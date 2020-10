”Talous on varsin vahvalla pohjalla johtuen siitä vastuullisesta linjasta, jolla kaupungin taloutta on hoidettu viime vuosina. Se, että pääkaupunki pystyy investoimaan tässä tilanteessa näin jättimäisen paljon, on merkittävää koko kansantaloudelle.”

Näin valoisasti pormestari Jan Vapaavuori (kok) puhui Helsingin taloudesta budjettiesityksen yhteydessä viime syksynä.

Vapaavuoren optimistisuudella oli syynsä. Vaikka maailmantalous oli kääntymässä epävarmempaan suuntaan ja suhdanteet heikkenemässä, meni Helsingillä monella mittarilla hyvin.

Verotulot olivat kasvussa, työttömyysprosentti oli maltillinen ja kaupunkiin investoitiin paljon. Muun muassa nämä tekijät mahdollistivat 337 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilikauden ja investointimenojen nostamisen ensimmäistä kertaa yli miljardiin euroon.

Tämän vuoden elokuussa pormestarin viesti kaupunkilaisille oli hyvin toinen.

”Näkymä talouteen on erittäin sumea”, Vapaavuori kertoi julkaistessaan esityksensä tulevan vuoden budjetin lähtökohdista.

Vapaavuoren mukaan koronatilanteen vaikutus kaupungin talouteen on arviolta 750 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana.

”Ja tästä on jo vähennetty valtion koronakompensaatiot”, Vapaavuori muistutti.

Helsingin työttömyysaste oli elokuussa 5,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli edelleen yli 10 000. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja oli oli 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyyden kasvu näkyy kaupungin kassassa kunnallisverokertymän pudotuksena. Sen lisäksi yhteisöverotulot laskevat voimakkaasti. Helsinki on palvelualavaltainen kaupunki, joten koronatilanne on lyönyt yrityksiä kovaa.

Raha vaihtoi omistajaa

”Perjantaina alkuiltapäivästä Pasilan Tripla kuhisi kuin muurahaispesä.” HS 26.10.2019

Vuoden takaisessa Helsingissä vallitsi toiveikas tunnelma myös elinkeinoelämän puolella. Voitiin puhua jopa jonkinlaisesta kulutusjuhlasta, kun kauppakeskus Tripla ja uusi rautatieasema avautuivat Pasilaan pitkän odotuksen jälkeen viime lokakuussa.

Tripla otti avattuaan räjähtävän lähdön. Kauppakeskus ylitti miljoonan kävijän rajan reilun viikon aukiolon jälkeen.

Triplan valttikortiksi povattiin ravintolatarjontaa. Kauppakeskuksesta noin kolmasosa on varattu ravintoloille, minkä katsottiin vahvistavan sen mahdollisuuksia kauppakeskusten eloonjäämistaistossa. Ravintoloilla meni viime syksynä verrattain hyvin, ja niiden akuuteimpia ongelmia oli työvoimapula.

Iloa uudessa Pasilassa ei kuitenkaan ehtinyt kestää edes puolta vuotta ennen kuin koronavirusepidemia tuli Suomeen. Ravintolat laitettiin kahdeksi kuukaudeksi noutoruokaa lukuun ottamatta kiinni, ja tällä viikolla aukioloaikoihin ja anniskeluun ovat iskeneet jälleen uudet rajoitukset.

Ravintola-alan edunvalvojan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi on viime viikkoina toistuvasti sanonut julkisuudessa, että ravintoloiden konkurssiaalto on ajankohtainen pelko.

Myös erikoiskauppa on kärsinyt koronasta selvästi. Kauppakeskukset ja Helsingin keskusta eivät ole puoleen vuoteen ”kuhisseet kuin muurahaispesä.”

Kaupan liiton tilastojen mukaan vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa erikoiskaupoissa väheni tammi–heinäkuussa runsaat 25 prosenttia.

Kaupan liiton mukaan työssäkäyvien ihmisten siirtyminen etätöihin näkyy monen erikois- ja käyttötavarakaupan myynnin hupenemisessa. Samasta aiheesta puhui Kasarminkadulta vaateliikkeensä sulkeva yrittäjä HS:lle syyskuussa. Hänen mukaansa virus näkyy siinä, että ihmiset eivät poikkea liikkeeseen samaan tapaan kuin ennen kuten työpaikalta lähtiessä.

”Keskusta sinänsä ei ole enää yhtä houkuttava kuin aiemmin”, Henry Lloyd-liikkeen yrittäjä pohti.

Joukkoliikenteen suosio kasvoi

Rautava hehkuu nyt tyytyväisyyttä lipputuloarvion noustua 377 miljoonasta yli 391 miljoonaan euroon. HS 29.10.2019

HSL:n hallituksen puheenjohtajalla, Helsingin kokoomuksen pitkäaikaisella poliitikolla Risto Rautavalla oli vuosi sitten syytä myhäilyynsä. Keväällä toteutettu jättimäinen matkalippujen vyöhykeuudistus oli osoittautunut taloudelliseksi menestykseksi.

