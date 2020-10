Työttömäksi jääneen Eevi Tihisen taloudesta katosi yhtäkkiä 1 200 euroa kuussa – Tällaista on hakea töitä tilanteessa, jossa paikkoja on vähän ja työnantajat eivät vastaa hakemuksiin

Koronavirusepidemia on huonontanut nuorten aikuisten työllisyystilannetta rajusti.

Asiat olivat vielä keväällä Eevi Tihisen, 24, elämässä toisin.

Joka kuukausi tilille ropsahti palkkaa 1 200–1 500 euroa lentoyhtiö Finnairilta, jossa helsinkiläinen Tihinen teki opintojensa ohessa osa-aikatöitä. Tunteja kertyi 72–100 tuntia neljässä viikossa.

Tihisen palkka oli suunnilleen sama kuin summa, jonka hän maksaa yhdessä miehensä kanssa vuokraa kaksiosta Arabianrannassa.

Sitten maailma muuttui. Koronaviruspandemia lamautti lentoliikenteen ja hiljensi lentokentät. Tihinen lomautettiin portti- ja lähtöselvitys­virkailijan osa-aikatyöstä.

Yhtäkkiä pariskunnan yhteisestä taloudesta katosi kokonaan Tihisen palkka.

”Onneksi kuuluin liittoon ja työttömyyskassaan. Sain liitosta paljon apua lomautustilanteessa”, Tihinen kertoo.

Nuorten aikuisten työttömyys on pahentunut Helsingissä hurjasti vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Koronavirusepidemia on vienyt ihmisiltä töitä kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisen pahoin se on iskenyt pääkaupunkiseudun nuoriin aikuisiin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta peräti 110 prosenttia, kun vertaa työttömyystilannetta vuoden 2019 elokuuhun.

Hieman vanhempien, 25–29-vuotiaiden, työttömien määrä lisääntyi 97 prosenttia. Tilanne on synkkä myös Helsingin naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla.

Työttömyys on pahentunut myös vanhemmissa ikäluokissa, 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 65 prosenttia ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 37 prosenttia.

Eevi Tihinen on tällä hetkellä opintoihinsa kuuluvassa työharjoittelussa ja tekee etätöitä puolustusministeriölle osan viikosta kotonaan.­

Keväällä Eevi Tihinen ilmoittautui ensimmäistä kertaa elämässään työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

Sekä työttömyyskassassa että te-toimistossa oli ruuhkaa.

Tihinen oli liittynyt sekä Ilmailualan unioniin että työttömyyskassaan heti työsuhteensa alussa. Koska puolen vuoden kassajäsenyys- ja työssäoloehto täyttyivät, hänellä oli oikeus peruspäivärahaa suurempaan ansiopäivärahaan. Tämä tieto rauhoitti.

”Lisäksi minulla ja miehelläni oli onneksi säästöjä, joten tiesimme, että pärjäämme ainakin pari kuukautta.”

Vaikka pariskunnan on tarkoitus käyttää säästöjä myöhemmin asunnon hankintaan, oli helpottavaa, kun tiesi, että pakolliset laskut saa maksettua.

Tilanne sai Tihisen pohtimaan vielä aiempaa tarkemmin omaa rahankäyttöä ja etsimään säästökohteita.

”Vähensimme muun muassa kahvila- ja ravintolakäyntejä.”

Vertaistuki varsinkin työttömyyden alkumetreillä oli Tihiselle tärkeää ja kannatteli vaikeimman paikan yli.

”Se auttoi käsittelemään asiaa, etten ollut tilanteessa yksin. Lomautettujen työkaverien kanssa pidimme yhteyttä ja kysyimme toisiltamme neuvoa.”

Tradenomiksi vuodenvaihteessa valmistuva Eevi Tihinen etsii töitä. Ensisijainen toive olisi löytää henkilöstöhallinnon työtehtäviin liittyvä työpaikka.­

HS kysyi viime viikolla alle 25-vuotiailta, millaista työnhaku ja työttömyys on korona-aikana ollut, ja millaista tukea he toivoisivat työnhakuun.

Eräs ict-asentajaksi valmistunut nuori kertoi kyselyssä, että viime vuonna hänen alallaan oli tarjolla jatkuvasti 5–15 haettavaa työpaikkaa, nyt satunnaisesti 2–3 paikkaa.

