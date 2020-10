Kallion lukiossa on meneillään mutkikas urakka, jossa rakennusta laajennetaan ja puretaan samaan aikaan – Dynamiittiakin on käytetty

Ilmaisutaidon lukiona tunnetun Kallion lukion korjaus on yksi Helsingin kaupungin laajoista koulukorjaushankkeista.

Kalliossa on käynnissä haastava korjausurakka, jossa yhdistyy lisätilan rakentaminen ja runsas vanhan purkaminen. Lisätilan rakentamisen yhteydessä vanhoja rakenteita ja koko talotekniikkaa uusitaan.

Laajentumistarpeesta huolimatta Kallion lukion korjauksen keskeinen syy on ilmanvaihdon riittämättömyys, vaikka painava tekijä on myös kipeä lisätilan tarve.

Lukio koostuu kahdesta osasta. Vanhempi niistä valmistui 1920-luvulla, kunnes 1950-luvulla koulun laajentumistarve johti pienen pihasiiven rakentamiseen.

Nyt on meneillään toinen laajentuminen samalla, kun vanhoja rakenteita ja koko talotekniikka uusitaan. Myös mittavia purkuja on tehtävä muun muassa siksi, että erityisesti vanhassa 1920-luvun osassa on aikanaan käytetty tuolloin juuri yleistynyttä asbestia reippaina kerroksina erityisesti lämpöputkien eristeenä.

Kellarikerroksen lattiatasoa siirretään metrin verran alaspäin, mikä on vaatinut louhintaa. Louheen siirto ahtaassa tilassa on vaativa tehtävä.­

Myös muita purkuja on tehty paljon. Mittavimmat niistä johtuvat toiminnallisista muutoksista ja näiden muutosten takia tehdyistä ja tehtävistä rakenneteknisistä ratkaisuista.

”Kun tilantarve oli välttämätön eikä sivusuunnassa voinut laajentua, kehittyi ratkaisu, jossa uusi porrashuone sijoitettiin vanhojen huoneiden sisään. Tämä oli vaativa paikka sekä toiminnallisuuden että rakennetekniikan kannalta”, kertoo arkkitehti, toimitusjohtaja Teemu Tuomi Arkkitehtitoimisto NRT oy:stä.

Tuomen mukaan hankkeen alkuvaiheessa oli esillä myös vaihtoehtoja, joissa koulua olisi laajennettu korkeammalla lisäosalla tai jopa koko sisäpihan kattavalla ratkaisulla. Nämä luonnokset pysähtyivät kuitenkin budjetin rajallisuuteen sekä kaavoittajan ja naapurien vastustukseen.

Naapurin asunto-osakeyhtiö pelkäsi näkymien heikkenevän ja asuntojen arvon laskevan. Alun perin naapuritontti oli samaa tonttia kuin tontille jo rakennettu koulu, joka ei kuitenkaan tuolloin tarvinnut lisätilaa. Koululta luovutetulle tontille nousi sitten asuinkerrostalo.

Lähes satavuotias koulurakennus sisälsi materiaaleja, jotka rakentamisaikaan olivat tavallisia ja laadukkaina pidettyjä. Välipohjissa oli käytetty pääasial­lisena eristeenä turvetta.

”Sahanpurua, tiilenpalasia ja erilaista rakennusjätettä löytyi myös. Löytyipä sieltä yllättäviä esineitäkin, kuten vanha kenkä ja lippalakki”, vastaava mestari Toni Salojärvi Peab oy:stä kertoo.

Salojärvi kertoo, että varsin pian töiden käynnistyttyä työmaalla havaittiin, että uusien rakenteiden ja purkujen muodostama kokonaisuus on odotettua vaativampi.

Keittiön katon valu tehtiin kertarupeamana.­

Laajennusosa tuli vanhan rakennuksen sisään, ja purkutöiden lopullinen laajuus selvisi vasta pintapurkujen jälkeen, kun vanhojen rakenteiden todellinen sijainti ja koko olivat tiedossa.

”Porrashuoneen sijoittamiseksi suunniteltuun paikkaan piti valaa todella järeitä betonirakenteita ja ulottaa ne kalliosta ylimpään eli viidenteen kerrokseen. Peruskorjauskohteissa tavallinen ratakiskopalkkivahvistus ei siis tässä tapauksessa riittänyt”, Salojärvi kertoo.

Hän sanoo pitävänsä tätä työmaataan erityisen vaativana juuri rakenteiden mutkikkuuden takia. Sitä ei vähentänyt, että uusille neliöille piti raivata lisätilaa myös louhimalla lähellä ahtaan tontin reunaa. Dynamiittiakin käytettiin, mutta vain pienpanoslouhintaan. Osa noin 400 louhitusta kuutiosta saatiin kalliosta irti kiilaamalla.

”Koko ajan on pitänyt seurata tärinäarvoja. Naapuritaloihin on kiinnitetty kiihtyvyysanturit, joiden avulla saa selville reaaliaikaisesti kiihtyvyysarvot ja joiden avulla voi näin varmistaa, että pysytään sallittujen arvojen alapuolella”, työpäällikkö Saku Laukkanen Peabilta kertoo.

Työmaan aloittaminen viivästyi tänä keväänä neljällä kuukaudella, kun Helsingin kaupunki ei saanut siitä yhtäkään tarjousta.

”Toisen tarjouskierroksen järjestämisen asemesta päädyimme neuvottelu-urakkaan. Tiesimme täällä urakoivalla yrityksellä olevan kapasiteettia, joten aloitimme neuvottelut sen kanssa, mikä johti urakkasopimuksen solmimiseen”, rakennuttajainsinööri, projektipäällikkö Marko Kumpulainen Helsingin kaupungilta kertoo.

Vanhojen rakenteiden purussa ja vahvistamisessa on noudatettava tarkkuutta ja täsmälleen oikeaa järjestystä.­

Olennainen reunaehto oli, kuten aina neuvottelu-urakoissa, ettei alkuperäisen urakkaohjelman sisältöä saa muuttaa. Lisätöitä kuitenkin tuli, koska rakenteiden todellinen kunto oli huonompi kuin oli tiedossa.

Hankkeeseen kuluvat lisäeurot tulevat siinä mielessä erityisen huonoon aikaan, että Helsingin kaupunki on budjetoinut ensi vuoden koulukorjauksiin 10–15 prosenttia vähemmän kuin vielä koronaviruspandemian edellä oli ennakoitavissa.

”Tämä vuosi mennään vielä sovitusti, sen jälkeen on edessä niukkenevat ajat”, Kumpulainen sanoo.