HS teki soittokierroksen yökerhoyrittäjille ja kysyi, miten he aikovat toimia, kun valomerkki täytyy antaa jo kello 22.

”Eihän tässä ole mitään epäselvää, mitä voi tehdä”, sanoo yökerhoyrittäjä Tim Uskali lähiviikoista.

Hän pitää liikekumppaniensa kanssa itäisessä kantakaupungissa suosittuja yöravintoloita, joista valtaosa on nyt suljettu. Kiinni ovat nyt toistaiseksi Hämeentiellä Sörnäisissä sijaitsevat Kaiku, Post Bar ja Kuudes Linja sekä Vallilassa sijaitseva Ääniwalli.

Uskalin ja kumppanien ravintoloista Tanner ja Siltanen ovat toistaiseksi auki kello 22 saakka. Tanner on ruokaravintola, mutta sielläkin on perjantaisin ja lauantaisin ollut dj-vieraita soittamassa musiikkia kello kahteen saakka. Kuudennella Linjalla pidetään ainoastaan muutama sovittu alkuillan keikka.

”Kiinni laitettiin ja ollaan kiinni kunnes säännökset muuttuu. Ei näillä ehdoilla voi pitää yökerhoja auki”, Uskali sanoo koronaviruksen takia Uudenmaan tiukennetuista aukioloista.

Hallitus päätti syyskuun lopussa, että ravintoloiden anniskelu päättyy koko maassa 8. lokakuuta alkaen puoliltaöin. Taustalla on pahentunut koronavirusepidemia. Terveysviranomaisten mukaan tartuntaryppäitä on tullut myöhään auki olevista ravintoloista.

Kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen edenneisiin maakuntiin on säädetty lisärajoituksia: valomerkin on nyt tultava kello 22 ja ravintola pantava kiinni viimeistään kello 23.

Keskiyön jälkeiset tunnit ovat yökerhoille taloudellisesti ratkaisevia.

Lue lisää: Helsinkiläisbaarien myyntitilastot paljastavat, mihin aikaan vuorokaudesta asiakkaat juovat eniten – Yökerhoketju rajoituksista: ”Tämähän nyt muuttaa kaiken”

Hämeentien ”bailukompleksissa” asiakkaat alkavat vasta kymmenen jälkeen saapua paikalle. Esimerkiksi Kaiku on ollut auki lauantaisin iltakymmenestä puoli viiteen.

Tungosta tanssilattialla Sörnäisten Kaiku-klubilla maaliskuussa 2017.­

Uskali kertoo, että väliaikainen sulkeminen on tarkoittanut lähes kaikkien 70 työntekijän lomauttamista. Lisäksi ilman töitä on jäänyt iso joukko keikkaluonteisesti ravintoloissa työskenteleviä ihmisiä.

”Dj:itä, ääni- ja valoteknikoita ja muita freelancereita. Välillisesti ketjussa on varmaan yhteensä noin 120 ihmistä.”

Hän huomauttaa, että työt ovat seis myös monilta tavarantoimittajilta, järjestyksenvalvojilta ja taksikuskeilta.

Euromääräistä vaikutusta omiin yrityksiinsä Uskali ei sano, mutta toteaa: ”Miinusta tehdään joka päivä. Ei me kaikista juoksevista kuluista päästä eroon.”

Muun muassa Heidi’s Bier Barit omistavan Rekom Groupin Sebastian Pinomaa kertoo ketjun pitävän ravintolat auki lokakuun ajan, vaikka ”pakkaselle mennään”.

Yhtiöllä on ravintoloita Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa, Tampereella ja Turussa. Helsingin Heidi’s Bier Bar on Yrjönkadulla Kampissa. Lisäksi yhtiöllä on Butchers-yökerho Uudenmaankadulla Punavuoressa. Molemmat Helsingin paikat ovat lokakuussa avoinna kello 18–23.

Pinomaa kertoo, että asiakkaita yritetään havitella paikalle tavallista aikaisemmin. Heidi´s-ravintoloihin on hankittu muun muassa lauta- ja korttipelejä.

”Muuten yritämme houkutella ihmisiä kotijuhlista tarjouksilla ja happy hour -tunneilla, jotka saattavat olla voimassa illasta riippuen koko aukioloajan.”

Marraskuussa lomautuksia saattaa kuitenkin olla taas näköpiirissä, Pinomaa sanoo. Rekom Groupilla on Suomessa noin 300 työntekijää, joista viitisenkymmentä työskentelee Helsingissä.

Koska aukiolotunteja on selvästi tavallista vähemmän, jonkin verran lomautuksia on pitänyt tehdä jo nyt. Pinomaan mukaan päätös pysyä auki on ”kiitos henkilökunnalle”. Näin voidaan toimia, koska pari-kolme edellistä kuukautta on mennyt hyvin.

”Taloudellisesti perusteltua olisi sulkea jo nyt, mutta haluamme pitää huolta henkilökunnasta.”

Pinomaan mukaan monet ketjun työntekijät ovat nuoria, eikä heillä useinkaan ole kertynyt taloudellista puskuria.

”Huolestuttaa, miten he pärjäävät ja pystyvät maksamaan vuokriansa.”

Viime keväänä suljettuna olleen Bar Loosen sisäänkäynnin yläpuolella luki ”Fuck Corona”.­

Ravintolapäällikkö Joni Bitter Bar Loosesta kertoo, että viime viikon myynti oli noin 75 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.

Annankadulla sijaitseva baari nojaa sekä yökerhotoimintaan että keikkoihin. Loose on ollut avoinna keskiviikosta lauantaihin.

”Periksi ei anneta.”

Bitter kertoo, että keikkoja pyritään järjestämään alkuiltoina, ja lisäksi muitakin tapahtumia on suunnitteilla kuten vaikkapa flipperiturnaus. Loose myös avaa ovensa keskiviikkoisin ja torstaisin tuntia aiemmin eli kello 17.

”Näin ollaan after workissa vähän messissä.”

Yksi keino on sekin, että Bar Loose ei ole enää sunnuntaisin kiinni, vaan silloinkin avataan kello 17.

”Sunnuntain alkuiltaan tulee musavisa marraskuun ensimmäisestä päivästä lähtien”, Bitter kertoo.

”Myös hinnoittelulla pyrimme houkuttelemaan ihmisiä.”

Kampissa sijaitseva homoklubi Hercules sen sijaan on päättänyt, ettei lokakuussa ole järkeä avata. Hercules järjestää ainoastaan muutamat sovitut tapahtumat.

”Ovet menevät säppiin kokonaan”, omistaja Erkki Koski kertoo sähköpostitse.

”Eivät nämä aukiolorajoitukset mahdollista meidän liiketoimintaa. Viime lauantaina suljimme klo 24 ja myynti oli 7 prosenttia edellisestä lauantaista.”

Kiinni menee myös Vantaan kenties legendaarisin yökerho, Tikkurilan Sokos-hotellin yökerho Tulisuudelma.

Kun rajoitukset sallivat aukiolon puoleen yöhön asti, Tulisuudelma pysyi vielä auki, mutta nyt tilanne on toinen. Valoja ei sytytetä ollenkaan, koska niillä pitäisi räpsäyttää valomerkkiä samalla minuutilla, kun ravintola aukeaa.