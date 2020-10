Siipeen ammuttua maakotkaa tai vihreäksi töhrittyä siiliä autettuaan Sanna Sainmaa miettii, mistä tahallinen julmuus voi johtua.

Luonnonvaraisia eläimiä auttaa Helsingissä Korkeasaaren Villieläinsairaala. Siellä on hoidettu töhrittyjä siilejä, pyörän yliajamaa valkoposkihanhea sekä aseella ammuttuja maakotkia.­

Ammuttuja eläimiä tulee Korkeasaaren Villieläinsairaalaan silloin tällöin. Yhdellä maakotkalla haulit olivat osuneet värttinäluuhun ja kehräsluuhun. Luut olivat poikki, ja siivet pahasti vaurioituneet.

Villieläinsairaalan eläinlääkärin Sanna Sainmaan pöydälle tulleista tapauksista törkeimpiä on ollut tämänsyksyinen kanadanhanhi. Se tuotiin lauantaina 3. lokakuuta Helsingin Vanhankaupunginselältä Kuusiluodon saaresta.

Hanhelta oli sidottu siivet kaksi kertaa toistensa ympäri selän päällä.

”Tein juuri hanhesta rikosilmoituksen. Ymmärrän, ettei siitä saa ketään kiinni, mutta haluan tapauksesta virallisen merkinnän”, Sainmaa sanoo.

Koska tapaus ei ole ainutlaatuinen. Sainmaan muistiin jäänyt maakotka tuli Korkeasaaren eläintarhaan syksyllä 2012. Kotka oli ollut ensin muualla hoidossa, ja sen siiven luut olivat luutuneet väärään asentoon.

Ammuttuja maakotkia oli sinä syksynä itse asiassa toinenkin. Kummallakin haulit olivat rikkoneet siiven luita niin, ettei kumpikaan enää liihottanut vapaana. Kotkien pitämiseen saatiin luvat Varsinais-Suomen ely-keskukselta, koska luonnonvaraisen eläimen jäämiseen ihmisen hoiviin tarvitaan aina kyseinen lupa.

Toinen kotkista päätyi Ähtärin eläintarhaan ja toinen Latviaan Riikaan.

”Lintujen kasvot eivät ole sillä lailla ilmeikkäät, että osaisimme lukea niiltä linnun kipua”, Sainmaa sanoo.

Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa­

Siinä, missä ihminen vaikertaisi tuskaansa, luonnoneläin pysyy hiljaa. Se on selviämisstrategia: eläin ei halua kuuluttaa olevansa nyt heikko ja siten helppoa saalista. Eläimen kivun lukeminen on suojautumisvaiston takia vaikeaa – jopa Sainmaan kaltaiselle ammattilaiselle.

”Mutta eläin kokee tieteellisesti todistetusti samalla tavalla kipua ja tuskaa ja pelkoa ja ahdistusta kuin ihminenkin.”

Pääkaupunkiseudulla avun tarpeessa olevista villieläimistä suuri osa on kulkenut Sainmaan tutkimuspöydän kautta. Siksi hän tietää, mistä puhuu, kun miettii ihmisen tahallista julmuutta eläintä kohtaan. Hän ei kutsu sitä pahoinpitelyksi tai kaltoinkohteluksi.

”Puhutaan eläinrääkkäyksestä.”

Osa rääkätyistä villieläimistä ei kantaudu Villieläinsairaalaan asti. Joskus on armollisempaa lopettaa eläin löytöpaikalla. Silloin on läsnä pikemminkin poliisi tai kaupungin eläinlääkäri.

Helsingin poliisiin perustettiin syksyllä 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä. Paraikaa ryhmässä on vireillä esimerkiksi tapaus, jossa epäillään miehen antaneen ulkoiluttamansa koiran käydä valkoposkihanhen kimppuun Helsingin Lauttasaaressa.

Eläinrikosten tutkintaryhmälle Sainmaakin jätti tutkintapyyntönsä kanadanhanhen kohtelusta.

