Poliisi: Elokapina marssii parhaillaan Helsingin ydinkeskustassa – Tällainen on radikaali ilmastoliike, joka hakee huomiota lakia rikkomalla

Helsingin poliisin kaasuttamaksi joutuneet aktivistit ovat osa maailmanlaajuista ilmastoliikettä, joka yrittää saada äänensä kuuluviin lakia rikkomalla.

Elokapina-ilmastoliike järjestää Helsingin ydinkeskustassa maanantaina iltapäivällä kulkueen muodossa etenevän taideperformanssin. Helsingin poliisi on kertonut valvovansa kulkuetta. Reitti kulkee poliisin mukaan Kolmen sepän patsaalta Eduskuntatalolle ja Rautatientorin kautta takaisin patsaalle.

Elokapinan mukaan Veriprikaatiksi nimetty kulkue on ”rauhanomainen, performatiivinen kulkue, jonka esiintyjien punaiset asut symboloivat ekokatastrofiin liittyvää kuolemaa, esimerkiksi massasukupuuttoja”.

Maailmanlaajuinen ympäristöliike Elokapina on noussut otsikoihin lauantaina järjestämänsä protestin takia. Helsingin poliisi käytti kaasusumutinta mielenosoituksen hajottamiseksi.

Tämä on ollut poikkeuksellista Suomessa, ja se tuli yllätyksenä myös Elina Kauppilalle Elokapinasta.

”Sydämeni särkyy, kun osan ihmisistä täytyy kokea tuollaista tuskaa, jotta me saisimme huomiota tälle asialle”, Kauppila sanoi HS:lle maanantaina puhelimitse.

Elokapina on perustaltaan järjestäytymätön liike, joka pyrkii kansalaistottelemattomuudella havahduttamaan kansalaisia ja päättäjiä ilmastotekojen kiireellisyyteen. Britanniasta lähtenyt liike (Extinction Rebellion) on levittäytynyt eri puolille maailmaa ja se on järjestänyt runsaasti näkyviä protesteja.

Liikkeen mukaan ihmistä uhkaa sukupuutto, jos taloudessa ja politiikassa ei tehdä merkittäviä muutoksia. Siksi liike kehottaa ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen eli määräysten ja lakien rikkomiseen vakaumuksellisin perustein.

Liikkeen perusti ryhmä tutkijoita ja aktivisteja vuonna 2016. Ensimmäinen mielenilmaus järjestettiin Lontoossa lokakuussa 2018. Parlamenttitalon edustalle kokoontui yli tuhat ihmistä, jotka myöhemmin valtasivat yhden suurkaupungin vilkkaimmista risteyksistä muutamiksi tunneiksi.

Tuolloin Elokapina aloitti toimintansa myös Suomessa.

Viime vuoden syksyllä protestoijat liimasivat muotiviikolla Lontoossa itsensä oviin ja sotkivat paikkoja tekoverellä. Mielenosoittajat myös pysäyttivät autoliikenteen valtatiellä kahlitsemalla itsensä pinkkeihin kylpyammeisiin Lontoossa.

Mielenilmauksia nähtiin viime vuonna myös muun muassa Amsterdamissa, Berliinissä, Madridissa, Wienissä ja Sydneyssä. Aktivistit ovat kiinnittäytyneet junien ja lentokoneen kattoihin, hallintorakennuksiin sekä jalkakäytäville.

Maanantaina 5. lokakuuta Elokapina eli Extinction Rebellion marssi myös Berliinissä.­

Suomessa elokapinalaiset pyrkivät viime vuoden syksynä estämään Queen Elisabeth -risteilyaluksen lähdön Helsingistä Pietariin melomalla kajakeilla sen edustalla. Samalla viikolla katkaistiin Pohjoisesplanadin liikenne.

Se on myös pysäyttänyt liikenteen viideksi minuutiksi Kaivokadulla ja tukkinut Metsä Groupin sisäänkäyntiväylän yhtiön pääkonttorilla. Tänä syksynä aktivistit pitivät 12 päivän ajan nälkälakkoa Kansalaistorilla.

Lue lisää: Radikaali ilmastoliike uskoo, että asenteiden muuttamiseen tarvitaan kansalaistottelemattomuutta

Poliitikkojen kauniit sanat eivät elokapinalaisille riitä, vaan heidän mielestään tarvitaan tekoja.

”Poliittiset päättäjät puhuvat hyvin, mutta he eivät toimi. Kun asetuin itse kadulle, panin itseni peliin”, lauantaisessa protestissa mukana ollut Till Sawala sanoo HS:lle.

