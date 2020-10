Jäljittäjillä on Helsingissä jonossa satoja soittamattomia puheluita – Epämääräiset ketjut aiheuttavat nyt ”jumiin jääneitä” soittourakoita

Helsinki, Espoo ja Vantaa haalivat lisää koronajäljittäjiä terveydenhuollon ammattilaisista. Tilanteen pahetessa jäljitysprosessi kaipaa muutosta, tuumaa Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Timo Aronkytö.

”Ensiksi esittelen itseni, mistä soitan ja millä asialla.”

Tämä toistuu sairaanhoitaja Teppo Väätäisen työpäivän aikana Kallion virastotalossa monta kertaa. Hänen työnään on jäljittää koronavirukselle altistuneita.

Väätäinen siirtyi syyskuussa kolmivuorotyöstään Laakson sairaalasta jäljittämään altistumisia Helsingin epidemiologiseen toimeen. Vielä ei ole ikävä takaisin.

”Normaalityöni osastolla on fyysisesti raskaampaa. Ja olen ollut täällä vasta kuukauden, joten oppimistahan tämä vielä on”, Väätäinen sanoo.

Torstaina työpäivä alkoi kello 12. Viiteen mennessä Väätäinen oli soittanut jo kahdelletoista altistuneelle ja kertonut tartuntatautilääkärin arvioineen tilanteen ja asettaneen heidät karanteeniin.

”Usein ihmiset ottavat tiedon hyvin vastaan ja lupaavat noudattaa karanteeniohjeistusta. Monet ovat jo kuulleetkin altistuneensa. Nyt kun opiskelijapiirejä on soitettu läpi, heillä on jo ollut somen kautta tiivis kontakti keskenään.”

Kallion virastotalossa työskentelee silmämääräisesti torstaina alkuillasta ainakin 30 ihmistä. Jutustelua ei kuulu, näppäimistöt laulavat. Lähes kaikilla on kasvomaskit. Käsidesipulloja ja desinfiointiliinoja on joka nurkalla.

Pitkulainen avokonttori sijaitsee virastotalon 9. kerroksessa. Torstaina paikalla oli jäljittäjien lisäksi työhön koulutettavia henkilöitä.­

Helsingissä koronavirustartuntoja ja altistumisia jäljittää tällä hetkellä 140 terveydenhuollon ammattilaista ja opiskelijaa.

Kaupungin keskitettyjen terveyspalveluiden johtava ylilääkäri Kustaa Piha arvioi, että määrää tullaan nostamaan yli kahdensadan epidemian pahentuessa.

Myös Vantaalla ja Espoossa työvoimaa haalitaan lisää, sillä jäljitys ei enää tahdo pysyä jatkuvien altistumisryppäiden perässä.

Helsingissä koronajäljittäjillä on ollut viime aikoina soitettavana on jonossa ”kolminumeroinen luku” altistuneita, Piha kertoo.

Vantaalla on kymmeniä altistumisepäilyjä jonossa soittamatta, Espoossa tällä hetkellä 150.

HS kertoi keskiviikkona vantaalaismiehen saaneen koronajäljittäjältä puhelun vasta kolme päivää positiivisen testituloksen jälkeen. Viive hidasti tartunnan ilmoittamista Koronavilkku-sovellukseen, sillä siihen tarvitaan tartunnanjäljityksestä koodi. Helsinkiläismies sai tarvittavan koodin puolestaan vuorokautta myöhemmin oman tartuntansa varmistumisesta.

Kaikista pääkaupunkiseudun kolmesta isosta kaupungista kerrotaan, että positiivisen testituloksen saaneille jäljityksestä soitetaan ”pääsääntöisesti saman päivän aikana”. Pihan mukaan Helsingissä jonoa on kuitenkin tällä hetkellä yli päivän verran.

Altistumisepäilyjen soitto venyy siis seuraavalle päivälle.

”Ja jos seuraavana päivänä ei ehditä, venyy altistuneille soitto sitä seuraavalle päivälle ja silloin aikaa on kulunut jo paljon”, sanoo Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Timo Aronkytö.

Aronkytö ennakoi tilanteen heikkenevän entisestään.

”Ja siinä kohtaa kysymys kuuluu, miten toimintastrategiaa pitää muuttaa.”

Päänvaivaa aiheuttavat suuret altistumisryppäät, joiden selvittämiseen voi Helsingissä kulua Kustaa Pihan mukaan useammankin jäljittäjän työpäivä. Keväällä oli helpompaa. Kaikki olivat kotonaan eivätkä ehtineet altistaa kymmeniä ihmisiä.”

Altistumisriskin arvioiminen ei ole aina yksinkertaista.

”Jos on käynyt juuri ennen tartunnan toteamista kasvomaskia käyttäneellä parturilla, onko hän silti altistunut?”, Piha kertoo esimerkkinä.

”Meidän on oltava hyvin huolellisia, sillä karanteeniin asettaminen vaikuttaa hyvin paljon ihmisen elämään.”

Hankaluuksia koituu myös siitä, ettei yhteystietoja ei aina löydy tai ne ovat vanhentuneet. Ihmiset eivät aina tiedä, mistä ovat tartunnan saaneet ja keitä ovat altistaneet.

