Matkaoppaissa ja -ohjelmissa on tapana brändätä kaupunkeja koomisen kliseiseksi käyneellä tavalla, jossa niitä verrataan tunnetumpiin verrokkeihinsa: Tromssa on Pohjolan Pariisi! Pietari on Pohjolan Venetsia! Tallinna on uusi Berliini!

Tähän kliseeketjuun yhtymällä voi sanoa, että Itä-Helsingissä sijaitseva Puhoksen ostoskeskus on Helsingin Berliini. Mikään alue Helsingissä ei monikulttuurisuudessa vedä vertoja Puhokselle, joka tuo mieleen maahanmuuttajien suosimat Berliinin Neuköllnin ja Kreuzbergin kaupunginosat.

Tiistaina HS uutisoi, että Helsingin kaupunki aikoo kunnostaa ja säilyttää Puhoksen arkkitehtonisesti erittäin arvokkaan vanhan osuuden eli niin sanotun A-osan. Myöhempinä vuosikymmeninä rakentuneet laajennukset eli B- ja C-osat mitä luultavimmin puretaan. B-osassa sijaitsee esimerkiksi suosittu ruokakauppa Alanya-market.

HS teki kierroksen Helsingin mini-Berliinissä ja kysyi asiakkailta, mikä heitä vetää Puhokseen ja miltä tuoreet suunnitelmat alueen tulevaisuudesta kuulostavat.

Namek al-Dulaini, 19

”Synnyin Irakissa, mutta muutin 14-vuotiaana Suomeen. Sain juuri oman asunnon Sörnäisistä. Käyn Puhoksessa, koska täältä saa ruokaa nopeasti ja tarjolla on kunnon lihaa. Irakissa lihaa syödään aamupalalla, lounaalla ja illallisella. Tiedän jälkiruoankin, jossa on lihaa.

Minusta on tosi hyvä asia, että Puhos uudistuu. Tästä paikasta ei ole pidetty huolta, eikä alue ole siisti.”

Katja Hjelt, 44

”Asuin nykyisin Järvenpäässä, mutta hengailin täällä Puhoksessa 1990-luvulla, kun asuin Helsingin Kalliossa. Silloin täällä oli kaupungin ensimmäisiä pitserioita, ja nyt olen löytänyt paikan uudestaan.

Puhoksesta tulee sellainen fiilis, kuin kävisi ulkomailla. Tässä on jotain vanhaa nostalgiaa, kasaritunnelmaa. Ja miehetkin ovat komeita!

Puhoksesta saa hyviä ja laadukkaita tuotteita edullisesti. Ostan täältä vihanneksia, kunnon fetaa ja sitruunamehua litran pulloissa. Rakastan juoda sitä ihan sellaisenaan.

Puhoksen B-osan purkaminen olisi todella sääli. Yrittäjät joutuvat lähtemään, eikä mistään Suomesta löydy vastaavaa arabikorttelia.”

Samir Mohammadi, 34

”Tulin Suomeen Iranista vuonna 1997. Työskentelen nyt veljeni omistamassa Beno-marketissa täällä Puhoksessa. Haluamme palvella asiakkaita joka ikisestä maasta, ja asiakaskuntamme onkin todella monipuolinen. Meillä on viereisen Alanya-marketin kanssa ihan terve ja hyvä kilpailutilanne.

On todella valitettavaa, jos Puhoksen B-osa aiotaan purkaa. Aloitimme toimintamme viereisessä rakennuksessa vuonna 2015, ja siirryimme B-osaan vasta toukokuussa. Tämä on edullinen ja suuri tila: maksamme vuokraa 11,5 euroa neliöltä, ja liiketilaa on yhteensä 1 700 neliötä. Sijainti on aivan loistava Itiksen kauppakeskuksen vieressä. Sekin on hyvä, että parkkipaikkoja on paljon.”

Karim Ramic, 20

”Olen syntynyt Suomessa. Aloitin täällä Alanya-marketissa tet-harjoittelussa 14-vuotiaana, ja minuun kiinnitettiin huomiota. Nyt työskentelen myymäläpäällikkönä. Asun Jakomäessä, ja saavun sieltä joka päivä töihin.

Alanya-market aloitti Puhoksen vanhalla puolella vuonna 2008, ja vasta tammikuussa 2020 muutimme tänne. Tarvitsimme isomman tilan. Nyt entisissä tiloissamme on huonekaluliikkeemme, ja yhteensä näissä kahdessa liiketilassa on 25 työntekijää.

Olemme saaneet koko ajan todella sekavia tietoja Puhoksen tulevaisuudesta isännöitsijältä ja muilta, enkä tiedä enää, mihin uskoa.”

Tartor Mawahib, 19

”Asun Kouvolassa, mutta käyn aina välillä Puhoksessa syömässä kavereideni kanssa. Tämä on ehkä kolmas kerta, kun käyn täällä. Tällä kertaa tulimme syömään ravintola Kirkukiin. Otin naudanshawarman ranskiksilla.

En osaa oikeastaan sanoa, miksi käymme täällä. Tässä on parkkipaikka lähellä. Kouvolassa ei ole vastaavaa paikkaa.”

Abdi Rahman, 33

”Olen syntynyt Somaliassa, tulin Suomeen kuusi vuotta sitten. Nyt asun Viikissä. Käyn Puhoksessa yleensä pari kertaa viikossa: syömässä, ostoksilla ja näkemässä kavereita kahvin äärellä.

Minusta kuulostaa hyvältä jutulta, että täällä halutaan remontoida. Paikka on epäsiisti.”

Eva Sundsten, 59

”Asun Järvenpäässä, mutta vietin lapsuuteni ja nuoruuteni Myllypurossa. Niiltä ajoilta Puhos on tuttu, ja nyt Alanya-market vetää minua tänne.

Suoraan sanottuna olen todella järkyttynyt kuullessani näistä suunnitelmista, että osa Puhoksesta aiotaan purkaa. Jos osa puretaan niin koko pakka hajoaa. En varmaan osaisi elää ilman tätä paikkaa: ostan ehkä 70 prosenttia kaikesta ruuasta ja tavarasta täältä.

Puhoksessa on äärettömän loistava palvelu, ja ravintola Kirkuk on todella hyvä ruokapaikka. Sieltä ei tarvitse lähteä nälkäisenä pois.”

Haidar Saboh, 30

Myy tuoretta baklavaa Kardinia Sweet -nimisessä liikkeessä

”Muutin Irakista Suomeen kuusi vuotta sitten. Anteeksi, en pysty vastaamaan kysymyksiinne, sillä en oikein osaa suomea.”

Meri Lassila, 28

”Asun Munkkiniemessä, mutta käyn Puhoksessa viikoittain. Ostan täältä vihanneksia, mausteita ja maitotuotteita. Ja mehuja!

Puhoksesta löytyy erilaisia makuja ja tuotteita kuin muualta. Lisäksi tuotteet ovat edullisia. Tämä on omanlaisensa ympäristö. Minusta olisi todella surullista, jos osa Puhoksesta purettaisiin. Tämä on kiinnostava Keski-itä keskellä Itä-Helsinkiä.”

Ngota Esinda, 60, ja tyttärentytär Ketja Mufaume, 3

Ostoksilla Diwan-huonekaluliikeessä

”Käyn Puhoksessa useamman kerran viikossa.

Anteeksi, en oikein osaa Suomea. Saavuimme Ruandasta kuusi vuotta sitten, mutta alun perin olemme Kongosta.”