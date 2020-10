Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson on erikoistunut Helsingin poliisissa rikosliigoihin ja paritusrikollisuuteen. Hänen muistelmateoksensa Kovat kadut – Ammattirikollisten jäljillä julkaistaan torstaina.

Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson on tutkinut Suomessa paritus- ja ihmiskaupparikollisuutta 2000-luvun alusta asti. ”Joka kerta kun ostaa seksiä, ostaa naisen ruumiin ajaksi x. Siinä on aina kyse jonkinlaisesta hyväksikäytöstä”, Eriksson sanoo torstaina julkaistavassa muistelmateoksessaan.­

Naisesta kertoivat ensin toiset prostituoidut.

Oli vuosi 2006, ja Suomen prostituutiomarkkinoita pyörittivät vielä virolaiset ryhmittymät. Yhtä heistä johti mies nimeltä Uno Ilves. Hän johti parinkymmenen virolaisnaisen rinkiä, johon myös kyseinen 21-vuotias nainen kuului.

Helsingin virolaiset prostituoidut puhuivat keskenään, ja monet heistä olivat kuulleet, että yhdellä Ilveksen tytöistä ei ollut kaikki kunnossa. Lopulta yksi naisista päätti soittaa Kenneth Erikssonille.

Helsingin poliisilaitoksella työskentelevä Eriksson oli erikoistunut paritusrikollisuuteen, ja työnsä puolesta hän tunsi monia prostituoituja. He luottivat häneen.

Kun Erikssonille soittanut prostituoitu kuvaili 21-vuotiasta, Erikssonille tuli heti mieleen nuori nainen, jonka hän oli tavannut vähän aikaa sitten eräässä asunnossa Kruununhaassa.

”Duuniin kuului, että otimme selvää Ilvekselle työskentelevistä naisista. Tarkastimme heidän paperinsa”, Eriksson kertoo.

”Kyseinen nainen ei vaikuttanut prototyyppiseltä prostilta. Olin kuitenkin heitä jo aika paljon tavannut siinä vaiheessa. Nainen oli hiljainen ja syrjäänvetäytyvä. Tuli olo, ettei kaikki ollut kunnossa. Tänä päivänä olisin varmaan reagoinut nopeammin ja vienyt hänet heti pois, mutta tuolloin en ollut vielä niin kokenut tällä alalla.”

Naisella oli kuitenkin passi. Hän kertoi myyvänsä seksiä. Eriksson kuuli muilta, että naisella kävi asiakkaita ja usein hän antoi miesten jäädä yli sovitun ajan perimättä lisämaksua.

”Sellainen on hyvin epätyypillistä prostipiireissä”, Eriksson sanoo.

Hän tietää, mistä puhuu.

Eriksson on työskennellyt paritusrikollisuuden parissa 2000-luvun alusta asti ja paljastanut useita merkittäviä ihmiskaupparinkejä. Hän on se henkilö, jolle toimittajat soittelevat, kun pitää tietää mitä ihmiskaupparintamalla ja prostituoitujen keskuudessa on meneillään.

Nyt 60-vuotiaan Erikssonin värikkäästä poliisiurasta julkaistaan torstaina hänen ja toimittaja Jeanette Björkqvistin muistelmateos Kovat kadut – Ammattirikollisten jäljillä.

”Huorissa eivät käy vain säälittävät reppanat, vaan kaikenlaiset ihmiset kaikista yhteiskuntaluokista. Aivan tavalliset perheenisät”, Kenneth Eriksson sanoo.­

Mutta palataan vuoteen 2006.

Seksi-ilmoituksia julkaisevan Sihteeriopisto-nettisivuston arviossa joku oli kirjoittanut olleensa tyytyväinen seksiin 21-vuotiaan naisen kanssa, vaikka hänellä vaikuttikin ”olevan muutama ruuvi löysällä”.

Prostituoidun soiton jälkeen Eriksson päätti otti selvää naisesta. Koska hänellä oli passista saadut tiedot, hän soitti kollegoilleen Viroon.

