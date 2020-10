Ihmiskauppa

Pääosin Etelä-Romaniasta Craiovasta paritusrinkiin värvätyt naiset suljettiin huoneistohotellien yksiöihin tai kaksioihin.

Suomessa paritetuista naisista moni oli kotoisin samasta korttelista Craiovasta, joka on suunnilleen Espoon kokoinen kaupunki Etelä-Romaniassa.­

Parittajat asuivat samalla kadunpätkällä ja ainakin samassa korttelissa Craiovan kaupungissa Etelä-Romaniassa. He olivat joukko tuttuja miehiä ja osin myös sukulaisia, jotka päättivät keskittää toimintansa Suomeen.

He alkoivat ensin vuonna 2013 johtaa suurta paritusrinkiä Helsingissä ja levittäytyä myös lukuisiin muihin Suomen kaupunkeihin. Näiden romanialaisen parittajien verkoston epäillään toimineen Suomessa tämän vuoden toukokuuhun asti.

Helsingin poliisi on vastikään saanut valmiiksi tapauksen esitutkinnan. Ihmiskaupasta ja törkeästä parituksesta epäiltyinä on vangittu Suomessa viisi miestä ja yksi nainen. Yksi mies on vangittu Romaniassa.

Pääosa paritusringin hyväksikäyttämistä naisista oli myös Craiovasta, osa muualta Romaniasta.

Runsaan 300 000 asukkaan Craiova sijaitsee siinä osassa maata, joka ei juuri ole hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä. Etelässä ja idässä varsinkin maaseudulla on puutetta ruoasta, jopa puhtaasta vedestä. Väkivalta ja vaikeudet saada käydä koulua ovat tuttuja Romanian köyhissä oloissa varttuneille naisille.

Helsingissä toimineessa paritusringissä kierrätettiin seitsemän vuoden aikana kymmeniä naisia. He eivät ole Romaniassa heikoimmassa asemassa elävien ja Helsingissäkin tuttujen liikkuvien etnisten ryhmien edustajia. Tapausta tutkineiden poliisien mukaan naiset ovat Romanian valtaväestöön kuuluvia.

”He eivät ole kerjäläisiä missään nimessä. Tiedämme, että he ovat köyhistä olosuhteista”, sanoo rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin polisista.

”Jos heillä olisi ollut työpaikka, he eivät olisi tulleet tänne. Tämä ei ole mikään unelma”, hän lisää. Eriksson keskittyi esitutkinnassa uhrien tilanteen selvittämiseen.

Prostituoiduiksi värvätyt naiset olivat alle 40-vuotiaita, pääosin epäiltyjen parittajien ikätovereita. Osa naisista on ollut nipin napin täysi-ikäisiä. Osa heistä on tuntenut toisiaan ja myös rinkiä vetäneitä miehiä.

Mutta naisia oli lopulta niin monta, ettei tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio osaa tyhjentävästi sanoa, mistä kukin kenetkin tiesi.

Raha ja toimeentulon hankkimisen pakko mitä ilmeisimmin saivat naiset mukaan prostituutioon. Osa heistä on ollut ringissä seitsemänkin vuotta ja kiertänyt muissakin Euroopan kaupungeissa.

”Vaikka ollaan valtaväestöä, maaseudulla on silti kovasti köyhyyttä ja siksi he ovat potentiaalisia uhreja”, Larkio sanoo.

Helsingissä on aiemminkin ollut Romaniasta tulleita prostituoituja. Nyt on kuitenkin viitteitä siitä, että romanialaiset parittajat ovat omien rinkiensä ohella pakottaneet Helsingissä itsenäisiäkin romanialaisia prostituoituja valtaansa.

Tilannetta on seurannut seksityössä olevia ja ihmiskaupan uhreja Suomessa auttava Pro-tukipiste-järjestö. Sen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen kertoo, että järjestöltä on viime vuosina tullut pyytämään apua joitakin naisia, jotka ovat kertoneet olevansa kotoisin Romaniasta. Osa heistä on kertonut myös parittajien toiminnasta.

”Oven taakse on ilmestynyt maanmies vaatimaan osaa rahoista”, Kauppinen sanoo.

”Siis sen jälkeen, kun naiset ovat itse järjestäneet tulonsa ja hoitaneet itse työtilansa täällä.”

Pro-tukipiste etsii mahdollisia avun tarvitsijoita lähettämällä verkossa julkaistuihin seksi-ilmoituksiin viestejä. Niissä kerrotaan tuesta ja palveluista, joita järjestöstä on saatavissa. Nyt paljastuneen ringin kaltaisissa tilanteissa voi helposti käydä niin, etteivät viestit tavoita naisia.

