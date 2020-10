Puuvallilalaiset ovat kokeneet turvattomuutta sen jälkeen, kun huumeiden korvaushoitoklinikka avautui alueelle. Poliisin mukaan varkaudet ja ilkivalta alueella eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

Sairaanhoitaja Satu Nurminen Vuosaaren korvaushoitoklinikan huumeseulavessassa. Tilojen välillä on luukku, jonka kautta näytteet kulkevat.­

Helsingissä on tuhansia opioidiriippuvaisia ihmisiä, jotka hyötyisivät korvaushoidosta. Näin arvioi Helsingin yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki.

”Hoitoa saa sitä tarvitsevista maksimissaan noin 30 prosenttia. Hoidon kattavuus on tippunut kuin lehmän häntä”, Simojoki sanoo.

Tähän on syynä se, että opiaattiriippuvaisia on tullut selvästi lisää, mutta hoidon saatavuus ei ole kasvanut samassa suhteessa.

Tällä hetkellä Helsingissä opioidikorvaushoitoa saa vajaat 900 ihmistä. Simojoen arvion mukaan hoidosta voisi hyötyä noin 3 500 ihmistä, joista 2 500 olisi halukkaita saamaan hoitoa. Kun tästä vähentää hoidossa jo olevat, arvioksi jää 1 600 käyttäjää, jotka hyötyisivät hoidosta ja haluaisivat sitä.

Korvaushoitoa annetaan tyypillisesti opioideja pistämällä käyttäville ihmisille. Tarkoituksena on tarjota huumeidenkäyttäjille buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita, jotta näiden ei tarvitsisi turvautua katukaupassa liikkuviin opioideihin. Korvaushoitopisteestä annos haetaan valvotuissa oloissa.

Hoidolla pyritään vähentämään käytöstä seuraavia sairauksia sekä rikollisuutta.

Korvaushoidon tavoite voi päihteettömyyden sijaan olla myös käytöstä aiheutuvien haittojen minimointia. Siksi klinikalla ei välttämättä edellytetä päihteettömyyttä.

Helsingissä korvaushoitoa järjestetään kaupungin omilla klinikoilla Vuosaaressa, Malmilla, Laaksossa ja Kalasatamassa. Noin puolet korvaushoidonpalveluista kaupunki hankkii ostopalveluina A-klinikkasäätiöltä, Diakonissalaitoksen Hoivalta ja Sininauhasäätiöltä. Lisäksi korvaushoitoa voi saada erikoissairaanhoidossa Husin kautta.

Vielä vuonna 2010 korvaushoitoa sai Helsingissä ainoastaan noin 400 ihmistä: potilaiden määrä on siis kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. Simojoen mukaan opioidiriippuvaisten lisääntyminen johtuu siitä, että kaikkia huumeongelmia on Suomessa alihoidettu pitkään.

”Opioidiriippuvuus on huumeriippuvuuksissa usein päätepiste. Hoidon piiriin tullaan muutenkin aivan liian myöhään. Nyt maksetaan hintaa hoitamattomista huumeongelmista.”

Arviot opioidiriippuvaisten määrästä eivät ole tarkkoja, ja ne vaihtelevat. On myös erilaisia arvioita siitä, kuinka iso joukko riippuvuudesta kärsivistä hyötyisi korvaushoidosta.

Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen esimerkiksi arvioi, että puhtaasti opioideja pistämällä käyttäviä helsinkiläisiä on 2 000–2 500. Heistä kaikki eivät Tammisen arvion mukaan välttämättä haluaisi korvaushoitoa.

Vaikka arviot ovatkin erilaisia, on selvää, että korvaushoitoa saavien joukko on paljon pienempi kuin se, joka siitä hyötyisi. Miksi?

Tammisen mukaan kyse ei ole siitä, että hoitoa olisi tarjolla liian vähän. Hänen mukaansa Helsingissä pystytään hoitamaan kaikki, jotka ovat halukkaita saamaan korvaushoitoa, ja joilla hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät.

Tamminen kuvailee ongelmaa ”ehdottoman kompleksiseksi”, eikä se hänen mukaansa ratkea vain perustamalla kaupunkiin uusia korvaushoitopisteitä.

”Moni on pelastunut korvaushoidon avulla. Mutta maailma ei toimi niin, että haalitaan kaikki opioideja käyttävät korvaushoitoon, ja sitten kaikki on hyvin”, Tamminen sanoo.

Tammisen mukaan opioidiongelman taklaamisessa olennaista on löytää ”marginaalin marginaalissa” olevat ihmiset. Tällä hän tarkoittaa ihmisiä, jotka eivät käytä oikeastaan mitään palveluja.

”Jos itse haluaa korvaushoitoa ja on toimintakykyä hakeutua siihen, niin silloin systeemi toimii hyvin. Mutta on huonossa jamassa olevia, hyvin eristäytyneitä ihmisiä, joiden on vaikea sitoutua hoitoon. Se ei toimi aina niin, että ihmisen kanssa sovitaan joku tietty aika klinikalle, ja hän saapuu silloin paikalle”, Tamminen sanoo.

Näiden ihmisten saaminen korvaushoidon piiriin vaatisi Tammisen mukaan ainakin lisää resursseja etsivään päihdetyöhön. Hänen mukaansa korvaushoidon aloittamisessa on ensiksi tärkeä rakentaa luottamusta, koska usein hoidosta hyötyvillä on epäluottamusta järjestelmää kohtaan.