”Virolaiset poliisit kertoivat, että tytön äiti oli ilmoittanut hänet kadonneeksi. Naisella oli synnynnäinen kehityshäiriö, ja hän oli poliisien mukaan monin tavoin lapsen tasolla”, Eriksson kertoo.

”Ei ihme, että Helsingin huorapiireissä reagoitiin asiaan (...) Aina sanotaan, että asiakkaat yleensä tekevät hälytyksen, jos huomaavat, että jotain on vialla. Mutta oman kokemukseni mukaan poliisille eivät ilmoita juuri muut kuin toiset huorat, jos he kuulevat tällaisesta paskasta”, hän sanoo kirjassa.

Eriksson sanoo, ettei ole moralisti.

”Mutta tässä tapauksessa tulee kyllä mieleen, että ne miehet jotka ovat ruvenneet noin vain jyystämään edes vilkaisematta tätä tyttöä ja miettimättä sen enempää, pitäisi hirttää munistaan.”

1990-luvun lopulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Etelä-Suomen prostituutiomarkkinoita hallitsivat ryhmittymät, joilla oli kytköksiä Viroon.

Paritusringeissä naisia pahoinpideltiin, vietiin passit ja kuljetettiin metsään, jossa heille sanottiin, että joko he jatkaisivat töitä Suomessa tai heidät teloitettaisiin siinä paikalla.

Helsingin poliisin ylimmässä johdossa tehtiin päätös, että parittajat piti kitkeä pois Suomesta. Tehtävä lankesi tuolloin ryöstöjaostossa työskennelleelle Erikssonille, jota pidettiin yleisesti äärimmäisen tehokkaana ja hyvänä työssään.

Jo vuonna 2001 kirjattiinkin 27 langettavaa paritustuomiota, ja näistä moni oli Erikssonin ja hänen kollegoidensa työn ansiota. Virolaiset sutenöörit alkoivat kutsua Erikssonia pilkkanimellä ”nahkhiir” eli lepakko, koska lepakko metsästää öisin.

Vuonna 1998 virolaiset ja venäläiset prostituoidut etsivät asiakkaita esimerkiksi Helsingin Pääskylänkadulla.­

Suomen oikeusjärjestelmä ei vielä tuolloin tuntenut ihmiskauppaa omana rikoksenaan, ja parituksesta saattoi saada enimmillään kolmen vuoden tuomion. Ihmiskauppa ja törkeä paritus saatiin lakiin vasta vuonna 2005.

Uno Ilveksen paritusringistä tuli lopulta ensimmäinen tapaus Suomessa, jossa jotakuta epäiltiin törkeästä ihmiskaupasta. Ilves tuomittiin lopulta Erikssonin ja hänen kollegoidensa työn ansiosta viideksi vuodeksi vankilaan törkeästä ihmiskaupasta ja parituksesta.

Työ oli kuitenkin vasta alussa.

Vuonna 2011 joensuulainen mallitoimiston johtaja Tero Eronen tuomittiin lähes 13 vuodeksi vankeuteen raiskauksista, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, tapon yrityksestä ja ihmiskaupasta. ”Hänen uhrinsa olivat henkisesti niin palasina, etteivät kaikki koskaan päässet jaloilleen”, Eriksson kertoo.­

Eriksson on vanhan liiton poliisi, joka uskoo, että poliisin työ perustuu suhteisiin.

”Jos tuntee ihmisiä, he alkavat kertoa kaikenlaisia asioita. Mutta se toimii vain, jos kohtaat heidät ihmisenä etkä jäykkänä virkamiehenä.”

Erikssonin työtä on rikostutkinnan lisäksi liikkua kaduilla ja nuhjuisissa takahuoneissa jututtaen kovaksi keitettyjä ihmisiä, joille köyhyys ja vaihtoehdottomuus on pysyvä elämäntila. Työ vaatii ihmistuntemusta, hyviä sosiaalisia taitoja ja katu-uskottavuutta.

