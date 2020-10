Uuden talon 43:sta asunnosta 40 prosenttia on perheasuntoja. Yksiöitä on yhdeksän kappaletta.

Helsingin Kallion ytimeen osoitteeseen Kaarlenkatu 7 rakennetaan täysin uusi asuinkerrostalo. Kyseessä on varsin epätyypillinen tapaus, sillä tiiviisti rakennettuun Kallioon rakennetaan uusia asuintaloja harvakseltaan.

Kaarlenkatu 7:ssä puretaan parhaillaan vuonna 1988 valmistunutta rakennusta, jossa toimi kymmenen vuotta hotelli Fenno. Viimeksi talossa on toiminut vastaanottokeskus.

Vuonna 2008 osoitteessa Kaarlenkatu 7 sijaitsi ravintola Papa Carlo.­

Tilalle aiotaan rakentaa seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, jonka ylimpään kerrokseen tulee ullakkoasuntoja. Yhteensä asuntoja on 43.

Kallio on tunnettu yksiöistään, mutta uudessa talossa perheasuntojen osuus on 40 prosenttia eli niitä on 17 kappaletta. Keskipinta-ala on 85 neliötä. Yksiöitä puolestaan on yhteensä yhdeksän kappaletta.

”Talossa on ilahduttavan paljon perheasuntoja”, kertoo talon pääsuunnittelija Antti Lehto arkkitehtitoimisto Inarosta.

Havainnekuva uuden talon sisäpihalta.­

Uudessa talossa kiinnostavaa on, että se pyrkii sulautumaan historialliseen alueeseen ammentamalla menneiden vuosikymmenten arkkitehtuurista.

”Rakennus on saanut innoituksensa 1920-luvun kivitaloista, eikä se pyri huutamaan omaa olemassaoloaan”, Lehto sanoo.

”Kaupunkikuvallisena lähtökohtana on sovittaa uudisrakennus osaksi Kallion kaupunkikuvaa. Korttelit muodostuvat pääosin 1900-luvun alkupuolella rakennetuista kivitaloista, joille luonteenomaista ovat rapatut tiilijulkisivut ja julkisivujen vertikaali jäsentely. Julkisivupintoja jäsentävät erilaiset, melko hillityt korostukset ja muotoaiheet.”

Lehto kuvailee uutta taloa ajattomaksi ja arvokkaaksi. Talossa on betonielementtirunko, jonka päällä on paikalla muurattu tiilikerros. Tiilen päällä on kolmikerrosrappaus. Lisäksi talossa on paikalla valetut betonivälipohjat.

Rakentamisen on tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2020, ja jos kaikki menee suunnitellusti, talo valmistuu alkuvuodesta 2022.

Talon rakentaa Rakennusliike Lapti Oy. Tontti on tonttirahaston omistuksessa.

Lue lisää: Kalliossa purettiin taloa ja työmaan välistä paljastui täysin uusi katselukulma Kallion kirkon torniin