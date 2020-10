Useat kansanedustajat kritisoivat kaasusumuttimen käyttöä. Poliisi on tiedottanut asiasta niukasti.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander ei voi käsittää, miksi poliisi päätti lauantaina hajottaa mielenosoituksen käyttämällä kaasusumutinta. Hänen mielestään poliisin voimakeinojen käyttö vaikuttaa melko selvästi ylimitoitetulta.

”Mielenosoitus oli rauhallinen, eikä poliisiin kohdistunut ainakaan videoiden perusteella väkivallan uhkaa. Liikenne on mahdollista ohjata toisaalle, eikä liikenteen sujuvuuden turvaaminen tällaisessa tilanteessa voi oikeuttaa sellaisten voimakäyttövälineiden käyttöön, johon poliisi turvautui. On vaikea ymmärtää poliisin voimankäyttöä tässä tapauksessa. Poliisi olisi voinut kantaa mielenosoittajat pois ajoradalta”, Melander sanoo.

Poliisi käytti lauantaina kaasusumutinta hajottaakseen mielenilmauksen Helsingin keskustassa Kaisaniemenkadulla Varsapuistikon kohdalla. Mielenosoituksen järjesti ilmastotoimia vaativa Elokapina-liike.

Liikkeen Facebookissa julkaisemalla, mielenilmauksesta kuvatulla videolla poliisit aluksi uhkaavat Kaisaniemenkadulla autokaistalla istuvia mielenosoittajia kaasusumuttimilla. Mielenosoittajat pysyvät rauhallisesti istumassa, kunnes kolme poliisia sumuttaa heidän päälleen kaasusumutetta.

Poliisi on tiedottanut tapauksesta lyhyesti.

Poliisin tiedotti sunnuntaina, että 51 mielenosoittajaa otettiin kiinni ja päästettiin myöhemmin vapaaksi. Poliisi perustelee voimankäyttöä muun muassa liikennehaitalla.

”Kyseessä on ollut poliisin johdettu kenttätilanne, jossa on tehty ratkaisu passiivisen vastarinnan murtamiseksi ja väkijoukon hajottamiseksi, ottaen huomioon merkittävän liikennehaitan ja poliisin kehotuksien ja käskyjen noudattamatta jättämisen sekä tilanteen keston lauantai-iltapäivällä ja alkuillasta”, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

”Liikenteen estämiseen liittyvä tehtävä kesti useamman tunnin ajan klo 13-17 välillä ja sitoi runsaasti poliisin resurssia kiireisenä lauantai-iltana. Samaan aikaan muualla kaupungissa oli useita hälytystehtäviä.”

HSL:n mukaan tilanteesta aiheutui HSL:n mukaan bussien ja raitiovaunujen myöhästymisiä ja yksittäisten vuorojen perumisia.

Lauantaina poliisi twiittasi, että kaasusumuttimen käyttö on ollut tilanteessa lievin mahdollinen voimankäyttö.

HS ei sunnuntaina saanut poliisilta tarkempia kommentteja tapauksesta.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoi Twitterissä sunnuntaina, että poliisin toimet mielenosoituksessa käydään läpi ensi viikon aikana. Heikinheimon mukaan oikeudellinen arvio tapahtumista valmistuu myöhemmin.

Poliisin täytyy aina ensiksi harkita, onko voimakeinojen käyttö ylipäätään tarpeellista. Jos on, sen jälkeen poliisin on arvioitava, millainen voimakeinojen käyttö on puolustettavaa.

Lähtökohtana on lievimmän keinon käyttäminen myös mahdollisten voimakäyttövälineiden käyttöä arvioitaessa. Voimankäyttövälineitä ovat esimerkiksi patukka, poliisikoira, sumute, etälamautin ja ampuma-ase.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta korostaa, että kokoontumis- ja mielenosoitusoikeus on turvattu perustuslain lisäksi myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Perustuslaissa säädetään, että jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis-ja yhdistymisvapauteen.

”Mielenosoituksen päämäärät ovat nähdäkseni olleet hyväksyttäviä ja se on ollut ainakin median tietojen perusteella rauhanomainen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut kokoontumisvapauden yhteyksiä sananvapauden mukaiseen mielipiteiden suojaan sekä kokoontumisvapauden keskeistä merkitystä demokraattisessa yhteiskunnassa.”

Ihmisoikeussopimuksessa turvattua kokoontumis- ja yhdistymisvapautta voidaan rajoittaa lailla, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden ihmisten oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi

Poliisilaissa puolestaan säädetään, että poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

”Poliisilla on tässä tapauksessa huomattavan suuri selvitysvelvollisuus siitä, että sen toimet mielenosoituksen hajottamiseksi olisivat olleet hyväksyttäviä, välttämättömiä ja oikeasuhtaisia sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavia.”