Joukkoliikenteen suosio oli kasvanut niin paljon, että lipputulojen arvioitiin kasvavan vuonna 2020 kahdeksalla miljoonalla eurolla. Hyvä taloudellinen tilanne mahdollisti ABC-lipun sekä BCD-, CD- ja ABCD-lippujen hintojen laskemisen.

Koronavirusepidemia käänsi hyvän suunnan täysin päinvastaiseksi.

Etätöihin siirtyi viruksen vuoksi yli miljoona ihmistä, joista suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen käyttö romahti.

Viime vuoden kahdeksan miljoonan euron lisätulo on HSL:lle tällä hetkellä kaukaista utopiaa. Rahoitusvaje on kasvanut tänä vuonna jo 140 miljoonaan euroon, josta valtion 58 miljoonan euron koronatuki ei kata edes puolikasta.

Hotellisijoittajat halusivat Helsinkiin

”Maksoin enemmän kuin suunnittelimme, mutta kauppa oli poikkeuksellinen. En halunnut katua lopun elämääni menetettyä tilaisuutta. Ostimme Suomesta hienon hotellin, eikä sitä viedä täältä pois. Päinvastoin, investoimme siihen lisää rahaa.” HS 14.8.2019

Norjalaismiljardööri ja hotellimoguli Petter Stordalen osti vuosi sitten legendaarisen Kämp-hotellin, eikä säästellyt sanojaan hehkuttaessaan ostosta.

”Kämp on täysin poikkeuksellinen hotelli. Niin kauan kuin minä olen elossa, pidämme kiinni Kämpistä”, Stordalen sanoi HS:lle elokuussa.

Kämpin lisäksi Stordalen osti yhdeksän muuta hotellia. Myöhemmin syksyllä kerrottiin, että hänen Nordic Choice Hotels -yhtiönsä aikoo avata Helsinki-Vantaan lentoasemalle Suomen suurimman hotellikokonaisuuden.

Stordalen ei vuosi sitten ollut ainoa, joka näki Helsingin kannattavana sijoituskohteena. Käynnissä oli ollut jo muutaman vuoden ajan hotellibuumi. Viime syksynä arvioitiin, että Helsinkiin rakennetaan lähivuosina 4 000–5 000 uutta hotellihuonetta.

Hotellibuumin taustalla oli sekä kasvaneet turistimäärät että Helsingin kasvanut suosio kansainvälisten kongressien pitopaikkana.

Jos tunnelma hotellibisneksessä oli vuosi sitten innokas, ei se varmasti voisi tällä hetkellä olla enempää päinvastainen. Matkustusrajoitukset ovat romahduttaneet turistien ja liikematkustajien määrät.

Matkailutilastoja keräävän Visitoryn mukaan ulkomaalaisia yöpymisiä oli Helsingissä elokuussa 88 prosenttia vähemmän, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kotimaisia yöpymisiä oli 32 prosenttia vähemmän.

KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva arvioi HS:lle syyskuun lopussa, että koronan takia osa alkuvaiheessa olevista hotellihankkeista saattaa jäädä toteutumatta.

Ainakin Stordalenin kunnianhimoisen lentokenttähankkeen tulevaisuus on kysymysmerkki. Hotellikokonaisuutta rakennuttava LAK Real Estate ilmoitti syyskuussa, että hanke laitetaan jäihin.

”Bändejä useammin ravintoloihin”

Helsingin elinkeinorakenne perustuu pitkälti siihen, että ihmiset tapaavat toisiaan. Se on iso syy sille, miksi koronavirusepidemia on iskenyt kaupunkiin niin voimalla, sanoo Helsingin yliopiston taloustieteen professori Antti Ripatti.

”Helsinki toimii kontakti-intensiivisten palvelujen tuottajana. Täällä käydään paljon ravintoloissa, yökerhoissa, elokuvissa ja kahviloissa.”

Jotta ihmiset uskaltaisivat tavata toisiaan ja kuluttaa palveluja, on epidemia pidettävä Ripatin mukaan mahdollisimman hyvin kurissa. Viruksen pelko vähentää ihmisten haluja lähteä kaupungille, vaikka varsinaisia rajoituksia ei olisikaan.

Sosiaalisiin kontakteihin perustuvassa elinkeinorakenteessa piilee kuitenkin samaan aikaan Helsingin vahvuus. Kun koronan jälkeistä taloutta jälleenrakennetaan, on Ripatin mukaan tärkeää tuottaa entistä enemmän niitä palveluja, jotka nyt ovat jääneet tuottamatta.

Se tarkoittaa vireää kaupunkia ja ihmisten yhdessäoloa.

”Otetaan bändejä soittamaan useammin ravintoloihin ja pidetään niitä auki vähän pidempään. Pidetään huoli siitä, että kurotaan syntynyttä lovea umpeen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.”

