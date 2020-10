Poliitikkojen voi olla vaikea niellä palvelujen karsintaa tai veronkorotuksia kuntavaalien häämöttäessä ensi keväänä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen (sd) esitys maan neljänneksi suurimman kaupungin ensi vuoden talousarvioksi on jo lähdössä velkainen. Koronakriisissä rämpivää taloutta paikataan ottamalla lisälainaa enintään 68 miljoonaa euroa.

Jos suunnitelma pitää, vuoden 2021 lopulla emokaupungin lainakanta on nousemassa 990 miljoonaan euroon. Kaupunginjohtaja on kuitenkin tyytyväinen, ettei poliitikkojen kanssa sovittu tavoite ole pettämässä.

”Tämän valtuustokauden tavoite oli, ettei velka ylitä miljardia euroa, eikä tämä esitys sitä ylitä”, Viljanen sanoo.

Vantaan tilanne voisi olla parempikin, mutta pandemian kaikkia seuraamuksia on ollut mahdotonta ennakoida eikä tautitilanne vieläkään ole ohi. Siksi eri kunnissa talousarvioita valmistellaan nyt poikkeuksellisen epävarmoissa oloissa.

Toisin kuin muutamat poliittiset puolueet ovat liputtaneet Viljanen ei ole esittämässä kuntaveron korotusta nykyisestä 19 prosentista. Hänellä on siihen useita perusteita.

”Nyt esitetty kiinteistöveron maltillinen korotus lisää perhekunnan menoja keskimäärin 100 eurolla vuodessa. Sen sijaan kuntaveron korotus puolella prosenttiyksiköllä kiristäisi kahden palkansaajan perheessä verotusta 150 eurosta jopa tuhanteen euroon tuloista riippuen”, Viljanen sanoo.

Viljanen ei omassa esityksessään halua nävertää työllistämisen kannustimia.

Hän katsoo myös, ettei Vantaan kuntavero voi liiaksi loitota Helsingin ja Espoon kuntaveron tasosta, koska veroprosentilla näyttää olevan vaikutusta, kun ihmiset tekevät muuttopäätöksiä pääkaupunkiseudulla.

Viljasen esitys kiinteistöverosta on maltillisempi kuin kuukausi sitten poliitikoista koostuvalle toimikunnalle hahmoteltiin.

Esitys on nyt, että yleinen eli maapohjaan kohdistuva kiinteistövero nousisi nykyisestä yhdestä prosentista 1,25 prosenttiin ja vakituisen asunnon vero 0,41 prosentista 0,46 prosenttiin.

Kiinteistöveron loppusummaan vaikuttaa myös verohallinto, joka määrittää kiinteistöjen verotusarvoja vuosittain.

Budjetissa ammottavaa rahoitusaukkoa parsitaan perinteisellä keinolla eli tiukentamalla kukkaronnyörejä investoinneissa. Valtuusto hyväksyi viime keväänä talouskehyksen, jossa emokaupungin uudisrakentaminen saa olla enintään 74,5 miljoonaan euroon seuraavien kahden vuoden budjeteissa.

Peruskorjausten ja maanrakennusurakoiden jäljiltä investointisumma nousee ensi vuonna 146 miljoonaan euroon.

Emokaupungin budjettiin tuijottaminen kertoo kuitenkin vain osatotuuden Vantaan rakentamisen tahdista.

Vantaa on viime vuosina jakanut etenkin kohteita tytäryhtiöilleen, jolloin lainat kirjataan niiden taseeseen. Esimerkiksi Hämeenkylän uuden koulun rakennutti kaupungin omistama VTK-konserni. Kaupungin vuokrataloyhtiö VAV taas on ottanut vastuulleen monia erityisryhmien asumisen hankkeita.

Seuraavien kolmen vuoden aikana VTK Kiinteistöt oy:lle valmistuu muun muassa Tikkurilan Kielotielle monitilatoimisto, johon kaupunki keskittää työntekijöitä monesta osoitteesta.

VTK Kiinteistöt ottaa vastuun myös Vehkalan ammatillisesta oppilaitoksesta sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodeista ja hammashoidon lisätiloista Koivukylässä.

Vantaalle on muuttanut viimeisten neljän vuoden aikana yhteensä 20 000 ihmistä, ja kaupunki on rakentanut 24 päiväkotia ja kahdeksan koulua.

Tiedonjyvän päiväkotia rakennettiin Vantaan Tikkurilassa lokakuun alussa.­

Viljasen mukaan budjetin valmistelu poliitikoista koostuvassa tuottavuus- ja kasvutoimikunnassa on sujunut ilahduttavan yksituumaisesti. Perusasioista kuten velkaantumisen hillinnästä ja vuosikatteen pitämisestä plussalla ollaan oltu samaa mieltä.

Vuosikate on talouden tunnusluku, joka kertoo kuinka paljon kunnalle jää juoksevien menojen jälkeen rahaa käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Jos vuosikate on miinuksella, kunta pyörittää palveluita velaksi eli tekee syömävelkaa.