Mielenosoitukseen osallistunut ja poliisin kiinniottama Emma Castrén kertoo, että mielenilmaus sujui poliisin kanssa hyvässä yhteishengessä siihen saakka, kunnes mielenosoittajat siirtyivät Unioninkadulta Kaisaniemenkadulle.

Tätä ennen mielenosoittajat olivat sulkeneet ensin noin kello 13 Unioninkadun kohdasta, jossa se risteää Kaisaniemenkadun kanssa. Poliisit olivat kantaneet joitakin mielenosoittajia tien sivuun.

Videolla näkyy, että noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun joukko on siirtynyt Kaisaniemenkadulle, poliisit ottavat sumutteet esiin.

”Siinä vaiheessa alkoi pelottaa todella paljon”, Castrén sanoo.

Mielenosoittajat eivät kuitenkaan poistuneet kadulta, ja lopulta poliisit alkoivat sumuttaa.

Castrén kertoo, että hän sai suojattua kasvojaan ja silmiään pipolla ja huivilla. Hänen mukaansa osa mielenosoittajista sai sumutetta suoraan kasvoille. Castrénin mukaan poliisi myös otti ihmisiltä pois vesipulloja, kun nämä yrittivät huuhtoa kasvojaan. Videolla näkyy, että poliisi ottaa yhdeltä mielenosoittajalta pois juomapullolta näyttävän esineen.

Castrén kertoo, että hänet vietiin lopulta Töölön kisahallin putkaan, jossa hän oli noin neljä ja puoli tuntia. Castrénille kirjoitettiin 15 päiväsakkoa.

Hän sanoo odottaneensa putkan viemistä ja sakkoa, mutta ei sumutusta.

”Olemme tietenkin pettyneitä poliisin käytökseen, mutta tekisin saman silti uudestaan. Syy, miksi olimme siellä on se, että halusimme kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen katastrofaalisen nopeaan etenemiseen.”

Sumutus tuli Castrénille järkytyksenä myös siksi, että hänen käsityksensä mukaan aiemmat Elokapinan mielenilmaukset ovat sujuneet hyvässä hengessä poliisin kanssa.

”Olin ensimmäistä kertaa mukana, mutta vanhemmilta elokapinallisilta olen kuullut, että poliisit ovat ymmärtäneet, miksi ollaan osoittamassa mieltä.”

Castrénin tiedossa ei ole, että kukaan mielenosoittaja olisi saanut sairaalakäyntiä vaativia vammoja. Sumutteen polttelu iholla jatkui Castrénin mukaan vahvana yöhön asti, ja hän lievitti sitä vedellä huuhtomalla ja särkylääkkeillä.

Elokapinan mediayhteyshenkilö Lauri Autere kertoo, että usea mielenosoittajat aikovat tehdä tapauksesta rikosilmoituksen. Hänen mukaansa tunnelmat elokapinalaisten kesken ovat tällä hetkellä järkyttyneet.

”Emme odottaneet joutuvamme väkivallan kohteeksi. Kävisimme mieluummin keskustelua ilmastokriisin akuutista uhasta emmekä poliisiväkivallasta”, Autere sanoo.

Autereen mukaan mielenosoitukselle oli haettu lupa, mutta sen reitti poikkesi poliisille ilmoitetusta. Mielenosoitus ei jatkanut ilmoitettuun päätepisteeseensä, vaan pysähtyi Unioninkadulle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ei sunnuntaina kommentoinut tapausta HS:lle. Sen sijaan ministeri otti tapaukseen kantaa Twitterissä lauantai-iltana.

Ohisalon mukaan ministeriö on saanut Elokapina-mielenosoituksesta alustavan selvityksen ja sitä käydään läpi.

”Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet”, Ohisalo kirjoittaa.

Myös monet kansanedustajat ovat kommentoineet tapausta Twitterissä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tuomitsee twiitissään kaasusumutuksen.

”Nämä mielenosoittajat on vietävä tuolta pois ja he syyllistyvät rikokseen, kun eivät tottele poliisin käskytystä. Se on väärin. Enemmän väärin on kuitenkin antaa kaasua rauhanomaisten mielenosoittajien kasvoille”, Kärnä kirjoittaa.

Myös esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén peräänkuuluttaa selvitystä tapahtuneesta.

”Mitä tämä on? Nyt tarvitaan selitys!”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäen mukaan poliisin toiminta ei ole demokraattisen oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Hän vaatii Ohisalolta asian nopeaa selvittämistä.

”Oli mitä mieltä tahansa mielenosoittajista tai heidän teemoistaan, näin ei voi toimia rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan”, Arhinmäki kirjoittaa.