”Vuosi sitten hakijoita oli 10–15 per paikka, nyt osa-aikaiseen oman alan työhön oli Helsingissä yli 80 hakijaa”, hän kirjoitti.

Moni vastaaja kertoi, että työhakemuksiin ei vastata. Näin toimitaan jopa sen jälkeen, kun hakija on käynyt haastattelussa.

Nuoret aikuiset toivoivat kyselyssä myös oikeudenmukaisempia työsopimuksia. Vastauksista nousi esiin toive, että työnantajat palkkaisivat nuoria, vaikka työkokemusta onkin vähemmän kuin vanhemmilla.

Myös ymmärrystä vallitsevalle tilanteelle pyydettiin nuorten työttömien syyllistämisen sijaan. Moni huomautti, että kova kilpailu työpaikoista vaatii perusteellisia hakemuksia ja siksi paljon työtä.

Työt Finnairilla olisivat lomautuksen jälkeen loppuneet syyskuussa kokonaan, mutta Tihinen päätti työsuhteen lopulta itse jo elokuussa, koska hän aloitti opintoihinsa liittyvän viiden kuukauden työharjoittelun hr-assistentin työssä puolustusministeriössä.

”Se on onneksi palkallista”, Tihinen iloitsee.

Täyttä palkkaa hän ei saa, mutta Tihisen mielestä on reilua, että usean kuukauden harjoittelua ei tarvitse tehdä ilmaiseksi. Epidemian vuoksi hän tekee työtä kerran pari viikossa toimistossa Kasarmitorilla ja loput viikosta kotonaan olohuoneessa pienellä työpisteellään kannettavalla tietokoneella ja puhelimella.

” ”Jännittää, koska tällä hetkellä on mahdollista, että voisi tulla väliinputoamistilanne. Tuntuisi pahalta vaihtaa titteli opiskelijasta työttömäksi.”

Tihinen haluaisi työllistyä heti, kun hän vuodenvaihteen tienoilla valmistuu tradenomiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Hän hakee jo kuumeisesti töitä.

”Olen hakenut julkishallinnon työpaikkoja, koska korona-aikana on alkanut tuntua, että työ valtiolla tai kunnalla on yksityistä sektoria varmempi kriisitilanteissa.”

Välillä Tihinen on pohtinut, onko hän liian aikaisin liikkeellä. Toisaalta hänestä tuntuu, että syksy menee vauhdilla, ja tammikuu ja työharjoittelun päätöspäivä tulevat nopeasti.

”Jännittää, koska tällä hetkellä on mahdollista, että voisi tulla väliinputoamistilanne. Tuntuisi pahalta vaihtaa titteli opiskelijasta työttömäksi.”

Tihisellä on käsitys tämänhetkisestä unelmatyöstään: se olisi henkilöstöhallinnossa. Jos työpaikka olisi vielä kansainvälinen, jossa voisi käyttää englannin, ruotsin ja saksan kieltä, se olisi plussaa.

Mutta nirsoillakaan ei tässä tilanteessa oikein voi.

Eevi Tihinen lomautettiin keväällä Finnairilta. Muiden samassa tilanteessa olevien kanssa keskustelu auttoi Tihistä käsittelemään työttömäksi jäämistä. Puolin ja toisin neuvottiin muun muassa korvausten hakemiseen liittyvissä asioissa.­

”Otan melkein minkä vain työn vastaan.”

Nykyisessä työharjoittelupaikassaan Tihinen muun muassa auttaa rekrytointiprosesseissa, toimii kokoussihteerinä, käsittelee laskuja ja tekee yleisiä toimistoassistentin tehtäviä.

”Työ on vahvistanut käsitystäni siitä, että henkilöstöalalla olisi mukava työskennellä.”

Tihisen mielestä työnantajien olisi reilua hakijoita kohtaan ja järkevää työnantajien maineen kannalta kertoa rekrytointiprosessin vaiheista avoimesti työnhakijoille. Hänestä esimerkiksi työhakemuksiin vastaamattomuus voi kääntyä lopulta työnantajaa vastaan.

”Huono rekrytointiprosessi voi karkottaa työnantajasta aidosti kiinnostuneita, todella hyviä työntekijöitä.”