Viittä vaille valmis hammaslääkäri Rosa Nygren siirrettiin jäljitykseen koordinoimaan työtä, vaikka hänellä olisi juuri alkanut valmistumista edeltävä viimeinen työharjoittelu.­

Jäljittäjille on nyt niin kova tarve, että Helsingissä jäljitykseen siirretään jo terveydenhoitajia eikä oppilaitoksissa ja kouluissa välttämättä ole terveydenhoitajaa joka päivä.

Monella heistä on Helsingin kaupungin mukaan tarvittavaa osaamista viime keväältä.

Jäljitykseen on siirretty tai siirretään kaupungilta terveydenhoitajia kiireettömistä palveluista, suun terveyden henkilökuntaa, lähihoitajia ja sosiaalitoimen väkeä. Myös ulkopuolelta palkataan jäljittäjiä.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi toukokuussa ohjeistuksen koronavirustartuntojen jäljityksestä. Ohjeessa ei lue, että vain terveydenhuollon työntekijät saisivat jäljittää tartuntoja – päin vastoin.

”Jäljittäjiä voidaan haalia monista yhteyksistä, mukaan lukien alueellinen hallinto, yhteisöt, järjestöt, vapaaehtoiset jne. Terveydenhuollon henkilökuntaa ei tulisi määrätä jäljittämään tartuntoja elleivät olosuhteet niin vaadi”, WHO:n oheistuksessa todetaan.

Johtava ylilääkäri Kustaa Piha toteaa, että pääsääntöisesti terveydenhuollon henkilökunnan käyttö on perusteltua, sillä soittaessa arvioidaan oireita ja hoidon tarvetta ja käytetään potilastietojärjestelmiä riskien arvioinnissa.

”Joskus on ambulanssikin soitettu kotiin.”

Voidaanko jäljitykseen alkaa kouluttaa muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia, jos tilanne äityy oikein pahaksi?

”Mikäli ammattiväki riitä, pitää miettiä voidaanko ottaa muita henkilöitä mukaan. Näkisin, että varmaankin voidaan”, Espoon perusturvajohtaja Juha Metso toteaa.

Jäljittäjät kansoittivat Kallion virastotalon 10. kerroksen keväällä. Nyt työtä tehdään myös 9. kerroksessa. Maisemat syksyiselle Töölönlahdelle olisivat upeat, mutta niitä töissä ei kuulemma ehditä ihailla.­

Seinille on teipattu karttoja ja papereita, joissa näkyy Husin alueen kunnat ja yhteystiedot, hygieniaohjeet, hyvän päivän viestit ja työvuorotoiveet. Toisessa päässä pitkää toimistoa komeilee pahvinen kyltti ”Lennonjohto”. Siellä työskentelevät vuorovastaavat.­

Espoossa ja Vantaalla jäljittäjiä on huomattavasti Helsinkiä vähemmän. Espoossa jäljityksessä on tällä hetkellä 35 työntekijää. Lisäksi on osa-aikaista henkilöstöä. Kaupunki aikoo lisätä määrää kahdellakymmenellä.

Jäljittäjinä on ollut neuvoloiden terveydenhoitajia ja muita alan työntekijöitä, jotka eivät ole akuutti- tai ympärivuorokautisessa osastotyössä.

”Yritämme miettiä, minne aiheutuisi vähiten vahinkoa työntekijöiden siirrosta”, Metso kertoo.

”On myös sellaista väkeä, joka haluaa tehdä ylityötä jäljityksessä oman työnsä lisäksi.”

Vantaalla kokopäiväisiä jäljittäjiä on 20.

Henkilöstön siirtoja ei ole Vantaalla vielä jouduttu tekemään, kertoo Timo Aronkytö.

Hän kaipaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta päivitettyä ohjerunkoa jäljityksen priorisoimisesta.

”Ei saa olla niin, että jäädään jumiin yhden henkilön joka ikisen altistuksen selvittelyyn. Tärkeämpää on tavoittaa heti kaikki tartunnan saaneet ja heidän lähikontaktit. Jos jäädään jumiin, siirrytään seuraavaan tapaukseen. Kattavuus on tärkeintä.”

Aronkydön mielestä kasvomaskipakko voisi keventää jäljitystaakkaa. Toistaiseksi laki ei kuitenkaan mahdollista pakon määräämistä.

Myös Kustaa Pihan mielestä tilanteen pahentuessa täytyy määritellä uudelleen, kuinka laajalle altistuneiden joukolle soitetaan, jos se ruuhkauttaa jäljitystä.

Ykkössijalle nousisi hänen näkemyksessään riskiryhmäläisten suojeleminen.

Helsingissä on Pihan mukaan suunnitteilla sähköinen lomake, johon tartunnan saanut täyttäisi tietoja ennen jäljittäjän soittoja. Lomakkeeseen kirjattaisiin esimerkiksi varmat altistumiset. Pelkkä lomake ei kuitenkaan riitä, sillä ihmiset eivät aina muista ottaa kaikkea huomioon, Piha huomauttaa.

Aukkoja tulee jäämään silti. Jo siitä syystä, että tällä hetkellä tartuntojen lähteistä saadaan selville Helsingin ja Uudenmaan alueella vain 25 prosenttia.