Tamminen korostaa, että korvaushoito on vain yksi osa sitä kokonaisuutta, jolla opioidiriippuvaisia voidaan auttaa. Myös esimerkiksi asumisen palveluilla sekä muulla päihdehuollolla ja sosiaalityöllä voidaan tarjota elämäntilanteisiin helpotusta.

Kaarlo Simojoki on Tammisen kanssa samaa mieltä siitä, että eristyksissä elävien löytäminen olisi opioidiriippuvuuden hoidossa tärkeää.

Kyse on kuitenkin myös korvaushoidon laadusta, hän tähdentää. Hänen mukaansa korvaushoidossa ei nyt mietitä potilasta yksilöllisesti, vaikka ajattelumalli on yleistynyt muussa terveydenhuollossa.

”Psykososiaalinen kuntoutus on osa korvaushoitoa, eikä siitä saisi säästää. Tuntuu, että vallalla on ajatus, että kun tulet korvaushoitoon, et tarvitse muuta kuin lääkkeet. Korvaushoidon kohdalla taloudelliset seikat tuntuvat ratkaisevan usein enemmän kuin hoidon tarve”, Simojoki sanoo.

Hän lisäisi kaupunkiin korvaushoitopisteitä ja tarjoaisi hoitoa myös terveyskeskuksissa.

Mutta Helsingissä uusien klinikoiden perustaminen on herättänyt närää.

Korvaushoitopisteitä sijoitellaan niin, että niihin on mahdollisimman helppo tulla – kuten ajatellaan muistakin terveydenhuollon palveluista.

HS kirjoitti heinäkuussa Puu-Vallilan asukkaiden kasvavasta tyytymättömyydestä, jonka taustalla on läheiselle Sturenkadulle vuodenvaihteessa muuttanut A-klinikan opiaattikorvaushoitopiste.

Puu-Vallilan läheisyydessä on tätä nykyä korvaushoitoklinikka, Sininauhasäätiön asuntola ja Diakonissalaitoksen hätämajoitus.­

Asukkaiden mukaan korvaushoitopiste on aiheuttanut levottomuuksia. Talojen pihoihin on tultu piikittämään huumeita, varkaudet ovat lisääntyneet ja puistoihin jätetään ruiskuja.

Tyytymättömyyttä on lisännyt se, että Vallilassa on myös Sininauhasäätiön asuntola mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sekä Diakonissalaitoksen hätämajoitus ja päiväkeskus Hirundo.

Alueen Facebook-ryhmässä käytävän keskustelun perusteella alueen levottomuudet ovat viime aikoina jatkuneet ja jopa pahentuneet.

Helsingin poliisin tilastojen mukaan ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen lisääntyivät Puu-Vallilassa kesän aikana hieman.

Varkauksia ilmoitettiin kesäkuukausina noin 40 kappaletta kuukaudessa. Ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen takia ilmoituksia poliisille tuli noin 30 kappaletta kuukaudessa.

Myös murtotehtävät ovat tänä vuonna lisääntyneet hieman. Tämän vuoden tammi–elokuussa murtotehtäviä oli Puu-Vallilassa 42, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan murtoja oli 30.

Hälytystehtävien kokonaismäärä alueella on kuitenkin vähentynyt. Tammi–elokuussa 2020 niitä oli kaikkiaan 122. Määrä väheni 420:llä edellisvuodesta.

Poliisin mukaan ei voida sanoa, että lisääntyneillä varkauksilla ja murroilla tai ilkivallalla ja häiriökäyttäytymisellä olisi yhteys korvaushoitopisteen tuloon alueelle.

Rikostarkastaja Jari Illukan mukaan kokonaisuudessaan alue on kehittynyt rauhallisempaan suuntaan.

”Poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä on ollut laskusuunnassa. Omaisuuden suojaan kohdistuvissa tehtävissä on kuitenkin ollut hienoista lisäystä. Poliisi on myös lisännyt heinä-elokuussa järjestyksen valvontaa Vallilassa.”

Illukka on tietoinen asukkaiden tyytymättömyydestä tilanteeseen.

”Käymme asiasta hyvää vuoropuhelua kaupungin kanssa”, hän sanoo.

Korvaushoitoklinikkaa ylläpitävän A-klinikka oy:n aluepäällikkö Antti Immonen vahvistaa, että palautetta asukkailta on tullut edelleen paljon.

”Varmasti rauhattomuus ja turvattomuuden tunne ovat lisääntyneet alueella. Tiedän, että muutamia murtoja on tapahtunut”, Immonen sanoo.

Hän kertoo, että elokuussa järjestettiin asukasilta yhdessä kaupungin ja poliisin kanssa. Varsinaista ratkaisua ongelmaan ei tuolloin kuitenkaan löydetty.

Alueella on myös kiertänyt kaupungin päiväkeskusten Symppisten ja A-klinikkasäätiön katuklinikan työntekijöitä. Immosen mukaan A-klinikan omat toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin rajalliset.

”Hoitosuhteessa voidaan puhua ympäristön merkityksestä. Tavoitteena on, että asiakkaamme ymmärtävät, miten ympäristössä on järkevää toimia, jotta ei tulisi kahnauksia.”

Korvaushoitopisteille tulee Immosen mukaan herkästi muitakin kuin korvaushoitopisteen asiakkaita lääkkeiden perässä. A-klinikkasäätiö ei juuri pysty puuttumaan näiden aiheuttamiin ongelmiin.

”Meillä on käytössämme vartijapalvelut, mutta meillä ei ole oman vuokratonttimme ulkopuolella toimivaltaa.”

Immosen mukaan keskustelu vallilalaisten kanssa on kuitenkin ollut hengeltään rakentavaa, ja moni ymmärtää korvaushoidon tarpeen.