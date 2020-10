Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudessa arvioitiin, ettei koronavirustilanne Uudellamaalla tule hellittämään lähiaikoina.

Pääkaupunkiseudulle suositellaan nyt kahdenkymmenen ihmisen rajaa yksityistilaisuuksiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että Hus ehdottaa kahdenkymmenen henkilön enimmäismäärää ja toivoo ihmisten pitävän huolta turvaväleistä ja maskeista.

Iltapäivällä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti virallisesti, että suosituksesta on päätetty ja se koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

”Suositus pääkaupunkiseudulle: Älkää järjestäkö yli 20 hengen yksityistilaisuuksia”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) twiittasi perjantaina iltapäivästä.

”Kannustamme myös urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestäjiä edellyttämään maskien käyttöä kävijöiltä”, Twiitti jatkuu.

Perjantain tiedotustilaisuudessa Husin tulehduskeskuksen osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila ennakoi Uudenmaan tartuntamäärien vielä kasvavan syksyn mittaan. Viimeisen kahden viikon aikana Uudellamaalla on todettu yli 1 000 tartuntaa.

”Lähelläkään ei vielä näy sitä taitetta, jossa tilanne tasaantuisi tai tartuntojen huippu saavutetaan – valitettavasti.”

Hieman yli puolet Husin alueen sairastuneista on 20–39-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden osuus on nyt kuusi prosenttia, joskin yli 60-vuotiaiden sairastuneiden määrä on Anttilan mukaan nousussa. Se voi puolestaan näkyä pian sairaaloissa.

Hus on laatinut varautumissuunnitelman sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrän kasvuun.

”Määrä nousee varmasti lähiviikkoina”, kommentoi johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Hus aikoo myös laajentaa koronavirustestivalikoimaansa.

Nyt arvioidaan, voitaisiinko ottaa käyttöön yhdistelmätestejä, joissa samalla testillä voitaisiin tutkia sekä koronavirusta että influenssaa.

”Toivotaan, että saisimme yhdistelmätestit käyttöön jo loppuvuoden kuluessa, ylilääkäri Maija Lappalainen Husin diagnostiikkakeskuksesta kertoi perjantaisessa tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: THL ja ministeri Kiuru toivovat antigeenitestien ottamista käyttöön koronatestauksessa, mutta lupa niihin odottaa yhä THL:n koordinoiman työryhmän lausuntoa

Husissa alkaa myös kolmen antigeenitestin luotettavuuden selvitys. Helpoiksi ja nopeiksi perustellut antigeenitestit olivat otsikoissa elokuussa koulujen alettua, kun testiinpääsy ruuhkautui pahoin. Tuolloin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos esitti koronaviruksen pintaproteiinin tunnistavien antigeenitestien käyttöönottoa.