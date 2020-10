Vanha ristikkosilta saadaan purettua ensi vuoden maaliskuussa, jolloin Maaherrantien bussiliikenne siirtyy kiertoreitille.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden riemuksi uusi Tulvaniitynsilta avautui käyttöön torstaina. Tulvaniitynsilta on osa pikaraitiotie Raide-Jokerin urakkaa Pihlajiston ja Oulunkylän välimaastossa.

Silta ylittää Vantaanjoen sivusuunnassaan loivasti kaareutuen. Ajatuksena on, että joella on tilaa tulvia. Sillan yläpuolinen kaari on rakennettu niin, ettei joen uomaan tarvita pilareita siltaa varten.

Alueen taitorakenteista vastaava Risto Laamanen sanoo, että suunnittelijat halusivat Tulvaniitynsillasta näyttävän näköisen. Sen kaareva muoto soveltuu jokimaiseman katseluun.

”Itikan kävelysilta Seinäjoella on muodoltaan samankaltainen”, Laamanen mainitsee.

Tulvaniitynsillan rakennustyöt alkoivat vuosi sitten. Viime talven tulvat aiheuttivat jonkin verran ongelmia, koska vesi nousi yli sillan tukiseinien.

Seuraava työvaihe on vanhan ristikkosillan purkaminen kahdessa vaiheessa. Ensin puretaan alin siltataso, jossa kulkevat pyöräilijät ja jalankulkijat.

Maaherrantien vanha ristikkosilta puretaan kokonaisuudessaan ensi vuoden maaliskuussa, jolloin bussiliikennekin siirtyy kiertoreitille.

Laamasen mukaan tavoitteena on, että pikaraitiotielle soveltuva uusi betonisilta Vantaanjoen yli valmistuu vuoden kuluttua rakentamisen aloituksesta.

Vantaanjoen itä- ja länsirannoilla sijaitsevat ulkoilupolut avautuivat käyttäjille Tulvaniitynsillan avaamisen yhteydessä.

Tulvaniitynpolun kohdalla Maaherrantiellä aloitetaan sillan leventäminen, jonka takia Tulvaniitynpolku suljetaan kaikelta liikenteeltä Maaherrantien ja Tulvaniitynkujan välisellä osuudella. Sulku kestää arviolta marraskuun loppuun.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti kulkee Maaherrantien molemmin puolin olevilta reiteiltä Vantaanjoen länsirannan kautta.