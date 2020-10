Espoossa epäillään neljää alaikäisten tekemään pahoinpitelyä. Osa väkivallanteoista on tehty Kilonpuiston koulun alueella kouluaikana.

Espoossa tutkitaan neljää epäiltyä pahoinpitelytapausta. Tapaukset koskevat Espoon Kilonpuiston koulun oppilaita ja osa pahoinpitelyistä on tapahtunut koulun alueella kouluaikana syyskuun alussa.

Poliisin tutkinnassa on parhaillaan kaksi erillistä tapahtumasarjaa, joihin liittyy neljä pahoinpitelyä. Epäiltyjä on kolme ja he ovat kaikki 15-vuotiaita. Myös uhreja on useita. Tapahtumilla on ollut useita silminnäkijöitä.

HS:n tietojen mukaan pahoinpitelyistä on olemassa videomateriaalia, jota on jaettu sosiaalisessa mediassa. Videoilla näkyy muun muassa tönimistä ja lyömistä.

Länsi-Uudenmaan poliisi ei ota kantaa väkivallantekojen motiiviin. Tapahtumia tutkitaan pahoinpitelyinä.

Pääkaupunkiseudulla on paljastunut tänä syksynä useita väkivaltatapauksia, joihin liittyy koulukiusaaminen. Nuorten keskuudessa esiintyvä väkivalta usein videoidaan ja tallennetta saatetaan levittää sosiaalisessa mediassa.

Helsingin Maunulassa uhkailtiin väkivallalla yhtä oppilasta elokuussa. Poika pakotettiin polvistumaan maahan, ja nöyryytys videoitiin.

Vantaan Kytöpuiston koulussa jouduttiin syyskuussa soittamaan paikalle ambulanssi hoitamaan pahoinpideltyä oppilasta. Uhri kuitenkin säästyi vakavilta vammoilta.

Havukosken koululla Vantaalla taas tehtiin rikosilmoitus niin ikään koulussa tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Kuusijärvellä tapahtui kesäkuussa myös vakava väkivallanteko kun joukko nuoria ahdisti yhden nuoren laiturin alle. Tapaus siirtyi kolmen henkilön osalta syyteharkintaan elokuussa, rikosnimikkeenä oli tapon yritys.

Nuoret joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan 15 vuotta täytettyään.