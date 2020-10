Poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan Helsingissä järjestetään vuosittain useita satoja mielenilmaisuja, josta 99 prosenttia sujuu hyvin ja ongelmitta.

Poliisihallitus on pyytänyt Helsingin poliisilaitokselta selvityksen lauantaina järjestetystä mielenosoituksesta, jossa poliisi käytti voimakeinoja.

”Olemme pyytäneet Helsingin poliisilaitokselta selvityksen, jossa tämän mielenilmaisun tapahtumat ja poliisin toimet käydään läpi kokonaisuudessaan. Helsingissä järjestetään vuosittain useita satoja mielenilmaisuja, josta 99 prosenttia sujuu hyvin ja ongelmitta. Suoraan sanoen harmittaa, että tässä tapauksessa asiat eivät menneet hyvin”, sanoo Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Heikinheimon mukaan selvitys mielenosoituksen tapahtumista valmistuu ensi viikolla.

Poliisi käytti lauantaina kaasusumutinta hajottaakseen mielenosoituksen Helsingin keskustassa Kaisaniemenkadulla Varsapuistikon kohdalla. Mielenosoituksen järjesti nykyistä järeämpiä ilmastotoimia vaativa Elokapina-liike.

Mielenosoitukseen osallistunut ja poliisin kiinniottama Emma Castrén kertoi aiemmin HS:lle, että mielenilmaus sujui poliisin kanssa hyvässä yhteishengessä siihen saakka, kunnes mielenosoittajat siirtyivät Unioninkadulta Kaisaniemenkadulle.

Elokapina-liikkeen mediayhteyshenkilön Lauri Autereen mukaan useat mielenosoittajat aikovat tehdä tapauksesta rikosilmoituksen.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melanderin mielestä julkaistujen videoiden perusteella vaikutti melko selvältä, että poliisin voimakeinojen käyttö oli ylimitoitettua.

”Tapahtumat tulee tietysti arvioida, mutta kokonaisuutena, eikä 17 sekunnin videon perusteella. Mielenosoitus alkoi kello 13 ja päättyi kello 19. Liikenteelle aiheutettiin haittaa usean tunnin ajan, koska ihmisiä oli ajoradalla eivätkä he suostuneet poliisin kehotuksista ja käskyistä huolimatta poistumaan. Poliisi on hajottanut väkijoukon ajoradalla voimakeinoja käyttäen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantumisen vuoksi sekä liikenteen estymisen vuoksi. Kaisaniemen puistossa sekä suojatiellä mielenilmaisu jatkui seitsemään asti illalla”, Heikinheimo sanoo.

Poliisilaissa säädetään, että poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimivaltuuksia käyttäessään valittava perusteltavissa olevista vaihtoehdoista se, joka parhaiten edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Mielenosoittajia istumassa Unioninkadulla lauantaina ennen kuin poliisi alkoi häätää heitä pois ajoradalta.­

Asettiko poliisi lauantaina yleisen järjestyksen ja liikenteen sujuvuuden turvaamiseen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edelle?

”Tilanteen kokonaistarkastelu on yksi niistä asioista, joihin Helsingin poliisilaitoksen selvityksessä saadaan lisätietoja. En siis vielä voi ottaa asiaan kantaa ennen selvityksen valmistumista. Poliisin tehtävänä on huolehtia, että mielenilmaisut voidaan toteuttaa turvallisesti ja yleistä järjestystä vaarantamatta. Varmaan asiallista on todeta, että myös mielenilmaisun järjestäjällä on velvollisuutena huolehtia, että mielenilmaisu järjestetään häiriöttä. 51 ihmistä otettiin kiinni ja heille annettiin sakkorangaistus niskoittelun takia”, Heikinheimo sanoo.

Poliisin täytyy aina ensiksi harkita, onko voimakeinojen käyttö ylipäätään tarpeellista. Jos on, sen jälkeen poliisin on arvioitava, millainen voimakeinojen käyttö on puolustettavaa.

Lähtökohtana on lievimmän keinon käyttäminen myös mahdollisten voimakäyttövälineiden käyttöä arvioitaessa. Voimankäyttövälineitä ovat esimerkiksi patukka, poliisikoira, sumute, etälamautin ja ampuma-ase.

Perustuslaissa säädetään, että jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

”Poliisilla on tässä tapauksessa huomattavan suuri selvitysvelvollisuus siitä, että sen toimet mielenosoituksen hajottamiseksi olisivat olleet hyväksyttäviä, välttämättömiä ja oikeasuhtaisia sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavia”, sanoi Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen aikaisemmin sunnuntaina.