Näiden ominaisuuksien kehittymiseen auttoi lapsuus Helsingin Maunulan pihoilla 1960–1970-luvuilla.

Maunulaan muutti tuolloin paljon ihmisiä, joilla ei ollut varaa hankkia asuntoa muualta. Tähän ryhmään kuului myös Erikssonin äiti, joka oli eron jälkeen jäänyt kolmen lapsen yksinhuoltajaksi. Erikssonin välit sittemmin poliisiksi ryhtyneen isän kanssa olivat etäiset.

Samoilla kulmilla Maunulassa pyöri myöhemmin rikoksista tuomittu huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, mutta hän ja Eriksson eivät tunteneet toisiaan.

”Maunulan pihoilla opin etenemään ja selviytymään piireissä, joissa vaadittiin jotain aivan muuta kuin kykyä kumarrella virallisesti ylempiarvoisten ihmisten edessä”, Eriksson kertoo kirjassa.

Suomenruotsalainen Eriksson kävi Svenska Normallyceumia, jossa raja köyhien ja varakkaiden perheiden välillä piirrettiin selkeästi esiin: Eriksson söi luokassa mummonsa termospulloon laittamaa haaleaa hernekeittoa samaan aikaan kun varakkaammat lapset saivat syödä ruokalassa.

Useimmat luokkatoverit elivät varsin erilaista arkea hienoissa kodeissaan, eikä Eriksson ystävystynyt lähemmin yhdenkään kanssa. Sen sijaan hän pyöri kaupungilla jengeissä, joissa lain väärälle puolelle lipsuminen ei ollut tavatonta. Eriksson kertoo kirjassa pysyneensä itse ”niukin naukin” oikealla puolella.

”Olen pannut omia vanhoja kavereitani vankilaan ja heitä on kuollut huumeisiin. Varmaan nämä kaikki asiat vaikuttavat siihen, että olen enemmän kotonani konnien keskellä kuin pöydissä, joissa on valkoiset liinat ja kynttilät.”

1980-luvulta poliisina työskennellyt Kenneth Eriksson teki uransa alussa sivutöitä esimerkiksi ovimiehenä – joskus rikollisten suosimissa paikoissa. ”Niin opin tuntemaan monenlaisia ihmisiä”, hän sanoo.­

Monet yksittäiset rikoskeissit on kirjassa kerrottu lennokkaasti:

Kerran Erikssonin uran alussa, kun rikollinen ei halunnut tunnustaa tekemäänsä murtoa, Eriksson otti esiin Mika Waltarin Sinuhe Egyptiläisen. Hän alkoi lukea ja pyysi miestä olemaan hiljaa.

Sadan hiirenhiljaisuudessa vietetyn sivun jälkeen rikollinen kirosi ja tunnusti kaiken.

Erikssonin tavaramerkki ovat persoonalliset kielikuvat, joilla hän kuvailee työtään ja siinä tarvittavaa osaamista:

”Puutarhuri tietää, miten kasvit kasvaa ja löytää rikkaruohot.”

”Eläinten maailmassa tiikeri on paras metsästäjä, ja tiikeri metsästää yksin.”

Myöskään asioiden kaunistelu ei kuulu hänen tyyliinsä:

”Paskanjauhaminen kahvipöydässä ei ole koskaan ollut minun juttuni.”

Yksi kirjan suurista ansioista on tapa, jolla monet kohtaamiset rikollisten kanssa kerrotaan.

Henkilöt eivät jää historiattomiksi karikatyyreiksi, vaan esimerkiksi Erikssonin poliisikollegaa vaarallisesti puukottaneen 16-vuotiaan huumeidenkäyttäjän kohdalla tuodaan esiin hänen surkeat lapsuuden olosuhteensa, joihin kukaan ei ollut puuttunut.

