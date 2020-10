Helsingissä ollaan siirtämässä koulujen ja oppilaitosten terveydenhoitajia koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen.

Koulujen ja oppilaitosten terveydenhoitajia ollaan Helsingissä siirtämässä oppilashuollosta koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Oppilaille, opiskelijoille ja heidän läheisilleen kerrottiin muutoksesta tiistaina.

Siirrot tarkoittavat, ettei kouluissa ja oppilaitoksissa välttämättä ole joka päivä terveydenhoitajaa. Valtaosa kouluterveydenhoitajista kuitenkin on tässäkin tilanteessa omassa työssään kouluilla, viestitti Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen HS:lle keskiviikkona aamulla.

Suunnitellut rokotukset saattavat siirtojen takia viivästyä. Osa terveystarkastuksista saattaa siirtyä tai jäädä toistaiseksi tekemättä.

Yksi tilanteesta huolestuneista on Helsingin yhteislyseon rehtori Jussi Sutinen. Koronatartuntojen jäljitykseen ollaan siirtämässä esimerkiksi hänen koulunsa sekä viereisen Kontulan ala-asteen koulun terveydenhoitajat.

”Yli 1 200 oppilasta tai opiskelijaa Kontulassa on jäämässä ilman kouluterveydenhoitajaa mahdollisesti jopa kahdeksaksi viikoksi”, Sutinen kuvaa. Kontulan ala-asteen rehtorilla Katja Verralla on käsitys, että kahdeksan viikkoa on enimmäisaika, jonka terveydenhoitajat voi pitää jäljitystöissä.

”Tämä on meille hirvittävän harmittavaa. Siellä tarvitaan väkeä, mutta olisimme tarvinneet terveydenhoitajaa koulussakin”, Verta sanoo.

Helsingin yhteislyseo on Kontulassa sijaitseva yksityinen lukio ja kaupungin sopimuskouluna toimiva yläkoulu.­

Helsingin yhteislyseossa on peruskoululaisia ja lukiolaisia yhteensä 810 ja Kontulan ala-asteella noin 450. ”Keväällä terveydenhoitajia siirrettiin koronan jäljitystehtäviin. Silloin kerrottiin, että jatkossa vasta äärimmäisessä hädässä toimitaan samalla tavalla”, Sutinen sanoo.

Kontulan ala-asteen koulun rehtori Katja Verta: olen toissapäivänä saanut tiedon siitä, että heidät on siirretty. On meille hirveän harmittava juttu mutta ymmärrämme sen, että siellä tarvitaan väkeä muta olisimme tarvinneet terkkaria täälläkin. On siirretty toiseen tehtävään, kahdeksan viikkoa on tietojeni mukaan maksimi, joka heitä voidaan pitää.

Nyt koronatartunnan saaneiden määrä on kaupungin mukaan kasvanut niin paljon, että jäljittäjiä tarvitaan yhä enemmän. Uusia jäljittäjiä pitää perehdyttää, ja siksi myös kouluterveydenhoitajia tarvitaan. ”Heillä on valmiiksi siihen tarvittava osaaminen”, Jolkkonen kuvasi tiistaina tiedotteessa.

Jäljittämisesta vastaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan epidemiologinen yksikkö. Siellä on tavanomaisesti seitsemän työntekijää. Keväällä määrä oli enimmillään noin 130, ja kesän jälkeen henkilöstön määrää on kasvatettu 60:een.

Siirroista virisi keskustelua myös Helsingin kouluista vastaavan apulaispormestarin Pia Pakarisen (kok) vilkkaassa Facebook-ryhmässä. Pakarinen huomautti keskustelussa, että tilanteessa on yhtymäkohtia kiistanalaiseen kohtaan sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistuksessa.

Siihen, että kouluterveydenhoitajat ovat jo osa sote-organisaatiota ja myös oppilashuollon kuraattoreiden ja psykologien siirrosta soteen keskustellaan.

HS:lle Pakarinen sanoo myös, että koronatartuntojen jäljittämisessä on selvästi ollut viiveitä ja siksi siirroille on ”pakko antaa myös ymmärrystä”.

Rehtori Sutinen pitää tilannetta ”mainiona osoituksena, että jos kuraattorit ja psykologit siirtyvät soteen, heitä viskottaisiin kouluilta toisiin hommiin”.

Helsingin kaupunki ohjeistaa vanhempia ottamaan yhteyttä terveysasemiin, jos lapsen tai nuoren voinnissa ilmenee huolta silloin, kun terveydenhoitajaa ei ole paikalla.