Vielä alkukesästä näytti siltä, että ensi vuoden budjetti olisi 111 miljoonaa euroa miinuksella ja vuosikate nolla. Nyt on päästy siihen, että budjettiesityksessä tilikauden tulos on 28 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuosikate on nostettu 71 miljoonaan euroon.

”Tämä yksimielisyys osoittaa, että Vantaalla on talouden taistelutahtoa. Vantaa ei myöskään aio lomauttaa työntekijöitään”, Viljanen sanoo.

Valtion koronatuen osuus on 70 miljoonaa euroa ja erinäisten muiden valtion tilitysten vaikutus 26 miljoonaa euroa.

Poliitikkoja huolestuttaa jo etukäteen se, että budjettiesityksessä toimialoille on osoitettu yhteensä 43,5 miljoonan euron menojen kiristyksiä. Toimialojen menot kyllä kasvavat tähän vuoteen verrattuna, mutta kasvua hillitään esimerkiksi kasvatuksessa 2,5 miljoonalla eurolla ja sosiaali- ja terveystoimessa kahdella miljoonalla.

Kasvatuksen budjetissa ei tällä hetkellä ole varoja kotihoidon kuntalisälle eli Vantaa-lisälle ollenkaan. Vantaa-lisän kohtalo ratkennee puolueiden budjettineuvotteluissa.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ei käytännössä ole kasvamassa yhdelläkään uudella työntekijällä ensi vuonna.

Viljanen muistuttaa, että tämän vuoden budjetissa oli palkkavaraus sadan uuden hoitajan ja lääkärin palkkaamisesta.

”Hausta huolimatta kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Tilanne paranisi huomattavasti, jos edes avoimiin vakansseihin saataisiin rekrytoitua ihmisiä.”

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo, että pulaa on lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi myös kotihoidon lähihoitajista.

”Meidän tavoitteemme on vähentää vuokratyövoimaa. Vuokralääkäreiden kustannukset ovat kolminkertaiset vakituisen lääkärin palkkaukseen verrattuna”, Aronkytö sanoo.

Vantaalaispoliitikot ovat jo pitkään toivoneet terveysasemille iltavastaanottoja, mutta vuosi vuoden perään uudistus lykkääntyy. Aronkytö sanoo, että hänenkin tavoitteenaan on saada iltavastaanotot alulle, mutta koronakaudella kaikki on vielä epävarmaa.

Vantaan kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät neuvottelevat budjetista lokakuussa. Neuvottelutulos tulee sieltä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto käsittelee budjettia 16. marraskuuta.

Kolme poimintaa Vantaan budjettiesityksestä

Vantaa hakee lentokenttäalueelle EU:n elpymistukea

Koronaepidemia on ajanut lentokenttätoimijat taloudelliseen ahdinkoon. Vantaan kaupunki valmistelee tukihakemusta EU:n elpymisrahastolle, koska se katsoo 10 000 työpaikan olevan nyt vaarassa.

Elpymisrahasto tekee päätöksensä rahahakemuksista ensi keväänä, mutta Vantaan hakemuksen pitää ensi päästä Suomen kansalliselle listalle.

Vantaa on myös hakemassa kehittämisrahaa ammatillisen koulutuksen superkampukselle Jokiniemessä. Ammatillinen oppilaitos Varia toimii tällä hetkellä hajautetusti monissa kiinteistöissä, joista osa on remontin tarpeessa.

Elmon uimahallin rakentaminen alkaa

Vantaalaisten pitkään haaveilema uusi uimahalli kaupungin koilliskolkkaan lähtee rakenteille. Elmoksi nimetyn liikuntapuiston ensimmäiset maanrakennustyöt alkavat Asolassa ensi vuonna.

Uusi uimahalli korvaa vanhan Korson uimahallin, joka sijaitsee Korson koulun yhteydessä. Sekä Korson koulu että sen uimahalli puretaan. Uusia opetustiloja rakennetaan parhaillaan Leppäkorven koulun yhteyteen.

Elmon uimahalliin on tulossa 10-ratainen 50 metriä pitkä teräsallas. Uimahallin kustannusarvio on tässä vaiheessa noin 36 miljoonaa euroa.

Uuden uimahallin on tarkoitus valmistua vuonna 2024. Vanha Korson uimahalli on käytössä uuden hallin valmistumiseen saakka.

Vantaan pikaraitiotien suunnittelu jatkuu

Kireä taloustilanne ei ole vaikuttanut Vantaan pikaraitiotien suunnitteluun, koska 20 miljoonan euron suunnitteluraha varmistui valtion päätettyä omasta kuuden miljoonan euron osuudestaan.

Suunnittelukustannukset jakautuvat usealle vuodelle. Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024.

Pikaraitiotien linjaus kulkee Helsingin Mellunmäen metroasemalta Hakunilan ja Tikkurilan kautta kauppakeskus Jumbolle ja sieltä lentoasemalle.

Vantaa ei ole tehnyt varsinaista rakennuspäätöstä noin 400 miljoonan euron hankkeesta. Rakennuspäätöksestä on povattu yhtä kuntavaaliteemaa ensi kevään vaalikamppailuun.