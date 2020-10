Sähköpotkulautaillessa tapahtuneet onnettomuudet ovat työllistäneet Töölön sairaalaa. Usein onnettomuuden syy on ollut alkoholissa.

Kampissa on tänään saanut kokeilla ”jurriradalla” ajamista eli sähköpotkulautailua humalatilaa simuloivien silmälasien kanssa.

Videolla näkyy, kuinka ihmiset ajelevat ja kääntyvät radalla kartioiden välissä. Vieressä on koko ajan ohjaaja eikä kukaan siis pääse hurjastelemaan yksinään täyttä päätä. Päässään kokelailla on kypärät ja silmille vedetään laskettelulaseilta näyttävät promillelasit.

Videon katsojakin voi tirkistää näkymiä kameran linssin päällä kokeiltujen promillelasien takaa.

Kyseessä on perjantaina iltapäivällä järjestetty tapahtuma, jonka sähköpotkulautayhtiö Voi järjesti Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa. Tapahtumaa varten rakennetun radan ja humalapotkulautailun tarkoitus oli valistaa ihmisiä kännipäissään sähköpotkulautailun vaaroista.

”Toivomme, että mahdollisimman moni ymmärtäisi jurriradan ansiosta, kuinka vaarallista sähköpotkulautailu on humalassa”, sanoi sähköpotkulautayhtiö Voin edustaja Reetta Alastalo HS:lle torstaina.

Lue lisää: Helsingin Kamppiin rakennetaan rata, jossa voi kokeilla sähköpotkulautailua ”humalassa” – tarkoituksena valistaa liikenteen vaaroista

Narikkatorilla pääsi perjantaina iltapäivällä kokeilemaan kännilautailua promillelasit silmillä. Kuvassa lautailemassa Aleksi Aho ja turvana Järjestäjien puolesta Saara Viitanen.­

Sähköpotkulaudalla ajaessa tapahtuneet onnettomuudet ovat työllistäneet Helsingissä Töölön sairaalaa. Hoidettavana on ollut 90 sähköpotkulaudalla loukkaantunutta potilasta, joista viimeisin hoidettiin 11. lokakuuta.

Syy toilailuun on usein kuitenkin alkoholissa ja siksi sähköpotkulautojen huono maine on jossain määrin ylimitoitettua, sanoi tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jaakko Pajarinen syyskuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa. Pajarinen tosin muistutti, että välineen käytön on oltava asianmukaista, jotta se olisi turvallista.

”Jos viina häviäisi maailmasta, tulisi koko Töölön sairaalasta melkein tarpeeton”, osastonylilääkäri Jari Siironen summasi samassa tiedotteessa.

Sähköpotkulautayhtiö julkaisi sopivasti tänään tiedotteen, jossa Voin operatiivisesta toiminnasta vastaava Alastalo toivoi Suomeen promillerajaa Saksan tapaan. Saksassa sakkoraja on 0,8 promillea.

Voin mukaan Suomessakin voisi ottaa käyttöön rankaisun tietyn promillerajan kohdalla.

Lue lisää: Saako Suomessa ajaa humalassa sähköpotkulaudalla? Saksassa poliisi vei sadoilta juopuneilta potkuttelijoilta ajokortit, mutta Suomessa niin ei kävisi

Sähköpotkulaudat ovat myös herättäneet laajaa närkästystä kanssakulkijoissa. Niitä on pysäköity minne sattuu, kuten ovien eteen ja teille, missä ne ovat aiheuttaneet ongelmia liikenteelle ja esteitä näkövammaisille. Ongelmaan on yritetty keksiä ratkaisuja, mutta sitä ei ole toistaiseksi löytynyt.