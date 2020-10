Ohjeita ja suosituksia tulee nyt niin paljon, ettei Helsingin kaupungintalollakaan ole helppoa pysyä kärryillä kaikesta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) pitää maan hallituksen uusimpia ravintolalinjauksia tarpeettoman ehdottomana keinona hillitä koronavirustartuntoja.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiedotustilaisuudessa varmistui tänään keskiviikkona, että hallitus aikoo tiukentaa ravintoloiden aukiolo- ja anniskelurajoituksia niissä maakunnissa, joissa koronavirustartunnat ovat kiihtymisvaiheessa. Yksi näistä maakunnista on Uusimaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tulevana viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 kaikki ravintolat Loviisasta Hankoon menevät kiinni. Sunnuntai-iltana anniskelu päättyy jo kello 22 ja ravintoloiden on suljettava ovensa kello 23.

Aukioloaikojen kiristys tulee voimaan vain pari päivää sen jälkeen, kun edellinen ravintoloiden aukioloaikoja koskevat tiukennus on otettu käyttöön. Torstaista alkaen anniskelun on päätyttävä kello 24 ja ravintoloiden on sulkeuduttava viimeistään kello 01.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) koordinaatioryhmä tiedotti tiistaina, että se tehostaa ravintoloiden valvontaa. Tavoitteena on puuttua erillisillä toimilla leviämisen kannalta korkean riskin ravintoloihin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan ideana oli torjua hallituksen nyt linjaama uusi tiukennus.

Vapaavuoren mukaan terveysturvallisuutta rikkovien ravintoloiden erityistarkkailu tulee voimaan, vaikka hallitus oman tiukennuksensa tekikin.

Hus pystyy jo nyt havaitsemaan, jos tartunnat ovat lähteneet leviämään jossain ravintolassa. Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on valta päättää erinäisistä toimenpiteistä aina ravintolan sulkemiseen saakka.

”Erityistarkkailun on määrä toimia ennakkopelotteena. Ravintolat tietävät, että ohjeiden rikkomisesta voi seurata jopa sulkeminen”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mielestä hallituksen uusi linjaus on ravintoloille erittäin hankala sekä aukioloaikojen että asiakaspaikkojen puolittamisen vuoksi. Hän arvioi, että monen ravintolan toiminta muuttuu kannattamattomaksi.

”Sijaiskärsijöitä tulee paljon. Suuri osa ravintoloitsijoista on kuitenkin toiminut erittäin vastuullisesti”, Vapaavuori sanoo.

Keskiviikkoisessa koronainfossaan Vapaavuori totesi, että epidemiaan liittyviä ohjeita ja suosituksia tulee eri tahoilta nyt niin runsaasti, että jopa Helsingin kaupungintalolla on vaikeuksia pysyä niistä perillä.

”On matkustusrajoituksia, rajoituksia julkisissa tiloissa, etätyösuosituksia, kouluja koskevia suosituksia. Osa ohjeista ja suosituksista on myös hankalasti luettavissa”, Vapaavuori kommentoi.

Helsingin kaupunki kokoaa koronaan liittyvä määräyksiä, suosituksia ja ohjeita omille verkkosivuilleen.