”Näissä tapauksissa viestit varmaankin lukevat toimintaa pyörittävät parittajat”, Kauppinen sanoo.

Parittajien ahdistelemia naisia on ohjattu pyytämään apua poliisilta. Kuvio onkin tuttu myös urallaan erityisesti prostituoitujen kanssa töitä tehneelle Erikssonille.

”Nopeasti on joku oven takana ja sanoo, että ’sähän tarvitset suojelua’” Eriksson vahvistaa.

Koska parittajat haluavat mahdollisimman monta seksinostajaa omaan rinkiinsä, romanialaiset parittajat tekevät Erikssonin mukaan yhteistyötä. Eivät siis riitele keskenään vaan pyrkivät ottamaan haltuun myös itsenäiset Romaniasta tulleet naiset.

Romanialainen prostituoitu on monella tapaa yhteiskunnan ulkosyrjällä. Ulkopuolisuudesta kertoo esimerkiksi se, että vuosia toimineesta paritusringistä ei ollut kuullut tutkija ja Diakonissalaitoksen kehittämispäällikkö Anca Enache.

Enache on kotoisin Romaniasta ja tekee töitä Romaniasta ja Bulgariasta pääkaupunkiseudulle tulleiden romanien eli liikkuvan väestön kanssa. Hän pitää tiiviisti yhteyttä Romaniassa toimivaan kumppanijärjestöön.

Craiovasta ei Enachen mukaan tule Helsinkiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Kumppanijärjestöltä saatujen tietojen mukaan naisten asema maan köyhissä osissa on usein heikko. Rikoskomisario Larkio tietää myös aiemmista romanialaisia prostituoituja koskeneista tapauksista, että Helsingissä on ollut ”äärettömän köyhistä oloista tulleita naisia”.

Yhteiskunnan rakenteet ovat köyhillä alueilla olemattomat. Paikallisviranomaiset eivät Enachen tietojen mukaan usein ota vakavasti naisten kokemaa väkivaltaa.

Kouluissa ei yleensä ole opetusta seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Peruskoulu päättyy 8. luokkaan, eikä monilla tytöillä ole mahdollisuutta jatkaa koulunkäyntiä, koska ei ole rahaa kirjoihin ja muuhun tarvittavaan. Maaseudulla ei ole kouluja joka kylässä, eikä kaupunkiin ole mahdollisuutta kulkea.

”Nuoret tytöt jättävät koulun eikä heillä ole tulevaisuudennäkymiä, jollei ole hyviä vanhempia”, Enache kuvaa.

Omien oikeuksien tunnistaminen, saati vaatiminen, on ollut vaikeaa myös Helsinkiin päätyneille romanialaisille prostituoiduille. Vaikka seksin myyminen ja ostaminen on Suomessa osin sallittua, esimerkiksi paritukseen liittyvä osa toiminnasta on laitonta.

Tilanne luo olosuhteet, joissa naisia on ollut helppo käyttää hyväksi. Ringissä naisten epäillään joutuneen ihmiskaupan eli pitkäkestoisen ja vakavan hyväksikäytön uhreiksi.

”Vaikka omat olosuhteet huononisivat radikaalisti ja olisi vakavan rikoksen uhri, syvältä marginaalista on pitkä matka ottaa yhteyttä poliisiin”, Kauppinen sanoo.

Moni uhri voi Kauppisen mukaan ajatella, että kun on itse lähtenyt ja suostunut myymään seksiä, on itse syypää tilanteeseensa. Että ”minulle nyt vain kävi huono tuuri”, vaikka naiset todellisuudessa ovat rikoksen uhreja.

Vaikka Romanian liikkuvaan väestöön kuuluvat naiset ovat monella tapaa syrjittyjä ja heikossa asemassa, heillä on Anca Enachen mukaan yksi turva. He ovat yleensä liikkeellä perheensä kanssa. Pääosin Craiovasta paritusrinkiin värvätyt naiset taas suljettiin yksin huoneistohotellien yksiöihin tai kaksioihin.

Niissä piti ehdottomasti olla leveä sänky. Todellisia mahdollisuuksia lähteä ei ollut, koska parittaja esimerkiksi piti ainakin pääosan rahoista. Paitsi sitten, kun oli aika siirtyä toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan.

”Bisnekseen kuuluu, että nettiin ja eri paikkakunnille pitää saada aina uusia naamoja”, Larkio sanoo.