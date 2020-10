Helsingin kaupunginvaltuutettu Marcus Rantala (r) ja 18 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan, että kaupunki luopuisi glyfosaattia sisältävien torjunta-aineiden, kuten Roundupin, käytöstä. Helsingissä glyfosaattia käytetään edelleen vaikeiden rikkakasvien torjuntaan.

Helsingin kaupunki aikoo jatkaa kiistanalaisen torjunta-aineen glyfosaatin käyttöä vaikeiden rikkakasvien torjunnassa.

Asiasta päätti Helsingin kaupunginvaltuusto keskiviikkona. Valtuutettu Marcus Rantala (r) ja 18 muuta valtuutettua olivat aloitteessaan esittäneet, että kaupunki luopuisi glyfosaattia sisältävien torjunta-aineiden, kuten Roundupin, käytöstä.

Glyfosaatin turvallisuus on ollut viime vuosina julkisen kiistelyn aihe. Itävalta on jo kieltänyt aineen käytön, Saksa kaavailee kieltoa vuodelle 2023. Yhdysvalloissa tuotetta valmistavaa Monsantoa ja sen omistajaa, saksalaista kemikaalijättiä Bayeria vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja.

Tällä hetkellä glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käyttö on Helsingissä sallittu vahvajuuristen, voimakkaasti juurillaan leviävien ja monivuotisten rikkakasvien torjunnassa. Vaikka kaupunkiympäristön toimiala kannustaa urakoitsijoita käyttämään korvaavia torjuntamenetelmiä, ei heiltä kuitenkaan edellytetä vaihtoehtoisia rikkakasvien torjuntatapoja.

”Roundup-tuotteen valmistaja Monsanto on viimeisen vuoden aikana joutunut maksamaan merkittäviä korvauksia monelle syöpään sairastuneelle tuotteen käyttäjälle”, Rantala toteaa aloitteessaan.

Hänen mukaansa lukuisat Euroopan maat ovat jo aloittaneet glyfosaatin kieltämisprosessin, ja Helsingin pitäisi näyttää Suomessa esimerkkiä kieltämällä käyttö.

Rantala huomauttaa, että glyfosaatin riskiarvioinnissa ei olla aiemmin huomioitu sen vaikutusta eläinten ja ihmisten mikrobistoon eikä pitkäaikaisen altistumisen mahdollisesti aiheuttamia vaurioita.

”Tutkimustietoa aiheesta on tullut vasta äskettäin, joten glyfosaattia on käytetty ymmärtämättä sen pitkäaikaisia vaikutuksia.”

Valtuuston päätöksen mukaan aloitteen toteuttaminen ei ole tarpeellista, sillä tavoitteena on jo nyt luopua haitallisten glyfosaattipohjaisten aineiden käytöstä kaupungin ylläpitämien puistojen ja muiden rakennettujen alueiden hoidossa. Samanaikaisesti etsitään korvaavia torjuntamenetelmiä myös vaikeimmin torjuttaville rikkakasveille ja vieraslajeille.

Glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden käytön lopettaminen on mukana ylläpitoon liittyvän kasvillisuuden tuotekortin ja kasvillisuuden hoidon laatuvaatimusten päivitystyössä, jota tehdään tänä vuonna. Toimenpiteissä glyfosaatin käytöstä luopumiseksi huomioidaan voimassaolevat lait ja asetukset.

Lisäksi valtuuston päätöksen mukaan huomionarvoista on, että Helsingissä kemiallisten rikkakasvien torjunta-aineiden käyttö on kielletty leikkipuistoissa ja -paikoissa, päiväkotien ja koulujen piha-alueilla, koira-aitauksissa tai muilla toiminnallisilla alueilla, päällystetyillä tai kivetyillä alueilla ja vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueilla.