Matkailu- ja ravintola-alan hätä on koko Euroopan laajuinen. Toimijat pyrkivät omintakeisilla keinoilla pitämään ravintolat, baarit, ja yökerhot avoinna ja henkilökunnan töissä.

On puhuttu, kuinka koronapandemia on aiheuttanut muun muassa etätöiden muodossa digiloikan yhteiskunnassa. Vaikuttaa siltä, että matkailu- ja ravintola-alalla ollaan tekemässä pandemian aiheuttamaa palveluloikkaa.

Keinot ovat moninaiset. Esimerkiksi Pub Sirdie, piskuinen baari Kolmannella Linjalla Kalliossa ilmoitti mahdollisuudesta saada koko baari käyttöönsä itselleen ja yhdeksälle kaverilleen. Yxcityistilaisuus-nimellä baari markkinoi ”taatun koronaturvallisesti” baariin menoa kavereiden kanssa.

”Nyt kun meidänkin päälle on iskeytynyt nämä alan rajoitukset, niin aateltiin sellasta, että mikä vois olla turvallisempi baari-ilta kuin viettää se yhdeksän parhaan kaverin kanssa”, Pub Sirdie ilmoittaa Facebook-seinällään.

Rymy-Eetun yksivuotissynttäreillä oli tungosta vuonna 2009.­

Yksityistilaisuudella on ehto: asiakkaiden pitää juoda vähintään 150 eurolla tunnissa, eli jos ryhmä on kymmenen hengen kokoinen, jokaiselle jaettuna tulee juoda 15 euron arvosta.

”Kehiteltiin tällainen paketti, jossa 150 euron tunnissa myyntitakuulla saatte koko baarin itellenne. Kuinka helppoa moinen voi ees olla? Ainakin jos juo jotain rustiikkisia artesaanioluita ja jotain siihen kylkeen, niin ei tee edes tiukkaa!” baari houkuttelee Fb:ssä.

Pub Sirdiessä on normaalisti 20 asiakaspaikkaa. Nyt kun maan hallitus on määrännyt täytettäväksi vain puolet paikoista, Sirdiellä on käytössään niitä 10.

”Miksei sitten samalla laita paikkaa lukkoon muilta, ja pidä hauskaa vaan omalla porukalla? Ihan omassa baarissa!”

Pub Sirdien Fb-sivulla hauskasti muotoillulla tarjouksella on vakava perusta: ”Yritetään pitää meidän kyypparit töissä nää poikkeusajat. Siksi mitä useampi teistä tällaisen kavereiden kesken baari-illan haluaa, sitä helpompi meidän on pitää jengi leivän syrjässä kiinni.”

Aukioloaikoja koskevat määräykset ovat vieneet etenkin yökerhoilta, mutta myös baareilta parhaat myöhäisillan ja yön myyntitunnit.

Lue lisää: Helsinkiläisbaarien myyntitilastot paljastavat, mihin aikaan vuorokaudesta asiakkaat juovat eniten – Yökerhoketju rajoituksista: ”Tämähän nyt muuttaa kaiken”

Ala on kehittänyt henkiinjäämistaistelussaan uusia palveluita. Esimerkiksi keväällä, kun valtiovallan määräyksellä ravintolat suljettiin, ravintoloitsijat alkoivat myydä noutoruoka-annoksia. Niin sai tehdä, ja niin tekivät monet ravintolat, jotka eivät aiemmin olleet myyneet take away -ruokaa.

Nyt kun ravintolat on määrätty esimerkiksi Uudellamaalla lopettamaan tarjoilun kello 22 ja sulkemaan kello 23, välttyäkseen sulkemiselta kokonaan ja henkilökunnan lomautuksilta tai irtisanomisilta, jotkin yökerhot ovat alkaneet houkutella asiakkaita saapumaan aiemmin illalla.

