Asuinalueesta on tullut helsinkiläisen keskiluokan käyntikortti, sanoo tutkija – Laskuri näyttää, mistä kotikaupunginosaasi muutetaan ja mihin sieltä lähdetään

Tutkijan mukaan asuinpaikka on identiteetin rakentamisen väline. Samalla se on käyntikortti, jonka perusteella ihmisiä luokitellaan. ”Jos kerrot asuvasi Lauttasaaressa, se on sosiaalista pääomaa.”

Turvallisuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä, hyvää oloa. Muun muassa näitä asioita Roihuvuori merkitsee Satu Kiiskiselle. Kiiskisen mielestä Roihuvuoressa vallitsee kylämäinen tunnelma ilman nurkkakuntaisuutta. ”Sellaista, että tunnetaan kadut ja korttelit ja lasten kavereiden vanhemmat.” Kiiskinen muutti Roihuvuoreen 12 vuotta sitten ja on sen jälkeen muuttanut alueen sisällä kahteen kertaan. Enää hän ei hevillä muuttaisi Helsingin sisällä muualle. ”Minulle on muodostunut itähelsinkiläinen identiteetti”, Kiiskinen sanoo. ”Minulle on muodostunut itähelsinkiläinen identiteetti”, sanoo 12 vuotta Roihuvuoressa asunut Satu Kiiskinen.­ Kiiskinen on valinnoiltaan tyypillinen helsinkiläinen. Tilastot osoittavat, että helsinkiläiset pysyvät mielellään tutuilla alueillaan. Kun katsotaan kaupungin sisäisiä muuttoja, nähdään, että ihmiset muuttavat melko pienten alueiden sisällä. Esimerkiksi Roihuvuoreen muutettiin vuosina 2017–2019 eniten Länsi-Herttoniemestä, Herttoniemenrannasta, Yliskylästä, Kontulasta ja Kallion Linjoilta. Samat alueet nousevat suosituimmiksi, kun katsotaan, mihin Roihuvuoresta muutettiin. Ilmiö toistuu kaupunginosasta riippumatta. Idässä muutetaan itään, lännessä länteen ja pohjoisessa pohjoiseen. Helsinkiläisten muuttoja ei siis määritä pelkästään raha. Esimerkiksi kannelmäkeläiset voisivat asuntojen hintojen perusteella hyvin muuttaa Puistolaan, mutta tilastollisesti näin ei usein tapahdu. Kannelmäkeläiset suosivat sen sijaan muita Länsi-Helsingin alueita: Malminkartanoa, Haagaa ja Lassilaa. Puistolasta puolestaan lähdetään Heikinlaaksoon, Tapulikaupunkiin ja Alppikylään. Laskuri näyttää, miten helsinkiläiset muuttavat kaupungin sisällä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen järjestelmäpäällikölle Pekka Vuorelle vahva paikkauskollisuus on tuttu ilmiö. Vuori tilastoi työssään Helsingin väestön ja alueiden kehitystä. ”Ihmiset hakevat asuntoa itselleen tutuilta alueilta. Voisi sanoa, että se kuuluu muuttamisen luonteeseen.” Vuoren mukaan ihmisen elämänvaihe vaikuttaa asunnon valintaan ratkaisevan paljon. Nuoret aikuiset saattavat muuttaa Helsingin sisällä hyvinkin eri alueille sen mukaan, mistä löytyy sopiva asunto ja mistä pääsee helposti työ- tai opiskelupaikkaan. Perheen perustamisen myötä ihmiset alkavat kuitenkin tyypillisesti juurtua jollekin tietylle alueelle. Kun lapset kasvavat ja eteen tulee esimerkiksi tarve useammalle huoneelle, ei enää olekaan aivan yksinkertaista katsella asuntoja toiselta puolelta kaupunkia. Päiväkodit, koulut ja lasten kaverit lukittavat monet perheet pysyvästi tutulle alueelle. Helsinkiläisiä pitää Vuoren mukaan tutuilla alueilla myös se seikka, että suurin osa työpaikoista sijaitsee kantakaupungissa. Työpaikan vaihtuessa muutto ei siis usein ole tarpeen. Lapsiperhearki tuppaa siis kiinnittämään ihmiset paikalleen. Helsingissä asuu kuitenkin valtava määrä ihmisiä, jotka eivät elä lapsiperheessä, ja myös he näyttävät tilastojen valossa suosivan muuton kynnyksellä tuttuja alueita. Helsinkiläiset ovat siis kotiseuturakkaita. Se saattaa kuulostaa yllättävältä: kotiseuturakkaudesta puhuttaessa ihmisille tulee helposti mieleen pikemmin punainen tupa ja perumaa -tyyppinen maaseudun kuvasto kuin helsinkiläiset lähiöt. Helsingin yliopiston tutkijan, sosiologi Lotta Junnilaisen mielestä tällainen jaottelu on hölmö. Hänen mukaansa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihminen juurtuu omalle alueelleen. ”Kaikkialla ja kaikenlaiset ihmiset kiinnittyvät