Eläinrääkkäyksessä on yleensä kyse eläinsuojelurikoksesta. Jos rääkkääjä jää kiinni ja poliisin näyttö riittää syytteen nostamiseen, maksimirangaistus eläinsuojelurikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. Usein ei tuomita rangaistusta tai annetaan sakkoja.

Villieläinsairaalassa on välillä vaikea tunnistaa, onko vahingoittuneelle eläimelle tehty tahallista väkivaltaa vai onko esimerkiksi koira vahingossa päässyt puremaan villieläintä.

Siilien spreijaaminen on todennäköisesti rääkkäystä. Yksi Sainmaan hoitamista siileistä oli töhritty vihreällä maalilla. Siili on helppo kohde, koska sen puolustautumiskeino on jähmettyä keräksi.

”Siilejä on spreijattu, potkittu ja raahattu pyörän perässä.”

”Näemme paljon loukkaantuneita eläimiä mutta tahallisuus menee eri tavalla ihon alle. Julmuus tekee vihaiseksi ja surulliseksi”, Sainmaa sanoo.

Töhriminen ei yleensä ole hengenvaarallinen vamma. Vihreällä töhritty siili pääsi puhdistuksen jälkeen takaisin luontoon. Siilien kiusaaminen saa Sainmaan pohtimaan, miksi ihmiset ylipäätään tekevät ilkivaltaa. Hän sanoo, ettei ole ihmisen psykologian ammattilainen mutta julmuus pistää kyllä miettimään.

”Osa selittyy sillä, ettei osaa asettua toisen asemaan. Puuttuu empatia ja on ymmärtämättömyyttä omasta paikasta luonnossa”, Sainmaa sanoo.

Viime kesänä Helsingin Töölönlahdella halusivat kuljeskella myös valkoposkihanhet. Ne eivät olleet sisäistäneet konseptia pyöräteistä vaan levittäytyivät myös kulkureiteille.

Pyörätiellä joku sitten ajoi valkoposkihanhen päältä.

Hanhi vietiin Korkeasaareen. Se ei enää pystynyt hallitsemaan suolensa toimintaa ja oli kauttaaltaan omassa ulosteessaan.

”Sillä todettiin paha selkärankavaurio. Pyöräilijä oli ajanut selkärangan yli.”

Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin nukuttaa lintu ja laittaa sille suonensisäisesti ainetta, joka lamasi hengityksen. Osa Korkeasaaressa kuolleista eläimistä menee Helsingin luonnontieteelliseen museoon, osa Kuopion vastaavaan museoon ja pieni osa Helsingin yliopistoon tai WWF:lle opetuskäyttöön ja jotkut tutkimuksiin.

Hanhenruumis päätyi tuhottavaksi.

Vahinkoja voi käydä. Hanhenkin päälle voi ajaa vahingossa. Sainmaa toivoisi ihmisen silloin jäävän seuraamaan, miten eläimelle on käynyt. Jos näkee, ettei eläin liiku tai se raahaa itseään, voi soittaa pelastuslaitokselle. Eläinpelastustehtävät eivät ole 112-hätänumeroon soitettavia vaan kuntien pelastuslaitosten vastuulla.

”Me voimme sitten lopettaa eläimen, ettei sen tarvitse kärsiä tuskia kahta päivää ja kuolla sitten”, Sainmaa sanoo.

Tai jos on toivoa kuntoutumisesta takaisin luontoon, eläintä hoidetaan.

Eläin ei varta vasten asetu pyörätien tukkeeksi tai kakkaa piknikalueelle. Sainmaa sanoo, että me ihmiset olemme levittäytyneet niin laajalle ja vielä muokanneet maata niin paljon, ettei eläimillä kaupungissa juuri ole paikkoja, joihin väistää.

”Haluaisin sanoa, ettei meillä ihmisillä ole etuajo-oikeutta. Emme voi raivata kaikkea luontoa tieltämme.”