Viimeksi Helsingin Erottajalla sijaitseva Rymy-Eetu-yökerho ilmoitti keskiviikkona, että se aloittaa joka perjantaisen ja lauantaisen After Work Partyn kello 17–23. Avajaiset ovat perjantaina 16. lokakuuta.

Otsikolla ”periksi ei anneta” Rymy-Eetusta kerrotaan tiedotteessa, että ensimmäisen tunnin aikana oluttuopin saa hintaan 2,95 euroa, ja että tarjolla on ”turvallista virusvapaata hengitysilmaa tarjoavaa teknologiaa”.

Monet yökerhot ovat toimineet samoin eli pyrkineet aikaistamaan myyntiään. HS kertoi keskiviikkona esimerkiksi tamperelaisesta yökerhosta Doriksesta, joka on aiemman yöajan sijaan avoinna kello 18–23.

”Lomia ja lomautuksia olemme joutuneet ottamaan käyttöön. Toivomme, että rajoitukset lievenisivät tai eivät ainakaan jatkuisi pitkään. Jos eivät lievene, niin olemme ainakin kokeilleet”, toimitusjohtaja Jaakko Sinivuori Doriksen taustalla olevasta Aleksin Ravintoloista kertoi.

Lue lisää: Yökerhoon suoraan töistä: Tamperelainen yökerho Doris kokeilee uusia aukioloaikoja rajoitusten vuoksi

Sen sijaan esimerkiksi kymmeniä yökerhoja omistava NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoi, että konsernin yökerhot ovat pääsääntöisesti suljettu ja henkilökunta lomautettu.

Lue lisää: Sörnäisten ”bailukompleksissa” valot sammuivat toistaiseksi ja lähes kaikki työntekijät lomautettiin – ”Ei näillä ehdoilla voi pitää yökerhoja auki”

Huoli tulevasta on yhteinen koko matkailu- ja ravintola-alalle. HS kertoi tiistaina, kuinka hotellit ovat koronan aiheuttamasta kysynnän romahtamisesta selviytyäkseen kehittäneet erilaisia uusia palveluita.

Lue lisää: Päiväksi hotelliin 39 eurolla – Kuilun partaalle suistuneet Helsingin hotellit etsivät nyt pelastusta luovuudesta

Kohdennetuilla kampanjoilla huoneita vuokrataan esimerkiksi opiskelijoille ja etätyöntekijöille, ja aulatiloja voi vuokrata työskentelylle.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön (MaRa) toimitusjohtaja Timo Lappi oli torstaina juuri päättänyt Euroopan laajuisen hotelli-, ravintola- ja kahvila-alan järjestön (Hospitality Europe - Hotrec) etäneuvottelun.

Hän totesi, että hätä on koko Euroopan laajuinen: ”Kukaan ei halunnut puhua tulevaisuudesta, vaan miten selvitään seuraavaan päivään.”

”Suomessa ei ole konkursseista vielä tullut tietoja. Pelkäämme, että niitä tulee myöhemmin syksyllä, ja mitä pidemmälle tämä (pandemia ja rajoitukset) jatkuu”, Lappi sanoo.

Toimitusjohtaja Timo Lappi muistuttaa kuitenkin, ettei konkurssien määrä kerro koko totuutta. Monella yrityksellä voi olla ketjussa esimerkiksi kolme ravintolaa, ja kun yksi suljetaan, yritys ei mene konkurssiin, mutta työpaikat vähenevät: ”Voi myös olla, että yritys vain lopettaa toimintansa, mutta ei mene konkurssiin.”

Esimerkkinä siitä, etteivät konkurssien määrät kuvasta ravintola-alan tilannetta ja työpaikkojen vähenemistä hän siteeraa ravintolayrittäjältä juuri saamaansa viestiä: ”Lopetin kaksi ravintolaa, ja kolme yökerhoa on tauolla. Lomautin 80 henkilöä.”

”Yrittäjillä on kaikki pelissä: yritys, omaisuus, ja työ. Ihmisten työpaikat yritetään säilyttää. Tämä on tämmöistä rämpimistä päivästä päivään.”