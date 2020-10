”Ennen rakkaasta kodista on tullut ahdistava paikka” – Ulkopuolista sovittelua vaativien naapuririitojen määrä on räjähtänyt koronavuonna

HS:n lukijat kertovat, mitkä asiat naapureissa ovat alkaneet ärsyttämään korona-aikana enemmän kuin ennen.

Naapuri kailottaa kovaan ääneen puhelimeen, lapset pelaavat ikkunan alla Pokemon-peliä ja seinän takaa kantautuvat raivokkaat perheriidat.

Muun muassa tällaiset asiat naapureissa ovat alkaneet ärsyttää nyt, kun koronaviruksen takia monet viettävät kotona enemmän aikaa kuin normaalisti.

Naapurisopu saattaakin olla koetuksella, kun osa ihmisistä on tehnyt etätöitä jo noin puolen vuoden ajan ja syksyn kiihtyvä tartuntatilanne kannustaa pysymään kotona myös vapaa-ajalla.

HS:n lukijat vastasivat kyselyyn siitä, millaisia ärsytyksen aiheita ja naapurikiistoja he ovat kohdanneet.

Vastauksia tuli yhteensä 54, joista yli puolet kertoivat kokevansa, että naapurien tekemiset ovat alkaneet ärsyttämään koronavirusepidemian aikana enemmän kuin tavallisesti.

Eniten vastauksia tuli ihmisiltä, jotka asuvat kerrostalossa. Naapurikiistoja löytyi kuitenkin myös muista asumismuodoista: omakoti-, pari- ja rivitaloista.

Ärsytyksen aiheita on erilaisia:

”Naapuriasunnon viikonloppujuoppo taisi keväällä tulla lomautetuksi tai saada potkut, koska kännistä älämölöä alkoi kuulua pitkin viikkoa ja täysin satunnaisiin kellonaikoihin. Myös parveketupakointi lisääntyi, ja ikkunani raoista sisään tunkeva savu kävi hermoille tavallista pahemmin, koska itsekin olin koronatilanteen vuoksi stressaantunut.”

”Naapurin aamusta iltaan huutava koira. Töissä ollessa sitä ei oikeastaan huomannut.”

”Jatkuva käytävässä ravaaminen. Ovien hakkaaminen. Koko ajan naputetaan jotain ja raahataan ympäri kämppää. Karmeat ruuan käryt.”

”Naapurit tupakoivat autotallissa meidän keittiön ikkunan alla ja savu tulee säännöllisesti sisään. Ennen ei niin haitannut, kun oli muualla töissä, mutta nyt etänä ollessa ottaa pattiin kun joutuu usein haistelemaan.”

Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Pia Slögs kertoo, että kuluvan vuoden aikana yksityishenkilöiden tekemät yhteydenotot ovat lisääntyneet valtavasti.

Ne painottuvat Helsinkiin ja ympäryskuntiin.

Naapuruussovittelun keskukseen voivat ottaa yhteyttä naapuririitatilanteissa niin yksityishenkilöt kuin isännöitsijätkin.

Slögs kertoo, että yhteydenotoista heijastuu lisääntynyt kotonaolo koronavirusepidemian takia.

”Monissa yhteydenotoissa kerrotaan, että etätöihin ei pystytä keskittymään, koska... Lause saattaa päättyä esimerkiksi siihen, että naapurin lapset ovat niin äänekkäitä.”

Slögs kertoo, että on myös tapauksia, joissa käy ilmi, että ihmiset vahtivat naapurien koronaohjeiden noudattamista, esimerkiksi maskin käyttöä tai vieraiden määrää talon asukastiloissa.

Yksi vastaajista kertookin naapurinsa valittaneen, koska heidän asunnostaan oli kuulunut naurua, musiikkia ja ääniä lauantaina päivällä, kun heillä oli vieraita kylässä.

”Turhat syyllistävät viestit siitä, että vieraita ei saisi käydä päivisinkään, koska talossa asuu vanhuksia ja koronasta kärsiviä ihmisiä. Ihan samalla tavalla se korona koskettaa meitä nuorempiakin ihmisiä ja enemmän kotona ollaan kaikki.”

Epidemiatilanne vaikuttaa monella eri tavalla ihmisiin: Joku voi olla ahdistunut ja peloissaan, joku tuntea itsensä pakotetuksi olemaan kotona. Ärsyyntymiskynnys ehkä madaltuu, jolloin ikään kuin lähes kaikki asiat voivat helpommin hermostuttaa, Slögs sanoo.

”Meillä on sellainen tuntuma, että tapaukset ovat vähän vaikeutuneet ja konfliktit laajentuneet tänä vuonna. On mahdotonta sanoa, johtuuko se suoraan kuitenkaan koronasta.”

Myös Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius vahvistaa, että isännöintiyrityksiin on tullut tavallista enemmän yhteydenottoja, joissa valitetaan naapurista kuuluvasta metelistä.

