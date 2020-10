Helsingin hallinto-oikeus julisti Espoon suunnitelmat lainvastaisiksi. Syynä muun muassa Suvisaariston Bergön merenrannan täyttäminen yksityisasunnoilla.

Espoon kaupunki käy poikkeuksellista oikeustaistelua Suvirannan hulppeiden merenrantatonttien rakentamisesta asuintaloille.

Kyseessä on syrjäisen Suvisaariston Bergön kaavoittamisesta asunnoille. Espoon on kaavoittanut Bergöön noin 180 asukkaan hulppean asuinalueen merenrantaan. Kaikki alueen talot olisivat kaavan mukaan melko isoja, enintään 400 kerrosneliön kokoisia erillistaloja. Kaavoitettava maa-alue on noin 60 hehtaaria laaja.

Villa Stakeudd on rakennettu Bergön saarelle vuonna 1912.­

Alue tunnetaan entuudestaan 1800-luvun huviloista. Alueella on enimmäkseen kesäasuntoja, mutta myös jonkin verran ympärivuotisia asuntoja.

Alue muodostuu 47 saaresta, joista seitsemälle on tieyhteys. Bergöstä on noin 5 kilometrin matka Soukan keskustaan. Espoon ulkoilu- ja museosaari Pentala jää Bergön lounaispuolelle.

Espoon suunnitelmat saivat jo vuonna 2019 tyrmäyksen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), joka valitti kaupungin kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. ELY löysi kaavasta paljon valitettavaa.

Se katsoi kaavan olevan vastoin valtakunnallisia alueenkäyttötavoitteita, sillä siinä rakennetaan uusi asuinalue käytännössä autoliikenteen varaan.

Lisäksi ELY katsoi, että kaava ei ota huomioon maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä.

Helsingin hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksensä syyskuussa. Se kumosi Espoon kaupunginvaltuuston kaavapäätöksen lainvastaisena.

Hallinto-oikeus ei pidä 180 uuden asukkaan ja 35 talon rakentamista Bergöhön itsessään maakuntakaavan vastaisena. Alue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

Oikeus näkee sen sijaan ongelmallisena alueen rakentaminen ei käytännössä jättäisi juuri rantaviivaa virkistyskäyttöön. Pääkaupunkiseudulla on kova paine rantojen virkistyskäyttöön, päätöksessä todetaan. Helsingin hallinto-oikeus pitää kaavaa myös näiltä osin lainvastaisena.

Lisäksi hallinto-oikeus pitää yleiskaavaa riittämättömänä alueen rakentamisen ohjaamiseen.

Espoon kaupungin suunnitelmissa oli kaavoittaa asuinalue pelkästään yleiskaavalla, sillä asemakaava velvoittaisi kaupungin toteuttamaan alueelle kunnallistekniikkaa kuten vesihuollon. Tätä oikeus ei pitänyt riittävänä näin tiiviille asuinalueelle.

Espoon kaupunginhallitus päätti maanantaina hakea valituslupaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kyse ei ole 35 asunnon rakentamisesta Suvisaaristoon vaan periaatepäätöksestä, sanoo asian valmistelija, lakimies Mauri Hämäläinen Espoon kaupungilta.

”Tässä haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta laintulkintaa ja ennakkopäätöstä, jota voidaan monissa muissakin kunnissa sitten myöhemmin noudattaa.”