiksi keräämään matkustajakokemuksia ja neuvomaan ihmisiä pulmatilanteissa.

Kyse on jatkuvasta toiminnasta, jossa vapaaehtoiset sitoutuvat tekemään vähintään kaksi vuoroa kuukaudessa ja saavat palkkioksi ilmaisia matkoja.

Mayo pitää Japania erityisen ansiokkaana matkustajapalautteen kerääjänä. Japanissa on aina osattu kuunnella ihmistä ja ottaa opiksi niistä asioista, joista matkustajat ovat huolissaan, turhautuneita tai peloissaan.

Japanin joukkoliikennevälineiden ja asemien puhtaus on aivan omaa luokkaansa. Sekin luo turvallisuutta näinä koronaviruksen aikoina.

Myös Helsingin seudun liikenteessä on lisätty vaunujen ja asemien siivousta. Mutta jos siivous ei tapahdu matkustajien silmien edessä, samalla jää käyttämättä hyvin yksinkertainen keino vakuuttaa heidät.

Tokion metrossa on osattu taitavasti hyödyntää sosiaalista mediaa. Kansan rakastama näyttelijä Ishihara Satomi on tehnyt videopätkiä metroasemien nähtävyyksistä ja ruokapaikoista, mikä on osaltaan lisännyt matkustajamääriä viikonloppuisin.

Videopalvelu Youtubessa Find my Tokyo -videot ovat keränneet suuria katsojalukuja. Videoiden julkaisua onkin jatkettu tänä vuonna koronaviruksesta huolimatta.

Tokion metrovarikon työntekijä ruiskutti virus- ja bakteeritartuntoja estävää ainetta metrovaunuun heinäkuussa.­

Mayon arvion mukaan monia joukkoliikenteen organisaatioita vaivaa arkuus juuri silloin, kun tarvittaisiin rohkeutta toiminnassa, viestinnässä ja ihmisten kohtaamisessa. Juuri rohkeus voisi vakuuttaa epäröiviä matkustajia siitä, ettei täällä luisteta vastuusta.

Mayo kaipailee Star Trekin avaruuskapteeni Jean-Luc Picardin asennetta tuntemattoman kohteen edessä. Hänen komentonsa ”Engage!” (”Matkaan!”) sopisi joukkoliikenteeseen muutenkin.

Mayon mielestä joukkoliikenteen väen kannattaisi vedota suoraan matkustajien tunteisiin.

Australian Perthissä Transperth-yhtiö painatti ensimmäisen koronasulun päätyttyä mainoksia, joissa surullinen mies katsoo kaukaisuuteen ja kertoo kaipaavansa omaa bussiaan. Hieman pienemmällä tekstillä kerrotaan, että bussit ovat palanneet linjoilleen ja – mikä hienointa – niistä suurin osa on sähköbusseja.

”Joukkoliikenteen järjestäjät eivät juuri ole kuuluisia empaattisuudestaan tai ihmiskeskeisyydestään. Mutta juuri nyt olisi syytä kysyä itseltään: tarjoanko matkustajalle mukavan matkakokemuksen vai matkan?”