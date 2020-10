Poliisihallitus on luovuttanut Elokapinan mielenosoitusta koskevan selvityksen sisäministeriölle.

Mielenilmaisun vapaus ei tarkoita vapautta rikkoa lakia, muistuttaa poliisihallitus sisäministeriölle antamassaan, Elokapina-liikkeen mielenosoituksen tapahtumia koskevassa selvityksessä.

Kaisaniemessä toteutetussa mielenilmauksessa poliisi käytti kaasusumutetta mielenosoittajia vastaan. Kaasuttaminen herätti laajan julkisen keskustelun siitä, olivatko poliisin toimet rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamiseksi ylimitoitettuja.

Voimakeinojen käyttö tapahtui tilanteessa, jossa osa mielenosoittajista oli asettautunut vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle ja sulkenut toiminnallaan ajoradan. Poliisille ei ollut annettu etukäteen tietoa mielenosoittajien suunnitelmasta estää liikenne Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun ajoradoilla, poliisihallitus toteaa torstaina julki tuomassaan tiedotteessa.

Tästä toiminnasta aiheutui häiriöitä ja esteitä yleiselle liikenteelle, vaaraa mielenosoittajille sekä poliisitehtäviä suorittaneille poliisimiehille. Lisäksi liikenteelle aiheutunut haitta aiheutti vaaraa pelastusviranomaisten toiminnalle, tiedotteessa sanotaan.

”Huomattavaa on, ettei poliisi missään vaiheessa keskeyttänyt mielenilmaisua, vaan mahdollisti mielenosoittajien ajoradalta poistamisen jälkeenkin mielenilmaisun jatkumisen turvallisesti.”

Poliisihallitus toteaa, että Helsingin poliisilaitoksen antaman lausunnon mukaan tilanne ajautui siihen pisteeseen, että poliisin käytössä olleet keinot eivät enää riittäneet. Keinot olivat jo tunteja olleet neuvoja, kehotuksia ja käskyjä.

”Myös mielenosoittajien fyysinen kantaminen ja siirtäminen jalkakäytävälle ei enää tuottanut toivottua lopputulosta, koska jokaisen poliisin käskyä laiminlyöneen henkilön kuljettamiseen ei ollut voimavaroja, ja toisiinsa kahliutuneiden mielenosoittajien kantaminen tai irrottaminen kahleista voimakeinoin olisi voinut aiheuttaa fyysisiä vammoja.”

Poliisioperaation johtaja hyväksyi OC-sumutteen käytön lievimpänä käytettävissä olevana voimakeinona väkijoukon hajottamiseen, poliisihallituksen tiedotteessa sanotaan.

Ennen sumutteen käyttöä oli vielä varmistettu, että sumutteen käyttö on olosuhteissa mahdollista ja niiden käyttö kohdistui vain rajattuun joukkoon mielenosoittajista. Poliisi oli lisäksi varoittanut mielenosoittajia sumutteen käyttämisestä sekä antanut viisi minuuttia aikaa poistua itse ajoradalta.

Operaation johtaja oli voimakeinojen käytön harkinnassaan arvioinut väkijoukon aiheuttamaa merkittävää liikennehaittaa, käytössä olevia poliisiresursseja, vaihtoehtoisia keinoja sekä poliisiresurssien vapauttamista kiireellisten hälytystehtävien hoitamiseen. Tilanteessa tuli myös arvioida vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja, jos tilanteen olisi annettu jatkua, poliisihallitus lausuu.

”Poliisille on elintärkeää, että toimintamme on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja kriittisen tarkastelun kestävää. Siksi on tärkeää, että tapaus arvioidaan myös ulkopuolisten toimesta ja tarvittaessa sen pohjalta kehitämme toimintaamme. Tapaus osoittaa, kuinka tärkeää poliisin on sen ohella, että teemme lakeihin ja ohjeistuksiin nojaavia päätöksiä, pystyä myös perustelemaan ne avoimesti sekä osallistua aktiivisesti toimintaamme koskevaan keskusteluun”, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo tiedotteessa.

”Se miten toimintamme näyttäytyy kansalaisten silmissä, luo perustan suomalaisten poikkeuksellisen korkeaan luottamukseen poliisiin. Luottamus on koko toimintamme elinehto.”

”Poliisitoiminnan periaatteena on voimankäyttötilanteen välttäminen”, Poliisihallituken tiedotteessa sanotaan.

Poliisin voimakeinojen käyttöä ohjaavat perus- ja ihmisoikeudet, poliisilain yleiset periaatteet sekä poliisin voimankäyttösäännöksen erityiset periaatteet, joita ovat voimankäytön tarpeellisuus ja puolustettavuus.

Tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä. Tällöin poliisi suorittaa lainmukaisen tehtävänsä loppuun tarvittaessa ”tarpeellista ja oikeasuhtaista voimakeinoa käyttäen”, tiedotteessa sanotaan.

Poliisihallituksen mukaan poliisi pyrkii kaikissa tilanteissa hoitamaan tehtävän ensisijaisesti vähimmän haitan periaatteella, kohdehenkilön ja sivullisten turvallisuus huomioiden.

”Tarpeellisen voimakeinon valintaan vaikuttaa tilanteen kokonaisarviointi. Esimerkiksi jos lievemmät keinot kuten neuvot, kehotukset ja käskyt osoittautuvat tehottomiksi, voidaan siirtyä käyttämään sitä voimakeinoa joka on lievin, mutta riittävän tehokas käsillä olevan virkatehtävän päämäärän saavuttamiseksi”, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo Poliisihallituksen tiedotteessa.

Heikinheimo kertoo, että poliisin voimakeinoilla ja voimankäyttövälineillä ei ole erikseen säädettyä tai määrättyä käyttöjärjestystä. Ainoastaan ampuma-aseen käytölle on säädetty poliisilaissa erilliset käytön edellytykset.

Heikinheimon mukaan OC-sumutteen käyttö joissakin tilanteissa voi olla perusteltua: ”Poliisi arvioi lievimmän, riittävän tehokkaan ja puolustettavissa olevan voimakeinon tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi fyysisten voimakeinojen, joita ovat esimerkiksi henkilön kantaminen tai siirtäminen, sijaan ensimmäiseksi voimakeinoksi voi tilanteesta riippuen valikoitua OC-sumutteen käyttäminen.”

Poliisihallitus tähdentää tiedotteessaan, että poliisin toiminnan on oltava ”kriittisen tarkastelun kestävää”. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan poliisin toimia lauantaina 3. lokakuuta Kaisaniemessä tulee arvioida kokonaisuutena.

”Vertaaminen joidenkin aiempien mielenosoitusten toimintamalleihin ei ole yksiselitteistä, koska tapahtumien olosuhteet ovat aina toisistaan eriäviä”, Poliisihallitus kirjoittaa.