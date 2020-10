Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat moittineet rahoitusratkaisua, koska niiden mielestä raha ei riitä kasvavalle ja vanhenevalle väestölle.

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta pohtinut työryhmä hyväksyi perjantaina sote-uudistuksen sisällön. Sisältöä esitellään hallituspuolueiden eduskuntaryhmille ensi viikon alussa, mutta huoli uudistuksen vaikutuksista on jo alkanut kasvaa.

Pääkaupunkiseudulla hiertää eniten raha: sekä verotulojen menetys sote-maakunnille että eurojen riittäminen omien kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Paljonko veroista jäisi kunnille?

Valtiovarainministeriön lokakuun alussa julkaisema uusi simulaatio laskentakaaviosta on saanut kunnanisät halvauksen partaalle. Kun vielä kesäkuussa uusille maakunnille laskettiin siirtyvän kuntaveron tuotosta 12,43 prosenttiyksikköä, osuus oli noussut jo 13,26 prosenttiyksikköön.

Laskelmassa olivat nyt mukana myös vuoden 2019 tilinpäätöksen tiedot, jossa toteutuneet sote-menot olivat kasvaneet. Lopullisten vero-osuuksien on tarkoitus määräytyä vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöksistä, jos uudistus tulee voimaan vuonna 2023.

Viesti kuntakentälle oli kuitenkin tyly, koska tällä laskelmalla Helsingille ja Espoolle jäisi käytettäväkseen 4,74 prosenttia ja Vantaalle 5,74 prosenttia kuntaverosta emokunnan toimintaan. Emokuntien hoidettavaksi jäisivät muun muassa opetus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä nykyisten velkojen hoito ja lukuisien investointien rahoitus.

Paljonko rahaa jäisi sote-palveluille?

Pääkaupunkiseudulla nykymalli on ongelmallinen, koska asukasmäärä kasvaa ja väestö ikääntyy. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarin Sanna Vesikansan (vihr) mukaan pääkaupungissa kasvaa ikäluokka 75–85-vuotiaat ennätyksellisellä seitsemän prosentin vauhdilla.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa.­

75 vuotta on tilastoissa taitekohta, jos katsotaan, miten paljon ihminen tarvitsee tyypillisesti palveluita.

Ministeriön laskelmassa kuitenkin Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus putoaisi yli 50 miljoonalla eurolla siirtymäajan päätteeksi vuonna 2027. Vesikansa pitää pienenevää rahamäärää huolestuttavana ja sanoo luottavansa, että hallitus katsoo tätä rahoitusta uudelleen.

”Täsmälliset summat riippuvat useista tekijöistä ja lopulliset luvut täsmentyvät vasta kunkin vuoden kohdalla. Päälinjat ja rahan niukkuus ovat kuitenkin kiistattomia faktoja. Näillä laskelmilla raha keskeisiin peruspalveluihin vähenee Helsingissä liikaa”, Vesikansa arvioi.

Hän pitää siirtymäaikaa kovin lyhyenä.

”Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannusten leikkaaminen tällaisella aikataululla ei ole missään teollisuusmaassa onnistunut, ellei kyse ole sota-ajasta tai muusta merkittävästä kriisistä”, Vesikansa sanoo.

Siirtymäajan lyhyyttä kritisoi myös Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Hänen mielestään järjestelmäuudistuksessa voisi olla 15 vuoden siirtymäaika, jolloin palveluiden tehostamistavoite voisi olla esimerkiksi puoli prosenttia vuosittain.

Helsingin tavoin Espoossa ja Vantaalla väestö ikääntyy. Samanaikaisesti vinha muuttoliike tuo koko ajan uusia asukkaita palveluiden piiriin.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.­

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso laskee, että Espooseen muutti viime vuoden aikana 6 000 asukasta, mikä vastaa keskikokoisen suomalaiskunnan väkimäärää.

Espoo kritisoi lausuntokierroksella sote-uudistuksen rahoitusmekanismia erittäin kovasanaisesti. Helsinki ja Espoo maksavat muualle Suomeen jaettavien valtionosuuksien rahoituksesta leijonanosan. Espoon kuntaveron tuotosta noin 168 miljoonaa euroa siirtyy muualle Suomeen.

Sote-uudistus kasvattaisi tulosiirtoja lisää. Espoolta leikattava summa on kaiken lisäksi kasvanut kesän aikana 26 miljoonasta 41 miljoonaan euroon. Samalla Espoo-vetoinen Länsi-Uudenmaan maakunta leikkaisi sote-menoja 150 eurolla asukasta kohden vuoteen 2029 mennessä.

”Me olemme suuri kaupunki ja tuotamme jo nyt palveluita kohtuullisen edullisesti. Sen takia tuntuu erityisen kipeältä, että sote-uudistus kohtelee meitä näin”, Metso sanoo.

Mitä uudistus tarkoittaisi käytännössä?

Mitä nykyuudistus sitten käytännössä tarkoittaisi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla? Rakenteiden muokkaamisesta on vielä pitkä matka yksittäisen kaupunkilaisen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Yksi tapa hahmottaa muutosten kokoluokkaa on verrata valtiovarainministeriön teoreettisia laskelmia hoitohenkilökunnan palkkaukseen ja sitä kautta henkilöstön määrään.

Helsinki laski viime keväänä, että siirtymäajan päätteeksi häämöttänyt runsaan 100 miljoonan euron supistus oli suuruusluokaltaan sama kuin kaikkien nykyisten terveysasemien vuosibudjetti.

Keski-Uudenmaan kuntien sote-yhtymä Keusote laski tällä viikolla, että uudelle maakunnalle laskettu tehostamistavoite vastaisi suuruusluokaltaan noin 1 000:tta työntekijää eli liki kolmannesta kuntayhtymän nykyisestä henkilöstöstä.

Pitäisikö ihmisiä irtisanoa?

Espoossa ei ole tässä vaiheessa lähdetty laskemaan mahdollisia henkilöstövaikutuksia. Timo Aronkydön mukaan Vantaan ja Keravan uudessa maakunnassa väkimäärä pysyy laskennallisesti jopa ennallaan.

”Vantaa-Keravan maakunnassa ei ole tarvetta irtisanoa ketään talouden takia. Laskelman mukaan me pystymme jopa palkkaamaan väkeä lisää palvelutarpeen kasvuun”, Aronkytö sanoo.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.­

Vesikansa arvioi, että vaikutuksista henkilöstömääriin on ennenaikaista puhua, kun laskelmat ovat vielä näin alustavia. Ministeriössä laskelmia päivitetään koko ajan. Kesän ja syksyn välillä Helsinginkin miinusmerkkinen laskelma muuttui todella isosti.

”Pelkästään lukujen sanominen ääneen on vaikeaa, ja on yhtä vaikeaa ennakoida, mikä siintää siirtymäkauden lopussa. Ei meillä ikinä tällaisia leikkauksia ole tehty lakisääteisistä palveluista. Mitä me kansalaisilta leikattaisiin”, Vesikansa sanoo.

Helsingin ensi vuoden sote-budjettiin on leivottu sisään prosentin tehostamistavoite, vaikka lautakunnan hyväksymässä budjettiesityksessä menokasvu kuluvaan vuoteen verrattuna on 60 miljoonaa euroa.

Vesikansan mukaan tämä menolisäys ei tule riittämään. Pelkästään ikääntymisen tuottama paine palveluissa on suuruudeltaan noin 15 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemian pitkän aikavälin vaikutukset palvelutarpeeseen ovat vielä arvoitus. Vesikansa ennakoi, että tulevaisuudessa voi häämöttää isoja käänteitä Euroopassa.