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella dosenttina työskentelevä saksalainen Sawala on asunut Suomessa viisi vuotta. Tutkija kertoo oivaltaneensa, että tiedon tuottamisen lisäksi hänen on toimittava.

”Päättäjät eivät kunnioita tiedettä. Tunnen, että velvollisuuteni on paitsi tuottaa tietoa, myös tehdä, mikä on välttämätöntä.”

Till Sawala istui siinä joukossa mielenosoittajia, joita poliisi sumutti. Hän kertoo saaneensa kaasua silmilleen neljästi, eikä hän kyennyt kunnolla avaamaan silmiään kahdenkaan tunnin kuluttua.

”Se oli shokki. En uskonut, että poliisi toimisi niin.”

Myös elokapinalainen Elina Kauppila yllättyi, että protesti johti väkivaltaan. Kauppila harmittelee sitä, että mielenilmaisu ilmaston suojelemiseksi ja ekokatastrofin välttämiseksi johti tarkoituksettomaan väkivaltaan, ja että huomio kiinnittyi poliisin toimiin, mutta näkee asioissa myös yhteyden.

”Poliisiväkivalta ei koske ainoastaan ilmastoliikettä. Sama yhteiskuntajärjestelmä, joka tuottaa ekologisen kriisin ja ilmastokriisin, tuottaa myös poliisiväkivallan”, Kauppinen tulkitsee.

Saitte kaasusumutuksen ansiosta paljon huomiota. Lauantainen protesti oli sen ansiosta menestys?

”En toivo itse kärsimystä kenellekään. Mutta nyt, kun huomiota on, toivon, että puhutaan ilmastosta ja yhteiskunnasta, ja siitä, mille arvoille yhteiskunta rakentuu”, Kauppila sanoo.

Hänen mukaansa poliittiset päättäjät ovat nyt nähneet, että ihmiset ovat valmiita kansalaistottelemattomuuteen.

”Nyt katsotaan, miten se otetaan vastaan eli miten siihen reagoidaan. Aletaanko tiukentamaan ilmastopolitiikkaa ja pysytään kiinni kansainvälisissä sopimuksissa, joihin olemme sitoutuneet? Vai hyväksytäänkö poliisiväkivalta, jolloin se viestii implisiittisesti, että myös ilmastokriisin paheneminen sallitaan.”

Helsingin poliisi kertoi maanantaina, että mielenosoittajat poikkesivat ennalta sovitusta ja tukkivat tien. Poliisi korosti pyrkineensä useaan kertaan neuvoin, käskyin ja kehotuksin poistamaan mielenosoittajia ajoradalta.

Lue lisää: Helsingin poliisi perustelee kaasusumuttimen käyttöä mielenosoittajiin: ”Heitä varoitettiin selkeästi ennen kaasun käyttämistä”

Elokapina-liikkeen tavoite on siis herätellä sekä yksityisiä ihmisiä että poliittisia päättäjiä. Lauantain mielenilmaukseen osallistui useita satoja ihmisiä, ja viitisenkymmentä tuli kiinniotetuiksi. Kauppila näkee, että osallistujien lukumäärä on merkki siitä, että hiljaisuudessa samanmielisiä on runsain määrin.

”Suomalaiset ovat konservatiivisia kansalaistottelemattomuudessaan. Kun näin iso joukko, eikä vain kourallinen ihmisiä, on valmis protestoimaan, kertoo se siitä, että todella iso määrä ihmisiä on huolissaan.”

Elokapinan nimi juontuu Kauppilan mukaan siitä, että ensimmäinen osa tarkoittaa ’elämää’ ja toinen yritystä ”rauhanomaisin mutta suoran toiminnan keinoin” vaikuttaa päättäjiin sen suojelemiseksi.

”Kapinoimme elämän puolesta. Meillä on käsillä [maapallon] kuudes massasukupuutto. Ihmisen aiheuttamaan massasukupuuttoaaltoon kuolee lajeja moninkertaisesti enemmän aiempiin viiteen nähden”, Kauppila sanoo.

”Eläinlajit eivät ehdi sopeutumaan aiheuttamiimme tuhoihin ekosysteemeissä ja niiden [lajien kannalta] liian nopeaan muutokseen.”

Elokapina on järjestänyt aiemmin lukuisia protesteja eri puolilla Suomea. Järjestäytymättömään liikkeeseen osallistuvien määrää ei ole kirjattu mihinkään, mutta Kauppila arvioi väkimääräksi satoja.

Myöskään protestit eivät ole keskusjohtoisia, vaan autonomiset ryhmät päättävät niistä itse, eikä ”kukaan päätä toisen puolesta mitään”, Kauppila kertoo.

.