Koronavirus muuttaa Helsingin jouluperinteitä.

Joulukadun paraati on peruttu tältä vuodelta.­

Joulun odotukseen perinteisesti Helsingissä kuuluneet Tuomaan markkinat Senaatintorilla sekä Aleksanterinkadun Joulukatu pyritään tänäkin koronapandemian vuonna järjestämään, mutta ilman ohjelmaa, kertovat järjestäjät.

Tuomaan markkinat järjestää Helsingin tapahtumasäätiö, ja myyntikojujen on määrä avautua 5. marraskuuta.

”Olemme Tuomaan markkinoilla leventäneet kojujen välejä ja poistaneet toimintoja”, säätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula kertoo.

Toiminnoilla hän viittaa ohjelmanumeroihin, joita aiempina vuosina on nähty Tuomaan markkinoiden yhteydessä. Ne keräävät kansaa kokoon, jolloin turvavälejä on vaikea ylläpitää.

Tapahtumasäätiö on käynyt luonnollisesti pitkin syksyä neuvotteluja myös Tuomaan markkinoiden mahdollisten myyntiyrittäjien kanssa, ovatko he halukkaita tulemaan, kun asiakasmäärä saattaa koronapandemian takia pudota aiemmista vuosista.

Sekä Nikula että Helsingin tapahtumasäätiön myynti- ja markkinointijohtaja Petra Majander kertovat, että halukkuutta on. Entä lasten suosikki, karuselli, tuodaanko se tänä vuonna paikalle?

”Toistaiseksi karuselli on tulossa ja varattu. Se on Tuomaan markkinoiden sydän, ja lapsille tosi tärkeä. Toivotaan, että tulee kylmä talvi, niin ihmisillä on toppakäsineitä”, Petra Majander sanoo.

Tapahtumasäätiö on hänen mukaansa ottanut oppia Linnanmäeltä esimerkiksi desinfioimiseen.

Tuomaan markkinat vertautuvat Silakkamarkkinoihin, jotka järjestettiin juuri Helsingin kauppatorilla. Niistä ei tiettävästi koitunut koronan suhteen ongelmia. Silakkamarkkinat vertautuvat torikauppaan, ja torit ovat olleet koko pandemian ajan auki.

Lyhytaikaisia tapahtumia kuten Tuomaan markkinoita koskevat eri pykälät kuin ympärivuotista torikauppaa. Yksi piirre kuitenkin on sama: ne ovat ulkoilmatapahtumia. Viranomaiset ovat suhtautuneet niihin sisätapahtumia suosivammin, ja esimerkiksi ravintoloille on myönnetty terassilupia herkemmin kuin ilman pandemiaa.

Petra Majanderin mukaan Tuomaan markkinoden järjestelyissä ykkösasia on huolehtia elinkeinonharjoittajien eli myyjien ja asiakkaiden turvallisuudesta. Pandemian kehittymistä ja viranomaisten ohjeistuksia tai mahdollisia määräyksiä seurataan päivittäin.

”Mukaudumme epidemian vaiheisiin. Jos päällä on leviämisvaihe, katsotaan, miten aluevalvontavirasto meitä ohjeistaa. ”, hän sanoo.

Aleksanterinkadun Joulukatu valaistaan tänäkin vuonna, mutta ilman perinteistä avajaisparaatia, kertoo toiminnanjohtaja Krista Östman tapahtumaa järjestävästä Helsinki City Markkinoinnista (HCM).

HCM on Helsingin keskustan kauppiasyhdistys, johon kuuluu 26 ydinkeskustan kiinteistönomistajaa ja toimijaa. Yhdistys järjestänyt Aleksin Joulukadun 25 vuoden ajan. Itse tapahtuma järjestetään 22. marraskuuta 78:nnen kerran, mutta toisenlaisena.

”Paraatia ei tänä vuonna järjestetä. Myöskään valojen sytytys ei tapahdu perinteisesti, etteivät ihmiset pakkaudu alueelle. Tämä on puhtaasti turvallisuuskysymys”, Östman kertoo.

Yhdistys on hakenut lupaa järjestää tapahtuma 5 000 henkilöle Senaatintorilla. Keskimäärin ihmisiä on aiempina vuosina saapunut paikalle 35 000–50 000. Tapahtuma välitetään reaaliaikaisesti internetissä.

”Joulunavaus suorastriimataan virtuaalisesti Helsinki-kanavalla internetissä, vähän kevään virtuaalivapun kaltaisesti. Tämä on eräänlainen hybridi”, Östman sanoo.

Perinteiset lamput siis syttyvät Aleksilla, mutteivät aiempien vuosien massatapahtuman kaltaisesti. Sama pätee 13. joulukuuta järjestettävään Lucia-kulkueeseen ja muihin joulunajan tapahtumiin Helsingin tuomioseurakunnassa ja Tuomiokirkossa.

Lucia-juhlan järjestää sosiaali- ja terveysalan organisaatio Folkhälsan. Tänä vuonna sekin on joutunut tinkimään järjestelyissä. Tavanomainen massatapahtuma supistuu ainakin siten, että Tuomiokirkossa on sisällä vain vähäinen määrä ihmisiä aiempiin vuosiin nähden.

Yleensä kirkko on joulunajan tapahtumissa tupaten täynnä. Nyt Folkhälsan toivoo saavansa mahdutettua sisään 60–100 ihmistä, jotta esimerkiksi kuorolaulun toteuttamiseksi. Kruunaus ja kulkue televisioidaan.

Muutenkin joulunajan tapahtumat ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalle haasteellisia, sanoo vs. kirkkoherra Maija Kuoppala. Tuomiokirkkoon mahtuu normaalisti 1 200 ihmistä, nyt sinne saa ottaa 176.

”Lucia-juhlassa sisällä kirkossa on vain pieni määrä ihmisiä. Pidämme kunnon turvavälit. Joulunajan tapahtumat ovat kaikkineen hyvin haasteellisia, kun on vaikea ennakoida mitään”, Kuoppala sanoo.

Hän arvelee, että jouluna seurakunta toimii kuten viime pääsisäisenä, jolloin monia tapahtumia jouduttiin perumaan tai vähintään supistamaan. Jotkut ehkä järjestetään suoratoistona internetissä niin, ettei yleisöä ole paikalla lainkaan.

”Meillä on suuri operaatio edessä sen suhteen, miten me toteutetaan kaikki meidän joulun tapahtumat: aaton ja joulupäivän jumalanpalvelukset, messut, oratoriot, Kauneimmat joululaulut -konsertti, lukemattomat joulukosertit”, Kuoppala luettelee tapahtumia.

Osa niistä lähetetään striiminä ja tallenteina seurakunnan Youtube-kanavilla ja Facebook-tilillä.

”Ne ovat isoja tapahtumia, ja niiden järjestäjät pähkälevät meidän kanssa tätä samaa. Että saataisiin edes jonkinlainen joulu aikaiseksi nyt, kun ihmiset tarvitsisivat epätoivoisen vuoden jälkeen valoa, iloa, lohtua ja lämpöä, jotka kirkko tällaisissa tilanteissa usein antaa.”