Pormestari Jan Vapaavuori toivoo, että tapahtumajärjestäjät pitävät tulevaisuudessa tiukemmin kiinni rajoituksista: ”Nyt on tärkeää ymmärtää itse kunkin vastuu, jotta isompia tilaisuuksia ei tarvitse lähteä kategorisesti kieltämään.”

Tapahtumajärjestäjän on aktiivisesti pidettävä huoli, että koronarajoitukset toteutuvat tapahtuman aikana, kertoo aluehallintovirasto (avi).

Esimerkiksi konserteissa järjestäjän on huolehdittava, että ihmiset eivät vietä aikaa liian lähellä toisiaan. Jos yleisö pakkautuu yhteen, täytyy esimerkiksi järjestyksenvalvojan puuttua tilanteeseen ja hajottaa yleisöä.

Samassa seurueessa olevat ihmiset saavat kuitenkin esimerkiksi tanssia lähellä toisiaan. Järjestyksenvalvojien täytyy siis pyrkiä erottamaan liian lähekkäin olevat eri seurueet toisistaan.

”Se ei ole mikään ihan helppo homma”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

Tapahtumien koronaturvallisuus herätti viikonloppuna keskustelua, kun tapahtumakeskus Telakalla Helsingissä perjantaina järjestetystä konsertista levisi videoita ja kuvia sosiaaliseen mediaan.

Hernesaaressa sijaitsevalla Telakalla järjestettiin konsertti, jonka kaksi pääesiintyjää olivat hollantilainen dj Sefa ja hollantilainen duo Sound Rush. Tapahtumasta kuvattujen videoiden ja kuvien perusteella konsertissa ei ole pidetty turvavälejä, eikä isolla osalla yleisöstä ole ollut maskeja.

Muun muassa Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén jakoi Twitterissä tapahtumasta haltuunsa saaman videon.

”Tällaisissa bileissä (eilen Helsinki) on valtava riski #korona leviämisriski. Vastuutonta. Epidemian levitessä vastuulliset yrittäjät, ravintolat ja koko yhteiskunta kärsivät”, Lindén kirjoitti videon yhteyteen.

Tapahtuman järjestänyt Rebel Hell Entertainment vahvistaa HS:lle, että Lindénin jakama video on kuvattu perjantain konsertissa.

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) twiittasi lauantaina aiheesta.

”Somessa jaetaan videota, jonka kerrotaan olevan eilisistä bileistä Helsingissä. Koronaturvallisuudesta ei tietoakaan. Tänään kuulemma jatketaan. Tällainen piittaamattomuus raivostuttaa. Vaarannetaan ihmisten terveys ja tuhansien elinkeino. Asia on selvityksessä.”

Vapaavuori kertoo HS:lle olleensa tapahtumasta yhteydessä aluehallintovirastoon.

”Videoiden perusteella näyttää selvältä, että tapahtumassa ei ole noudatettu ohjeita. Tällainen ei saa toistua”, Vapaavuori sanoo.

Uusimaa on koronaepidemian suhteen tällä hetkellä niin sanotussa kiihtymisvaiheessa. Avin määräysten mukaan kiihtymisvaiheessa saa järjestää yleisötilaisuuksia, mutta niiden osanottajamäärä täytyy rajata puoleen normaalista paikkamäärästä.

Lisäksi tapahtumajärjestäjän velvollisuutena on huolehtia turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Kiihtymisvaiheessa ravintoloiden tulee lopettaa anniskelu klo 22 ja niiden pitää sulkea klo 23. Asiakkaita voi ottaa sisään enintään puolet maksimimäärästä.

Ravintola-alan etujärjestö Mara on useaan otteeseen tuonut ilmi, että uudet aukiolorajoitukset asettavat baarit ja ravintolat erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen.

Muun muassa Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) nosti viikonloppuna Twitterissä esiin sen, että tiukkojen rajoitusten kanssa painiskelevat yrittäjät joutuvat epäreiluun asemaan, jos muualla järjestetään tilaisuuksia, joissa koronaohjeet eivät toteudu.

”Tämä on törkeää ja vastuutonta. Ja laskun maksavat ne, jotka toimivat sääntöjen mukaan”, Razmyar twiittasi.

Vapaavuoren mielestä koronarajoituksissa on sisäistä ristiriitaisuutta. Samaan aikaan, kun esimerkiksi pienet istuskelukuppilat joutuvat pahimmillaan rajaamaan asiakasmääränsä pariinkymmeneen ja sulkemaan aikaisin, voi tapahtumissa syntyä tilanteita, joissa sadat ihmiset tanssivat lähellä toisiaan.

”Erilaisten rajoitusten ja suositusten kokonaisuus on hämmentävä eikä kokonaisuudessaan looginen”, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori toivoo, että perjantain tilanteesta opitaan ja tapahtumajärjestäjät pitävät jatkossa tiukemmin huolta rajoitusten noudattamisesta.

”Tapahtumia ja tilaisuuksia on Helsingissä niin paljon, että ei niitä voida koko ajan valvoa. Nyt on tärkeää ymmärtää itse kunkin vastuu, jotta isompia tilaisuuksia ei tarvitse lähteä kategorisesti kieltämään.”

Rebel Hell Entertainmentin toimitusjohtaja Harri Andersson kertoo, että perjantaiseen konserttiin oli myyty 500 lippua. Telakalle mahtuu normaalioloissa 1 100 ihmistä, eli yleisömäärä jäi alle puoleen maksimista.

Konsertissa oli Anderssonin mukaan maskisuositus, ilmaisia maskeja jaettiin ovella ja käsidesiä oli esillä. Koronaohjeista oli tiedotettu etukäteen lipun oston yhteydessä ja paikan päällä Telakalla.

Telakalla oli myös tuolit ja pöydät yli 500 ihmiselle. Anderssonin mukaan osa ihmisistä istui konsertin ajan.

Koronarajoituksista oli siis Anderssonin kertoman perusteella huolehdittu muuten, mutta avin ohjeiden mukaista ihmismassan hajottamista ei videon perusteella kaikissa tilanteissa oltu tehty tarpeeksi.

”Tapahtumassa sattuneisiin lyhytaikaisiin kohtaamisiin on pyritty tapahtuman aikana puuttumaan, mutta seurueita ja seurueiden rajoja on ollut erittäin hankala erottaa toisistaan. Olemme pahoillamme, ettemme ole pystyneet paremmin lyhytaikaisia kohtaamisia estämään. Lyhytaikaisia kohtaamisia saattaa sattua, kun pääartisti saapuu lavalle tai poistuu lavalta, videolla nähty tilanne on juuri tällainen”, Andersson sanoo.

Myös tapahtumakeskus Telakkaa johtava Niko Hallamäki vahvistaa, että kyseiset turvatoimet oli perjantaina tehty. Hallamäen mukaan avi oli käynyt edellisenä lauantaina paikalla ja todennut tapahtumakeskuksen koronaohjeistukset asianmukaisiksi.

Avi valvoo tapahtumia, joissa on anniskelu. Muiden tapahtumien valvonta on poliisin vastuulla.