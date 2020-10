Vastaavia puunistutustavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa kansainvälisesti. Helsingissä selvitetään myös mahdollisuutta rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu uusista istutettavista puista.

Helsinkiin istutetaan 100 000 puuta lisäämään kaupungin viihtyisyyttä, kaupunkilaisten hyvinvointia ja torjumaan ilmastomuutosta ja siitä aiheutuvia lieveilmiöitä. Asiasta päätti kaupunginvaltuusto keskiviikkona.

Puut istutetaan seuraavan 15 vuoden aikana. Vastaavia tavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa kansainvälisesti. Kaupungin omien istutustoimien lisäksi yhteistyötä voidaan valtuustopäätöksen mukaan tehdä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisäksi selvitetään, olisiko mahdollista rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu muutenkin istutettavista puista.

Aloitteen puiden istuttamisesta teki vihreiden valtuustoryhmä ja toivomusponnen nimikkopuista Pilvi Torsti (sd).

”Puut ovat Helsingin hiilinieluja ja tärkeitä kaupungin kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseksi”, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen sanoi valtuuston kokouksessa.

Aloitetta kannatettiin, mutta se sai osakseen myös piikittelyä muiden valtuutettujen osalta.

”Alkuperäisessä aloitteessa ei määritelty, millä aikavälillä puut pitää istuttaa. Eli taitavasti tehty aloite”, rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Månsson kommentoi.

”Jos haluaisimme aidosti saavuttaa jotakin, pitäisi tukea metsien suojelua”, Otto Meri (kok) totesi.

”Vaalisin niitä puita, joita meillä jo on. Muutamalla huojuvalla koivulla ei korvata Keskuspuiston nakertamista”, sanoi Sami Muttilainen (vas).

Avoimen puolueen Petrus Pennanen pohti sitä, ettei aloitteessa tuotu esiin kuinka paljon puita kaadetaan ja kaatuu itsestään 15 vuoden aikana, ja missä suhteessa tämä on tavoitteeseen istuttaa 100 000 uutta puuta.

Osa 100 000 puun istuttamisen tavoitteesta voidaan valtuuston päätöksen mukaan toteuttaa lähivuosina täydentämällä Helsingin metsäverkostoa. Lisäksi voidaan täydentää muuta puustoista verkostoa niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- ja katualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Östersundomin ekologisia yhteyksiä.

Rakennetun ympäristön viher- ja katualueilla on tavoitteena puiden ja eri puulajien määrän lisääminen silloin, kun puille on riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puita istutetaan sellaisiin paikkoihin, joissa puilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Valtuuston päätöksen mukaan suunnittelussa ja rakentamisessa säilytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa osana kaupunkimaisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin metsä- ja puustoverkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereillä, esimerkiksi latvuspeittävyyden arvioinnilla.

Helteisten jaksojen lisääntyessä voidaan puiden avulla luoda puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja erityisesti lasten leikkipaikkojen, päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen läheisyydessä.