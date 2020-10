Viheltävä ja höpöttävä robotti vie ruokaa Kalasataman tornitalon asuntoihin: ”Hups, hissi on täynnä, tilaan uuden hissin”

Robotti vie Redissä ruuat kaupasta tornitalon asukkaille.

Älä pelästy, jos liikkuessasi kauppakeskus Redin tai Majakka-tornitalon käytävillä Helsingin Kalasatamassa, vastaasi rullaa mennessään viheltelevä ja puhuva kapistus. Se on vain lähettirobotti viemässä Majakan K-Supermarketista ruokaa tornin asukkaille.

”On ollut hauskaa huomata, miten ihmiset matkan varrella suhtautuvat siihen kuin se olisi ihminen. Se saattaa sanoa hississä, että ’anteeksi jäisin tässä’ tai ’hups, hissi on täynnä, tilaan uuden hissin”, kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Viriumista sanoo.

Kuukauden mittainen, arjen helpotukseen keinoja etsivä kokeilu on syntynyt Helsingin kaupungin kehitysyhtiön Forum Viriumin ja rakennusyhtiö SRV:n yhteistyönä. Mukana hankkeessa on myös hissiyhtiö Kone.

Robotti kulkee kauppakeskuksen asiakkaiden ohi matkallaan Majakan asuntoihin.­

Robotin ovat rakentaneet yhteistyönä Dimalog- ja Omron-teknologiayhtiöt ekä palvelumuotoilutoimisto Muotohiomo.

Hankkeelle on haettu rahoitusta eri puolilta, muun muassa Euroopan unionista.

”Viheltelyn ideana on, että se on hauska juttu. Toisaalta ihmiset huomaavat, että se [robotti] on tulossa. Se puhuu jonkin verran, ja ihmiset tervehtivät sitä. Siihen suhtaudutaan kuin se olisi ihminen”, Lotta Toivonen SRV:stä sanoo.

Toivonen on asumisen palveluiden kehityspäällikkö kauppakeskus Redin ja Majakankin rakennuttaneessa SRV:ssä. Robottikokeilu ei ole pelkkää viheltelyä, vaan Kalasataman projektilla koukitaan tulevaisuuden rakentamisen lainalaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Robotti parkissa kaupan sisällä.­

Kokeilu on osa ”6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut” -hankketta. Hanke on saanut rahoitusta muun muassa Euroopan unionilta. Kokeilulla etsitään älykkäitä ratkaisuja urbaanin logistiikan järjestämiseksi mahdollisimman kevyesti, kestävästi ja tehokkaasti.

”Tornitalokonseptiin kuuluvat arjen helppous ja erilaiset arkea helpottavat palvelut. Me tähdätään hyvään kaupunkielämään”, Toivonen sanoo.

Laiskaan kaupunkielämäänkö?

”Sen ajan, kun robotti hoitaa kaupassa käynnin, voi käyttää siihen, mihin itse haluaa. Meillä on täällä kuntosali, saunaosastot, hienot juhlatilat, aulapalvelut”, Toivonen luettelee Majakan asukkailleen tarjoamia mahdollisuuksia.

Asukkaiden aulapalveluihin kuuluu digitaalinen palvelu, jota klikkailemalla asukas voi tilata esimerkiksi kotisiivousta, koiran ulkoilutusta, erilaisia ”handy man” -asennus tai -remonttitöitä kotiin talon omalta ”tornitiimiltä”. Palvelut on tilattu eri erikoisalojen tuottajilta ja ne ovat asukkaille markkinahintaisia.

Käytännössä lähettirobotti kuljettaa pääosin aterioita Redin K-Supermarketista tornitalon kerroksiin. Kaupan henkilökunta pakkaa tai lastaa robotin kaupassa asukkaan tilauksen mukaisesti, jonka jälkeen robotti osaa viedä tavaran asukastilaajan kotiovelle.

Palvelua on laajennettu niin, että tilauksia voi tehdä myös Redin pienemmistä liikeyrityksistä, vaikkapa Redin suklaapuodista, joiden kanssa K-Supermarket tekee robottiyhteistyötä.

Kauppias Teemu Tikkala pakkaa sushi-aterian robotin kuljetettavaksi.­

Toivosen ja Spillingin mukaan Majakan asukkaat ovat ottaneet lähettirobotin omakseen. Nyt kun robotti on ollut viikon käytössä, eniten ”juoksua” sille ovat aiheuttaneet lounasaika ja alkuilta.

”Palvelu on arvioitu erinomaiseksi. Näin koronaepidemian aikana se on kiikuttanut lounaita etätyöläisille. Lounasaika on ollut täyteen buukattu”, Kaisa Spilling kertoo.

Jotkut ovat tilanneet välipalaa tai juotavaa, Kaisa Toivonen kertoo: ”Vanhukset, ihmiset, joilla on vaikeuksia liikkua, joilla on kiireinen etätyöpäivä, kun on sairaana, kun haluaa korona-aikana välttää kontakteja . . .” hän luettelee potentiaalisia robottipalvelun tilaajia.

Robotista on ollut myös viihdyttäjäksi Redin juhlatilassa. ”Se on tilattu ohjelmanumeroksi. Uutta ja hauskaa arjen ilahduttamista.”

Vaikka robotti osaa hissiyhtiö Koneen kanssa yhdessä kehitellyn automatiikan keinoin tilata itselleen hissiin, se tarvitsee vielä mukaansa saattajan availemaan esimerkiksi ovia, jotka on paloturvallisuussäädösten takia pidettävä kiinni.

Saattajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulun palvelumuotoiluopiskelija, joka tekee havaintoja robotin kohtaamista ongelmista ja joka tekee havaintoja robotin ja ihmisten vuorovaikutuksesta.

Yksi lokakuun ajan jatkuvan kokeilun ja tutkimuksen pyrkimyksistä on selvittää ”robo-esteettömyyttä”.

”Talon rakenne on haaste. Pyrimme ottamaan tämän kokeilun kokemuksista opiksemme, kun pohdimme tulevaisuuden rakentamista”, Lotta Toivonen sanoo.

Kokeilulla haetaan siis oppia autonomisista kuljetuksista julkisessa tilassa, osana asumisen ja kaupan palveluita.

”En ylety itse painamaan nappia, mutta onneksi puhumme hissin kanssa samaa kieltä”, robotti saattaa replikoida.

Forum Virium yhteistyössä rakennusyhtiö SRV:n kanssa valitsi robotin kokeilualustaksi juuri Kalasataman siksi, että alue on tiivis keskittymä ihmisiä, asukkaita ja yrityksiä.

Kaisa Spilling kehuu Redin ja Majakan kombinaatiota hyväksi ”fiksun arjen kokeilualustaksi: Kalasatamassa on fiksua infraa, fiksua energiaa, fiksu jätehuolto”, hän näkee.

”Tutkimme, miten voisimme kehittää arjen sujuvuutta tulevaisuuden rakentamisessa. Robotiikka liittyy sujuvaan arkeen olennaisesti. Etsimme uusia ketteriä logistiikkaratkaisuja kaupungissa.”

”Me tarjoamme Forum Viriumille alustan ja digitaalisen tilauskanavan. Lähdettiin pienesti liikkeelle. Nyt asukkaat sanovat, että ’tämähän on kätevä, jäähän tämä tänne!’” Toivonen kertoo.

”Ehkä tulevaisuudessa.”