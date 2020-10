Helsingin seudun koronakoordinaatioryhmä tiedottaa kello 12.45 uusista rajoituksista.

Helsingin seudun kaupungit kertovat tiistaina puolenpäivän jälkeen, mitä uusia toimenpiteitä on päätetty tehdä koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Tartuntojen määrä on ollut kasvussa Uudellamaalla jo jonkin aikaa, mutta ylilääkäri Asko Järvisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella ei vielä olla siirrytty kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe ovat sosiaali- ja terveysministeriön käyttämiä käsitteitä, joilla valotetaan, millaisiin ohjauskeinoihin voidaan kulloinkin tarttua.

Kiihtymisvaiheessa koronatartuntojen ilmaantuvuus on viikossa vähintään 6–15 ja kahdessa viikossa vähintään 10–25. Lisäksi yli prosentti koronatestien tuloksista on positiivisia.

Kiihtymisvaiheessa tartuntaketjuja esiintyy ajoittain, mutta niiden lähteet voidaan pääsääntöisesti jäljittää. Sairaanhoidossa ei tarvita erityistoimia.

Lue lisää: Jos koronavirus saavuttaa leviämisvaiheen, voidaanko maakuntia taas sulkea? HS etsi vastaukset kysymyksiin epidemian vaiheista

Husin ylilääkäri Asko Järvinen.­

Leviämisvaiheessa taudin ilmaantuvuus on kahdessa viikossa vähintään 18–50, ja koronatestien tuloksista yli kaksi prosenttia on positiivisia.

Husin alueella tautitapauksia on todettu viimeisten 14 päivän aikana 57, joten tämän tunnusluvun perusteella Uudellamaalla oltaisiin jo leviämisvaiheessa. Sairaanhoidossa pitäisi tuolloin ottaa käyttöön erityistoimet, ja muutkin kansalaisten arkeen vaikuttavat rajoitustoimet olisivat mahdollisia.

”Mutta koronatesteissä positiivisten tulosten osuus on 1,4 prosenttia, ja tartuntoja on todettu enimmäkseen nuoremmissa ikäluokissa, joiden sairaanhoidon tarve ei ole niin suuri. Me emme ole leviämisvaiheessa”, Järvinen sanoo.

Tällä hetkellä tautitilanteen kehitys riippuu Järvisen mukaan paljolti ihmisten omasta toiminnasta, ja siitä, miten he pyrkivät välttämään tartuntoja.

Esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten maskien käyttö on Järvisen mukaan lisääntynyt kiitettävällä tavalla.

Viime päivinä on jonkin verran enemmän todettu tartuntoja 50–70-vuotiaiden ikäluokassa. Hoivakodeissa on silti vältytty kevään kaltaisilta tautiryppäiltä.

Hus tekee yleiskatsauksen koronaviruksen kokonaistilanteeseen kerran viikossa torstaisin.

Sairaanhoidon tarvetta ja vuodepaikkojen sijoittelua seurataan Husissa koko ajan.

Järvisen mukaan ne harvat, jotka tässä vaiheessa ovat sairaalahoitoa tarvinneet, on pystytty hoitamaan nykyjärjestelyillä. Tehohoidossa on ollut vain muutamia ihmisiä syyskuun aikana.

”Kannattaa muistaa, että maskisuositus on ollut voimassa vasta hyvin lyhyen aikaa, ja ravintolarajoituksista on vasta tehty päätös. Nyt pitää olla malttia seurata, mikä päätösten vaikutus on tautitilanteeseen”, Järvinen sanoo.

Ravintoloita koskevat uudet aukiolorajoitukset tulevat voimaan torstaina. Niiden on lopetettava anniskelu puoleenyöhön mennessä.

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa kuten Uudellamaalla käyttöön voidaan ottaa myös tiukempia rajoituksia kuten vielä aiempaa anniskelun lopettamista. Se päättyisi viimeistään kello 22 ja ravintolat suljettaisiin kello 23.

Tiukemmat rajoitukset edellyttäisivät erillistä asetusta. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen sanoi tiistaina HS:lle, ettei Uudellemaalle ole tällä hetkellä valmisteilla erillistä asetusta, mutta se voidaan nopeasti säätää.

Hän muistuttaa, että keväällä testattiin ihmisiä huomattavasti vähemmän kuin nyt, ja osa tautitapauksista jäi pimentoon. Kun keväällä yksi positiivinen tulos saatiin 20 testillä, nyt yhtä positiivista tulosta kohden tehdään keskimäärin 500 testiä.

Viime kevääseen verrattuna myös sairaalahoitoon tulleiden potilaiden hoito on kehittynyt huomattavasti. Hus on Järvisen mukaan ottanut uusia hoitomuotoja käyttöön jopa etukenossa.

Veritulpan riski osataan ennakoida ja estää. Tästä tiedosta hyötyvät kaikki potilaat.

”Kortisoni on se lääke, joka on yleisesti käytössä, kun on kehon omaa puolustusjärjestelmää halutaan vaimentaa”, Järvinen sanoo.

Se on osoittautunut hyödylliseksi potilailla, joiden tauti vaikeutuu noin viikon kuluttua oireiden alkamisesta.

Vakavaa tautimuotoa ennakoi ensisijaisesti sairastuneen korkea ikä, mikä on taudin vaikeutumisen merkittävin riskitekijä.