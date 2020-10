Espoonjoessa ja Mankinjoessa elää erittäin uhanalainen meritaimen.

Espoo on rakentanut kalatien Gumbölenjokeen. Rakennettu reitti mahdollistaa vaelluskaloja nousun kohti Nuuksion järviä. Tähän saakka vaelluskalojen kulku on tyssännyt Myllykosken padolle. Nuuksion järviin kalat eivät vieläkään pääse, sillä matkan varrella on vielä kaksi muutakin patoa: Dämmanin ja Brobackan padot.

Gumbölenjoessa kalatiestä hyötyvät ainakin vaellussiika ja meritaimen.

Meritaimen on erittäin uhanalainen laji ja sitä elää alkuperäisenä lajina todennäköisesti vain Espoonjoessa ja Mankinjoessa.

Gumbölenjoki on Mankinjoen sivujoki ja siellä elävä meritaimenkanta on todennäköisesti joen alkuperäinen taimenkanta, kertoo tutkija Ari Saura Luonnonvarakeskuksesta.

”Luonnonmukainen ohitustie kiemurtelee nyt maastossa, että se ei ole liian jyrkkä.”

Meritaimenta elää jonkin verran Helsingissä ja Espoossa, mutta kannat ovat istutettuja. Tällainen meritaimenkanta elää esimerkiksi Haaganpurossa.

Gumbölenjoki Espoon Mynttilässä.­

Meritaimenen kanta on kuitenkin hiljalleen myös kohentunut hieman.

”Meritaimen oli aiemmin äärimmäisen uhanalainen, nyt se on vain erittäin uhanalainen. Se tarkoittaa, että peliä ei ole voitettu ja kannat ovat edelleen pienet.”

Meritaimenen suojelu vaatii Sauran mukaan lisää kutemiseen sopivia sora-alueita ja tiukkoja kalastussääntöjä myös merikalastukseen. Meritaimenen kantaa uhkaavat elinympäristöjen katoaminen, ympäristöpäästöt ja kalastus.

Gumbölenjoen tuntumaan, lähelle uutta vaelluskalareittiä suunnitellaan parhaillaan junarataa ja uutta asuinaluetta.

Gumbölenjoen uusi kalatietä on 185 metriä pitkä ja maksoi 280 000 euroa.

Oikaisu 12.10.2020 klo 14.22: Vaelluskalat eivät pääse vielä Nuuksion järviin vaan hieman lähemmäksi niitä toisin kuin jutussa kerrottiin.