Näin kertoo yksi kyselyyn vastannut HS:n lukija:

”Useana iltana viikossa herätys siihen, kun naapurin lapset rymistelevät ja paiskovat jotain iltakymmenen ja yhdentoista välillä. Edes korvatulpat ei aina auta pitämään pauketta poissa, jotta voisi nukkua. Piittaamaton käytös, kuten se että lapset pelaavat palloa naapurin seinää vasten. Uudet naapurit eivät ymmärrä häiritsevänsä, kun talo on muuten rauhallinen ja naapurit huomaavaisia.”

Toisessa vastauksessa kerrotaan samankaltaisesta tilanteesta eri kantilta. Lukija kertoo naapurin valittaneen heidän lastensa aiheuttamista äänistä: itkusta, naurusta, hyppimisestä ja leluista.

”Olemme vaihtaneet viestejä asiassa. Pienten lasten kanssa ääniä on mahdoton välttää. Asia ahdistaa jokapäiväisessä elämässä.”

Eräs lukija kertoo naapurinsa koiran kärsivän eroahdistuksesta, jonka myötä hän on viettänyt jo monet yöt ja päivät kuunnellen hätääntynyttä haukuntaa.

”Ongelma alkoi jo ennen koronaa, mutta nyt se tuntuu vielä pahemmalta, kun ei ole mitään paikkaa, minne voisi lähteä meteliä kotoa pakoon. Tilanne on aivan hirveä. Naapuri on suoraan sanonut, ettei hän aio tehdä asialle mitään. Tuntuu, että olen tilanteen takia burn outin partaalla. Hiljaisinakin hetkinä säpsähdän jokaista ääntä: taasko se alkaa... Ennen rakkaasta kodista on tullut ahdistava paikka.”

Useammassa vastauksessa tuli ilmi myös naapurista raikuvat riitatilanteet.

”Naapurini huutaa ja raivoaa kiroillen muistisairaalle puolisolleen useita kertoja päivässä. Kuulen huutamisen omaan asuntooni lähes sanasta sanaan.”

”Äänekästä riitelyä. Riitely jatkuu viikoittain. Kun naapurit aloittavat, laitan esimerkiksi radion päälle.”

”Laulaminen 24/7, huumeiden sekakäyttö, pilven poltto, tavaroiden heittely, ikkunan paiskominen, kiroilu, uhkailu.”

Moni kertoi kyselyssä valittaneensa asiasta suoraan naapurille tai isännöitsijälle. Osalla välit olivat tulehtuneet. Toisaalta useassa vastauksessa sanottiin, ettei ärsytys ollut edennyt sille tasolle, että vastaaja olisi siitä huomauttanut.

Naapurisovittelussa asian käsittely etenee niin, että sovittelija tapaa ja kuuntelee ensin kaikkien osapuolten näkökulmat ja selostukset tapahtumista, kertoo Slögs. Keskustelu käydään luottamuksellisesti.

Sovittelija on aina puolueeton eikä ota kantaa siihen, kuka on oikeassa tai väärässä. Sovittelija ei myöskään tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan kannustaa osapuolia itseään pohtimaan eri mahdollisuuksia, Slögs sanoo.

”Kun osapuolet itse ikään kuin joutuvat tekemään sen työn, niin jos ja kun ratkaisut löytyvät, niistä pidetään yleensä hyvin kiinni.”

Jos kiista on kahden naapurin välinen ja siihen on osattu pyytää apua melko nopeasti, saattaa riittää, että sovittelija tapaa ensin molemmat osapuolet kerran erikseen ja lopuksi vielä yhdessä.

”Vaikeimmasta päästä ovat tapaukset, jossa erilaisia riitatilanteita on voinut muhia jo vuosia. Tällaisiin tilanteisiin saattaa liittyä kymmeniä ihmisiä. Silloin saatamme tehdä asian kanssa töitä monta kuukautta.”

Tällaisissa tapauksissa omalle näkökulmalle on saatettu hakea tukea muilta naapureilta ja talossa on alkanut kehkeytyä leirejä asian puolesta ja vastaan. Tällaiset tilanteet liittyvät esimerkiksi talon asukastoimikunnan sisällä tapahtuneisiin väärinkäsityksiin tai kokemuksiin vallankäytöstä tai epäreilusta kohtelusta.

”Ihmisiä kun olemme, niin riita voi kehittyä melkeinpä mistä tahansa. Monesti riita lähtee liikkeelle kuitenkin väärinkäsityksistä.”

Toki välillä on tahallistakin kiusaamista, Slögs sanoo.

”Se voi johtua esimerkiksi loukkaantuneisuudesta, suuttumuksesta, kateudesta, mustasukkaisuudesta, mistä tahansa. Jos niihin ei pureuduta, tilanne yleensä vaikeutuu.”

Slögsin mukaan naapuririitoja ei välttämättä kannata kustannusriskien takia viedä oikeuteen saakka ellei kyseessä ole mukana rikosnimikkeitä, kuten kunnianloukkaus, kotirauhan rikkominen tai salakuuntelu.