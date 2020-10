Helsingin kaupunki aikoo jatkaa kalliolle rakentamista asukkaiden vastustuksesta huolimatta, jos oikeuden päätös on sille myönteinen.

Päiväkotityömaa Helsingin Kumpulassa on keskeytetty. Rakennuttajan eli Helsingin kaupungin mukaan kyseessä on varotoimi. Hankkeesta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, ja jos valitus menee läpi, seuraamukset ovat haastavat: jos hallinto-oikeudelta tulee rakentamisen suhteen kielteinen päätös, kaupungin tulisi entistää mahdollisesti jo räjäyttämänsä kalliot.

Rakennuslupaa koskeva valitus on tehty toukokuussa, ja kaupunki odottaa siihen vielä ratkaisua. Tavoitteena on, että talonrakentaminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian, ja että alueelle tarvitut uudet päiväkotitilat valmistuvat ajallaan, kaupunki tiedotti keskiviikkona.

”Pidämme sopivana menettelynä odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua niin, että töitä voidaan sitten taas hyvässä järjestyksessä jatkaa. Toivottavasti hallinto-oikeuden päätös saataisiin mahdollisimman pian, jotta alueelle kipeästi kaivatut uudet päiväkotitilat saataisiin nopeasti käyttöön ja vanhoista huonokuntoisista voitaisiin samalla luopua”, kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas sanoo tiedotteessa.

Kaupungin tietojen mukaan Helsingin hallinto-oikeus pyrkii käsittelemään valituksen vuoden loppuun mennessä. Kaupunki tiedottaa työmaajärjestelyistä, kun rakentaminen jatkuu, tiedotteessa kerrotaan.

Päiväkodin rakentamisesta on kiistelty pitkään. Paikalliset asukkaat eivät voi ymmärtää sitä, että päiväkotia varten räjäytetään lähipuistikossa sijaitseva kallio, kun aivan vieressä sijaitsisi tyhjä kenttä.

HS kirjoitti aiheesta heinäkuun lopulla.

Asukkaat ovat vastustaneet hanketta näkyvästi mielenilmauksilla ja valittamalla hallinto-oikeuteen. He ovat ilmaisseet, ettei kaupunki ole tiedottanut aikeistaan heille ja kuunnellut heitä niin, että sillä olisi ollut vaikutusta.

Kaupunki on antanut ymmärtää, että suunnitelmien ollessa jo pitkällä on liian myöhäistä kääntää niiden suuntaa niin, että kallion sijasta päiväkoti rakennettaisiinkin hiekkakentälle. Kentällä sijaitsi aiemmin koulu, joka suljettiin ja purettiin sisäilmaongelmien takia.

Kumpulassa on akuutti tarve päiväkodille. Rakennettavaksi suunniteltu päiväkoti on tarkoitettu 150 lapselle. Kumpulalaiset eivät ole vastustaneet päiväkotia sinänsä, vaan pitäneet sitä erittäin tarpeellisena, mutta sijoituspaikkaa vääränä.

Sen sijaan he ovat ihmetelleet, kuinka Helsingin kaupunki on ajatellut ratkaisevansa lasten tuonti- ja noutoliikenteen, kun läheinen Limingantie on kapea ja yksisuuntainen. Kasvavan liikenteen on pelätty lisäävän turvattomuutta ja muita lieveilmiöitä kuten melua ja ilmansaasteita alueella.

Päiväkodin rakentamista valmistelevat työt aloitettiin syyskuussa osoitteessa Limingantie 39. Puut on kartoitettu, osa niistä on kaadettu, ja alueelta on poistettu pintamaata, kaupunki tiedottaa.

Kaupunki vaikuttaa tiedotteen perusteella olevan optimistinen sen suhteen, että oikeuden päätös on rakentamisen kannalta myönteinen: ”Kaupungin saamien tietojen mukaan Helsingin hallinto-oikeus pyrkii käsittelemään valituksen vuoden loppuun mennessä. Kaupunki tiedottaa työmaajärjestelyistä sitten kun rakentaminen jatkuu.”