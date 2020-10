Hieman myöhemmin olemattoman asunnon varaukseen käytetyltä luottokortilta oli nostettu yli 4 600 euroa.

Tunnetulta majoituksia välittävältä sivustolta yösijan Helsingin reissua varten varannut pariskunta ajoi Kotkasta pääkaupunkiin, mutta etsi turhaan asuntoa Vuosaaresta.

Kotkalaiset Risto ja Maritta Pellava tulivat elokuun lopussa Helsinkiin katsomaan iäkästä sukulaistaan. Pariskunta ei kuitenkaan halunnut vaivata vanhaa tätiään yöpymisellä, joten yösija etsittiin majoituksia välittävältä tunnetulta Booking.com-sivustolta, jota he olivat käyttäneet lukuisia kertoja aiemmin sekä ulkomaan että kotimaan matkojen varauksissaan.

Tällä kertaa varaus tehtiin Leikosaarentie 2:ssa sijaitsevasta asunnosta yhdeksi yöksi 65 euron hintaan.

Kun Pellavat vierailupäivänä saapuivat Vuosaareen, navigaattori ilmoitti Leikosaarentie 4:n kohdalla, että ”kohde on oikealla puolella”.

Vaan kun ei ollut. Hyvin pian he huomasivat, että Leikosaarentie 2 -nimistä osoitetta ei ollut.

He yrittivät hätäkeskuksen kautta saada poliisia paikalle.

”Sieltä sanottiin, että ei ole poliisin asia tällainen”, Risto Pellava kertoo.

He ajattelivat, että soittamalla majapaikan numeroon asia varmasti selviää.

Kun numero ei ollut käytössä, pariskunta alkoi aavistaa pahinta. Ei ollut mitään asuntoa. He olivat joutuneet huijauksen kohteeksi.

”Tajusimme, että nyt on höplästä vedetty”, Risto Pellava kertoo.

Pariskunnan huonosti alkaneen Helsingin reissun pelasti Vuosaaressa heitä tilanteessa auttaneet monet ihmiset ja se, että Pellavat löysivät huoneen läheisestä hotellista.

Majoitusvälittäjän sivustolla voi antaa arviointeja majoituksista. Risto Pellava kertoi kirjoittaneensa, että ei voi kommentoida, koska he eivät löytäneet paikkaa eivätkä majoituksen puhelinnumerot ja sähköpostit toimineet.

Pariskunnan mukaan tätä palautetta ei julkaistu, vaan sivusto pyysi muuttamaan tekstiä.

Epämiellyttävät yllätykset jatkuivat noin kolmen viikon päästä kyseisestä matkasta. Pariskunnan asioidessa rautakaupassa Visa-luottokortti, jolla olematon majoitus oli varattu, ei toiminut.

”Seuraavassa kaupassa sama juttu”, Risto Pellava sanoo.

Pellava kertoo, että kotiin tullessa vaimo alkoi selvittää asiaa ja selvisi, että Visa-tililtä oli nostettu yli 4 600 euroa rahaa Caymansaarille rekisteröidylle yritykselle ja pankki oli sulkenut kortin varotoimena.

”Se on hitsin iso raha.”

Pellavat arvelevat, että tapahtumat liittyvät toisiinsa ja olemattoman asunnon varauksessa käytetyn luottokortin tietoja on käytetty rikokseen.

Rahansiirroista on tehty rikosilmoitus Kotkan poliisille. Sieltä ei ole kuulunut kuitenkaan mitään.

Pariskunta on ollut yhteydessä myös majoitusvälittäjään ja pyytänyt korvausta korvaavasta majoituksesta. He pyysivät välittäjää myös sähköpostitse poistamaan huijausilmoituksen, joka näkyi sivustolla vielä ainakin pari viikkoa sen jälkeen, kun pariskunta turhaan etsi asuntoa Leikosaarentiellä.

”Mistään ei ole kuulunut mitään. Tässä tuntee ihminen itsensä välillä aika voimattomaksi”, Risto Pellava kertoo.

Petosrikollisuuteen erikoistunut rikoskomisario Ville Kiviniemi Helsingin poliisista kertoo, että majoituksiin liittyviä huijauksia on tullut Helsingin poliisin tietoon joitakin kymmeniä.

”Useita, mutta alle 50”, tarkentaa Kiviniemi.

Rikoskomisario Kiviniemen mukaan ei voi sanoa, että majoitushuijaukset keskittyisivät johonkin tiettyyn sivustoon, vaan niitä esiintyy kaikkialla yleisimmissä palveluissa, joissa on paljon vuokrattavia kohteita.

”Aina on petollisia joukossa.”

Kiviniemi kertoo, ettei hän ei ole törmännyt kotkalaispariskunnan kokemaan tilanteeseen, jossa huijauksen päälle on vielä maksukorttia käytetty väärin.

On tavallista, että isot välittäjätoimijat pyytävät maksukorttitiedot varauksen yhteydessä.

”Lähinnä se on sitä, että pyydetään ennakkomaksu, ennakkovuokra tai vakuusmaksu ja asuntoa ei ole joko olemassa tai sitten on asunto, mutta sitä on vuokrattu monelle samanaikaisesti, eikä asunto ole ollut saatavilla.”

Kiviniemi kertoo, että tapauksissa on sekä kotimaisia että ulkomaalaisia tekijöitä.

”Osa on sellaisia, että on tehty ulkomailta käsin ja rahat pyydetty ulkomaisille tileille. Mutta molempia on.”

Poliisi on saanut huijauksista tai niiden yrityksistä tietoa myös ihmisiltä, jotka ovat havainneet oman tai tutun asunnon kuvia käytetyn ilmoituksessa.

”Välityssivustot tekevät näissä voitavansa, ne pyrkivät ehkäisemään ja auttamaan selvittämisessä”, toteaa Kiviniemi.

Viime viikolla pariskunta sai viimein hyviä uutisia tapahtumiin liittyen, kun Visa-yhtiö palautti tililtä siirretyt noin 4 600 euroa takaisin varauksessa käytetylle luottokorttitilille.

”Booking.comista ei ole oltu yhteydessä, mainoksia vaan tulee päivittäin. Jatkuvasti uusia erikoistarjouksia”, Risto Pellava kertoo.

Ensimmäisenä Pellavien tilanteesta kertoi Vuosaari-lehti.