Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ehdottaa, että yrittäjät tarvittaessa tarjoavat maskin asiakkaalleen.

Kauppiaan tai kuntosaliyrittäjän tulee nyt Helsingissä ja sen lähialueilla edellyttää asiakkailta kasvomaskin käyttämistä – kaikissa tilanteissa. Pääkaupunkiseudulla koronalinjauksia työstävä koordinaatioryhmä suositteli tiistaina maskinkäytön edellyttämistä kaikilta elinkeinonharjoittajilta, joiden tiloissa käy asiakkaita.

Mutta miten kauppiaat, kauppakeskusten pyörittäjät, kulttuuritilaisuuksien järjestäjät ja liikuntayrittäjät käytännössä velvoittavat asiakkaita maskinkäyttöön? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi avaa, mitä nyt tapahtuu käytännössä.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi osallistui tiistaina 6. lokakuuta tiedotustilaisuuteen, jossa kerrottiin, että yrittäjien tulee edellyttää asiakkailta maskinkäyttöä.­

Suosituksen taustalla on Mäkijärven mukaan ajatus, että yritetään estää altistuminen koronavirukselle sekä tartunnat tilanteissa, joissa turvaetäisyyksiä ei voi pitää. Turvatoimet ovat hänestä paikallaan, kun henkilökunta ja asiakkaat tai asiakkaat keskenään joutuvat lähekkäin pidemmäksi aikaa kuin ohi kävellessä.

”Olen ehtinyt tätä miettiä siltä osin, että minulle tuli tästä heti sähköpostia yrittäjiltä”, Mäkijärvi sanoo.

Ohjeistus herättää hämmennystä: mitä keinoja yrityksillä on edellyttää maskinkäyttöä?

”Kyllä se on yrittäjän oma valinta. Tähän käy esimerkiksi Finnair. Se edellyttää, että matkustajilla on maski ja jollei ole, sitten ei lennetä. No, ehkä Finnair tosin on erikoistilanne.”

”Ajattelen, että yrityksen ovella muistutetaan maskisuosituksesta. Jollei asiakkaalla ole maskia, yrittäjä tarjoaisi sen.”

Miten kuntosaliyrittäjän tulee edellyttää maskia?

”Yksi liikuntayrittäjä kysyi tätä. Liikuntaharrastukseen mennessä ja varusteita vaihtaessa on suositeltavaa käyttää maskia.”

”Itse suorituksessa maskin käyttö on vaikeaa, kun elimistö kuormittuu ja pulssi nousee. Ymmärrän hyvin, että siinä tilanteessa se on liikaa vaadittu.”

”Etäisyyksien ja välineiden puhdistuksen tulisi olla kunnossa. Samoin käsidesien saatavuuden. Poistuessa on taas maskisuositus.”

Koskeeko maskisuositus myös ravintoloita, kahviloita ja baareja?

”Toimin itse niin, että mennessä on maski ja pöydässä istuessa ei ole. Kun taas lähdetään liikkeelle tai vaikka käymään wc-tiloihin, on taas maski.”

Lakikaan ei mahdollista maskipakkoa julkisissa palveluissa. Onko yrittäjien edes mahdollista rajata asiakkaita maskinkäytön perusteella?

”Vastuullinen yrittäjä muistuttaa asiakasta, että olisi hyvä käyttää maskia ja tekee sen luontevaksi. Ehkä tosiaan jopa tarjoaa maskia, jos asiakas sanoo, että se on unohtunut kotiin tai juuri pääsivät loppumaan. Yrittäjä edesauttaa, että mahdollisimman moni asiakas käyttää maskia.”

Yleisellä tasolla Mäkijärvi ajattelee, että on kansalaisvelvollisuus toimia tartuntariskin minimoimiseksi. Vaikka ihminen ei itse olisi riskiryhmää, lähipiiriin voi sellainen ihminen kuulua.

”Turvatoimet eivät ole mahdottoman vaativia. Käsiä pestään ja katsotaan, miten lähelle muita mennään. Ja käytetään maskia, joihin tottuu.”