paikkaan.” Junnilaisen mukaan ajatukseen maaseudun vahvemmasta paikallisidentiteetistä vaikuttaa Suomen myöhäinen kaupungistuminen. ”Ehkä Suomessa on vielä verrattu kaupunkia maaseutukylään. Ajatellaan, että ihmiset kaupungissa eivät kiinnittyisi alueelleen, koska kaupunkilaiseen elämäntapaan kuuluu matkustaminen. Työt ja harrastukset voivat olla ympäri kaupunkia.” Myös kaupungeissa nuorille kehittyy usein vahva paikallisidentiteetti, ja moni muuttaa esimerkiksi opiskeluvuosien jälkeen takaisin kotiseudulleen. Tutuilla kulmilla halutaan asua, vaikka kaupungin läpi työpaikalle sompailemiseen menisi päivässä tuntikausia. Asumista käsitellään usein pelkästään taloudellisena ratkaisuna, mutta se on Junnilaisen mukaan myös vahvasti tunneasia. ”Vaikka asunnon ostaminen on valtava taloudellinen päätös, ei asumisratkaisuja tehdä pelkästään taloudellisten tai puhtaan rationaalisten päätösten perusteella.” Asuinalueen merkityksestä kertoo Junnilaisen mukaan se, miten latautuneita mielikuvia eri kaupunginosiin liittyy. Kun kaksi ennalta tuntematonta ihmistä tapaa toisensa, on luontevaa kysyä, missä toinen asuu. ”Oletus on, että ihmisen asuinpaikka kertoo tästä jotain oleellista. Jos kerrot asuvasi vaikka Lauttasaaressa, niin sanotulla ’onnellisten saarella’, sen voi olettaa olevan resurssi, sosiaalista pääomaa.” Asuinpaikka on Junnilaisen mukaan siis vahvasti identiteettiasia, erityisesti keskiluokalle. Yhtäältä asuinpaikan valinnalla voi tietoisesti rakentaa omaa minuutta. Ihmiset muuttavat mielellään alueille, joilla olettavat asuvan samanhenkisiä ihmisiä. Toisaalta asuinpaikan valitseminen vapaasti on mahdollista vain niille, joilla on riittävästi varoja tehdä niin. Alueiden välillä on ihmisten mielissä joka tapauksessa hierarkiaa, joten vaikka valinta ei olisi oma, ihminen edustaa silti sosiaalisissa tilanteissa asuinpaikkaansa. ”Perinteiset luokkaeroihin liittyvät asiat, kuten työpaikka ja vaatetus, eivät enää samalla tavalla kerro siitä, mihin sosiaaliseen tilaan ihminen kuuluu. Asuinpaikan merkitys on tästä syystä saattanut jopa kasvaa. Meidän yhteiskunnassamme ei enää puhuta luokista, mutta puhutaan asuinalueista.” Junnilaisen mukaan on kuitenkin tärkeää hahmottaa, että vaikka asuinalue on sosiaalisissa tilanteissa eräänlainen käyntikortti, voi ihmisen omassa elämässä kotipaikkaan liittyä aivan toisenlaisia merkityksiä. Lähiö, jota ei pidetä yhtä kovana valuuttana kuin kantakaupunkia, merkitsee usein yksilölle paljon. ”Vähemmän arvostetuilla alueilla asuminen ei tarkoita sitä, että ihmiset häpeäisivät aluettaan ja haluaisivat muuttaa sieltä pois.” Roihuvuorelainen Satu Kiiskinen on kahdentoista asuinvuotensa aikana päässyt todistamaan alueen muutosta. Roihuvuoreen muutetaan yhä enemmän itäisestä kantakaupungista, ja asuntojen hinnat ovat nousseet. Kiiskinen mainitsee silti kotiseutuidentiteettinsä rakennuspalikaksi alueen monimuotoisuuden. ”Pidän siitä, että olen osa monikulttuurista itää.” Satu Kiiskisen mielestä Roihuvuori on sekoitus turvallista kylää ja urbaania ympäristöä. ”Vaatisi ponnistelua muuttaa jonnekin muualle.”­ Alun perin Lieksasta kotoisin olevalle Kiiskiselle Roihuvuori on tarjonnut kaupunkilaisen tavan yhteisöllisyyteen. Kaikkien asioista ei tiedetä kaikkea, mutta yhteisöllisyyteen on useita mahdollisuuksia. Roihuvuoressa toimii aktiivinen Roihuvuori-seura, joka järjestää tapahtumia ja on hankkinut jäsenilleen esimerkiksi yhteiskäyttöveneen. Kiiskinen on vienyt myös omia lapsiaan pienestä lähtien erilaisiin talkoisiin. Hänen mukaansa lapsille on luontevasti kehittynyt roihuvuorelainen identiteetti. Kiiskinen soisi, että mahdollisimman monella olisi omalla asuinalueellaan sellainen tunne, että oman ympäristönsä asioihin voi vaikuttaa. ”Että tämä on minun alueeni ja minä pidän siitä huolta. Se nostaa tutkitustikin ihmisen hyvinvointia, että tekee töitä yhteisten asioiden eteen.”