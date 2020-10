Saarta tontteineen ja rakennuksineen myyvä Senaatti-kiinteistöt ei kerro, millä hintaluokalla Hylkysaari lähtee seuraavalle omistajalle.

Neljä miljoonaa euroa, joista noin miljoona saadaan lahjoituksina, kaksi miljoonaa vastuullisilta sijoittajilta ja neljäs miljoona asuntojen ostajilta.

Tällaista summaa tavoittelee tuore yhdistys, joka haluaa ostaa valtion tarjouskilpailussa kaupan olevan Hylkysaaren. Yhdistyksen suunnitelmissa kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa asuttaisiin ja kaupunkilaiset voisivat virkistäytyä virkistäytyä luonnossa ilman ”ison rahan välikäsiä”.

”Saareen tulisi muutama sauna, luontopolku ja esimerkiksi melontakeskus. Kaasutehtaan alueella voisi olla joogaa ja retriittejä. Erilaisia suunnitelmia on paljon", kuvailee Ilona Mooney, Yhteinen Hylkysaari ry:n varapuheenjohtaja.

Ajatus Hylkysaaren ostosta syntyi Mooneyn mukaan toukokuussa, kun yhdistyksen puheenjohtaja Ville Salmensuu luki uutisista valtion omistaman Senaatti-kiinteistöjen aikeista myydä Hylkysaari.

Ensiksi aktiivit ideoivat kuuden hengen porukalla. Seuraavalla kerralla mukana oli tuplasti kiinnostuneita, samoin sitä seuraavassa kokouksessa ja sitä seuraavassa.

Avoimessa tarjouskilpailussa ostaja voi käytännössä olla kuka tahansa, joka näkee historiallisessa saaressa potentiaalia. Yleiskaavassa alue on varattu virkistys- ja matkailukäyttöön. Välttämätön asuminen on sallittu.

Yhdistys pantiin kasaan vauhdilla. Patentti- ja rekisterihallinnon yhdistysrekisteriin Yhteinen Hylkysaari kirjattiin vasta keskiviikkona, Mooneyn mukaan pienen väännön jälkeen. Moni Yhteinen Hylkysaari -yhdistyksen jäsenistä on helsinkiläisiä, mutta eivät kaikki.

Nyt valmistellaan rahankeruulupahakemusta, mutta lupa ei ehtine tulla ennen tarjouskilpailun sulkeutumista. Riihikuivaa ei Mooneyn mukaan kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tarvita.

Yhdistys on kartoittanut, kuinka moni olisi valmis lahjoittamaan tai osallistumaan sijoittamalla isomman summan, jonka yhdistys maksaisi myöhemmin pois, noin 15 vuoden kuluessa.

”Yllätyimme suuresti. Yhtäkkiä olikin valtavasti ihmisiä, jotka haluavat, että Hylkysaari jää helsinkiläisten käyttöön.”

Yhteydenottajien kirjo oli suurta. On niitä, jotka joilla ei ole paljoa rahaa, mutta jotka haluavat auttaa muilla tavoilla. Toisessa ääripäässä on Mooneyn mukaan ihmisiä, joille on kertynyt säästöjä hyvää käyttötarkoitusta odottamaan.

”On esimerkiksi yksi ihminen, jolla on ollut yritys ja paljon säästöjä, muttei jälkikasvua.”

Entä moniko kaipaa vastinetta rahoilleen? Mooneyn mukaan rahankeräyksen ehtona on, että lahjoitus on vastikkeetonta. Vastalahjan lupaaminen olisi kiellettyä laissa. Sijoittajilta saatava potti on tällä tietoa Mooneyn mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Lahjoituksia kartoitetaan vielä.

Kaavoittajien kanssa on keskusteltu esimerkiksi päärakennuksen ja Villa Idan restauroimisesta asuinkäyttöä ja asuntojen myymistä varten.

Hylkysaaren tultua myyntiin kohteesta vastaava myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen kertoi Senaatti-kiinteistöjen etsivän ostajaehdokasta, joka näkee saaren ainutlaatuisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon ja jolla on kyky ja resurssit niiden ylläpitämiseen.

Tarjouskilpailu on auki vielä hieman alle kaksi viikkoa, 29. lokakuuta saakka.

Kiukkonen kertoo, ettei tiedä, millaisia tai kuinka paljon tarjouksia Senaatti on Hylkysaaresta saanut, sillä tarjouskilpailu on kesken.

”Tarjoukset avataan tarjouskilpailun päättymisen jälkeen”, hän sanoo.

Kiukkonen ei myöskään kommentoi hintaluokkaa eikä kerro edes sitä, onko summaa, jota halvemmalla saari ei vaihda omistajaa.

”Arvioimme tarjouksia kokonaisuutena ja kiinnitämme huomiota sekä hintaan että tarjoajaan.”

”Ja usein tarjoukset myös painottuvat kilpailun loppuvaiheille”, Kiukkonen sanoo.