Vantaa ei ole edes aloittanut uuden asemakaavan tekemistä, vaikka tonttikilpailu ratkesi kuusi vuotta sitten.

Vantaan Korson keskustatonttien rakentaminen on jämähtänyt erikoiseen välitilaan, jossa eri osapuolet odottavat ratkaisuja. Pattitilannetta on kestänyt jo kuusi vuotta.

Vantaan kaupunki järjesti vuonna 2014 Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jossa voitto ja tontit jaettiin kahden osallistujan eli Lujatalon ja rakennusyhtiö YIT:n välillä.

Lujatalo on rakentanut talot omille tonteilleen, mutta YIT:lle varatuilla tonteilla ei ole tapahtunut mitään. Kaupunki ei ole luovuttanut tontteja, niillä seisovia rakennuksia ei ole purettu, eikä uutta asemakaavaa ole tehty rakentamista varten.

Aluearkkitehti Vesa Karisalon mukaan YIT:n tonttivaraus on rauennut viime keväänä, mutta yhtiön kanssa on jatkettu suunnittelua samalta pohjalta.

Tontinluovutuskilpailun tavoitteena oli rakentaa useita satoja uusia asuntoja vajaakäytössä oleville tonteille aivan Korson aseman tuntumassa. Kerrostalojen katutasoon kaavailtiin kivijalkakauppoja ja toimitiloja.

Kaupunki omistaa tontit, ja se on linjannut, että niillä sijaitsevat vanhat rakennukset voidaan purkaa. Kaavatyön yhteydessä Korson taksiasema ja linja-autojen terminaali sovitellaan uusille paikoille keskustaan.

Kaavatyöhön ei kuitenkaan ole päästy, koska kiinteistöjen hajanainen omistus vaikeuttaa asioita. Kaupungin tonttien tuntumassa on myös muutama yksityisten omistama tontti rakennuksineen.

Ongelma kiteytyy uuteen pysäköintitaloon, johon on määrä osoittaa autopaikkoja sekä kerrostalojen uusille asukkaille että kivijalkaliikkeissä asioiville ihmisille.

Yksityiset omistajat, kaupunki ja YIT eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, miten pysäköintitalo toteutetaan. Osapuolten näkemykset tonttien taloudellisesta arvosta vaihtelevat.

Vantaan kiinteistöjohtaja Antti Kari pitää tilannetta valitettavana.

”Kaupungin kannalta tilanne on erittäin harmillinen, koska töitä tämän eteen on tehty vuosia”, Kari viestittää sähköpostitse.

Karisalon mukaan kaupungin on määrä linjata Korson keskustahankkeista vielä tämän syksyn aikana. Jos ydinkeskustan hankkeet eivät ole toteutumiskypsiä juuri nyt, niin polttopistettä vaihdetaan alueelle, jossa keskustan kehitys voi edistyä nopeammin.

Karisalon mukaan tulevan kauden työohjelmaan on mahdollisesti tulossa työkohde radan itäpuolelta Kulomäentien kupeesta. Se ei kuitenkaan ole HOK-Elannon mielimä Prisma-tavaratalo.

Divisioonanjohtaja Harri Isoviita YIT Suomi oy:stä luonnehtii Korson kohteiden talousyhtälöä hankalaksi.

”Pysäköintiratkaisu on iso haaste. Paikka on ahdas, ja pysäköintilaitokseen liittyy muidenkin kuin meidän kohteidemme liikennöintiä. Ratkaisuista on tulossa erittäin kalliita, ja pysäköintitalosta on tulossa tehoton”, Isoviita sanoo.

Maan päälle rakennettavan pysäköintitalon pitäisi liittyä ympärillä oleviin rakennuksiin, ja tämä hankaloittaa suunnittelua. Kaikkien osapuolten pitäisi olla valmiita rahoittamaan pysäköintitaloa yhtä aikaa.

”Me emme ole heittäneet pyyhettä kehään, vaikka talousyhtälö on haasteellinen”, Isoviita sanoo.

Isoviidan mukaan kaupungin rooli on iso, jotta palaset saadaan loksahtamaan paikalleen. Hän ennakoi, että hankkeeseen joudutaan miettimään uudenlaisia ratkaisuja.

YIT:n näkökulmasta Korsossa on asuntokysyntää, mutta hintataso on hieman halvempi kuin monissa muissa kohteissa Vantaalla. Se vaikeuttaa taloudellista yhtälöä.

”Täytyy katsoa, että suunnitelma on toteutuskelpoinen tälle alueelle”, Isoviita sanoo.

Suunnittelukilpailun idea asuintalojen alakerran liiketiloista on sekin hankala, jos HOK-Elanto saa uuden Prisma-tavaratalon Korsoon radan itäpuolelle. Prismaa on viimeksi soviteltu Toyotan korttelin tienoille.

”Juuri näin on. Katutason liiketilojen toteutus radan länsipuolella on tuolloin hyvin haasteellista, jos lähistölle tulee uusi iso liiketila”, Isoviita sanoo.