Näin nuoret kertoivat työnhausta HS:n kyselyssä:

”Hain keväällä työpaikkoja, todella moni haku keskeytettiin tai mistään ei kuulunut juuri mitään. Myös monta kuukautta myöhemmin tuli vasta vastauksia, että paikkaa ei täytettykään. Tuntui, että en ollutkaan enää itsevarma työnhakija. Ihan kuin hakemukset eivät koskaan olisi menneet edes perille.”

Nainen, 22, Espoo

”Pahinta vastaamattomuutta on työhaastattelun jälkeinen vastaamattomuus. Luovalla alalla on tyypillistä teettää työnäytteitä ennen tai jälkeen haastattelun, jolloin hakija on panostanut jo valtavasti hakuprosessiin. Vastaamatta jättäminen haastattelun tai teetetyn ennakkotehtävän jälkeen on törkeää.”

Nainen, 27, Helsinki

”Ajatus, että ’työttömät ovat vain laiskoja’ on todella ikävä. Työnhaku vie paljon energiaa ja on turhauttavaa olla saamatta työtä kun tietää, että olisi hyvä työssä.”

Nainen, 19, Helsinki

”Pitkäaikaisessa työttömyysputkessa olleena sanoisin suomalaisen asenteen työttömyyttä kohtaan olevan avoimen vihamielinen ja tuomitseva. Korona-aikana en saanut (ymmärrettävästi ruuhkan takia) kertaakaan apua työnhakuun te-toimistosta tai edes tilannekartoitusta itselleni.”

Nainen, 27, Helsinki

”Otin postilta työtarjouksen vastaan, minut palkattiin kesäksi. Kuulin kuitenkin muilta työntekijöiltä, että heillä saattoi olla vain viikon työsopimukset, ilmeisesti vuokrafirman kautta. Vaihdoin työpaikkaa pikaruokaravintolaan, sillä sain sieltä enemmän tunteja.”

Nainen, 22, Espoo

”Koko kevään ja kesän aikana sain vain yhden työtarjouksen ja se on nykyinen työni. Olen töissä nollasopparilla, joka ei ole paras mahdollinen, mutta menettelee. Onneksi olen saanut tarpeeksi vuoroja. Teen kaupassa verkkokauppatilausten keräilyä sekä hyllytystä.”

Nainen, 19, Helsinki

”Valmistuin kesällä matkailun restonomiksi. Toivon, että tehtäviä aukeaisi enemmän, vaikka vaan 50 prosentin työajalla kunhan jotain olisi tarjolla.”

Nainen, 24, Vantaa

Osa nuorista aikuisista koki, että tilanne työmarkkinoilla on niin vaikea, ettei mistään avusta ole hyötyä. Ehdotuksiakin tuli: toivottiin tukihenkilöitä työnhakuun, henkilökohtaista ohjausta, enemmän kasvokkain tapahtuvia hakutilaisuuksia, uravalmennuspalvelua ja apua työnhakupsykologilta.

”Koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena työttömäksi on joutunut paljon ihmisiä, joilla ei välttämättä ole erityisen paljoa kokemusta työttömyydestä ja työnhausta. Tässä tilanteessa mielestäni te-toimiston pitäisi tarjota henkilökohtaisempaa palvelua, jota ei täysin voida valitettavasti tarjota sähköisesti. Luonnollisestikin suurin osa palveluista tulee tarjota sähköisesti, etenkin huomioon ottaen koronatilanteen ja kustannustekijät, mutta kasvokkain tapahtuvan ohjauksen määrän lisäys varmasti aktivoisi ja kannustaisi työttömiä löytämään tuhansien työpaikkailmoitusten joukosta juuri ne itselle sopivat.”

Mies, 18, Helsinki

”Oppilaitoksissa, mutta ehkä myös yleisen terveydenhuollon tai työkkärin kautta voisi olla enemmän [työhön liittyvää] mielenterveys- ja sparrausapua kuin vain työkokeiluja ja kursseja. Koronalla on suuria seurauksia mielenterveyteen ja se heijastuu myös kyvykkyyteen, motivaatioon ja jaksamiseen työnhaussa sekä töiden teossa.”

Nainen, 26, Helsinki

”Toivoisin kannustusta vanhemmiltani ja poikaystävältäni. Jos jollakin tutullani on suhteita hakemiini paikkoihin, toivoisin että he voisivat suositella minua.”

Nainen, 19, Espoo

Kursivoidut kohdat ovat kommentteja kyselyyn vastanneilta, joihin HS on ollut yhteydessä.