Loppusanoissaan Eriksson muistelee parkkiintunutta rikollista, joka liikuttui kuulustelusalissa kyyneliin saadessaan huoneeseen tulleelta joulupukilta lahjaksi kääreeseen paketoidun tupakka-askin. Mies kertoi, ettei joulupukki ollut käynyt hänen kotonaan kertaakaan koko lapsuuden aikana.

Vetävästi kirjoitettu Kovat kadut käy kronologisesti läpi Erikssonin poliisiuran vaiheita. Eniten keskitytään aikaan paritusrikollisuuteen erikoistuneena poliisina, koska sillä tiellä Eriksson on edelleen.

Eriksson on tavannut työssään tuhansia prostituoituja, ja hän suhtautuu prostituutioon ja sen ’vapaaehtoisuuteen’ hyvin kriittisesti.

”Joka kerta kun ostaa seksiä, ostaa naisen ruumiin ajaksi x. Siinä on aina kyse jonkinlaisesta hyväksikäytöstä”, Eriksson sanoo kirjassa.

Prostituoidut kohtaavat ryöstöjä, raiskauksia ja vakavaa väkivaltaa. Harva kuitenkaan tekee rikosilmoituksen. Kun heiltä kysyy syitä prostituoituna toimimiseen, vastaus on usein Erikssonin mukaan ”easy money”.

”Mutta kuinka helppoa rahaa se sitten loppujen lopuksi on, että kymmenen äijää nussii päivässä? Tai vain istuskella päiväkausia asiakkaita odottelemassa? Eri asia ovat suomalaiset prostit, jotka voivat itsensä myymisen lisäksi käydä sossun luukulla hakemassa rahaa.”

Eriksson kertoo tutkineensa yli 160 törkeää paritusjuttua. Lähes kaikki hänen tapaamansa prostituoidut ovat ulkomaalaisia ja usein varsin köyhistä maista. 1990-luvun lopulla he tulivat Venäjältä ja Virosta, nyt Romaniasta. Viitteitä on siitä, että seuraavana tulevat Balkanin alueen paritusliigat.

”En ole tavannut aidosti onnellista huoraa. Ulkoiset olosuhteet eivät usein kerro, onko nainen ihmiskaupan uhri, joten asiakas ottaa tietoisen riskin.”

Eriksson kertoo käyneensä thaihierontapaikoissa, joissa äiti tarjoaa seksipalveluja samalla kun tytär tekee koulutehtäviä viereisessä kopissa.

”Miksi meillä on tällaisia paikkoja? Miksi me ei pidetä huolta omista kansalaisistamme?”

Vuonna 2007 HS vieraili 30:ssä eri thaihierontapaikassa. Jokaisessa tarjottiin seksipalveluja.­

Vaikka kirja keskittyy Erikssonin työuraan, se sivuaa myös hänen yksityiselämäänsä. Erikssonilla on kolme poikaa, joista nuorimmalla on synnynnäinen aivovaurio. Vanhin pojista kuoli vuonna 2003 keuhkokuumeen jälkiseurauksiin.

Kirjassa tuodaan esiin, että Eriksson on pystynyt keskittymään työhönsä vaimonsa ansiosta. Hän on hoitanut kodin ja lapset.

Vaikka Erikssonin yksityiselämässään kohtaamat surut ovat mittaluokassaan musertavia, hän on aina pyrkinyt jatkamaan eteenpäin.

Kirjassa kerrotaan, miten Eriksson koki poikansa kuoleman jälkeen muuttuvansa ”lähes jääkylmäksi” ja pyrki vielä entistäkin ahkerammin saattamaan telkien taakse ihmisiä, jotka tekivät vakavia rikoksia mutta saivat silti elää.

”Jos päästää itsensä putoamaan, sieltä voi olla vaikeaa päästä ylös (...) Totta kai, jos olisin ruvennut dokaamaan tai vaipunut masennukseen, useimmat olisivat ymmärtäneet sen. En kuitenkaan tehnyt niin”, hän sanoo kirjassa.