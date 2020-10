Rakentaminen

Bulevardin päädyssä sijaitseva rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Asemakaavan muutoksen yhteydessä muutos rakennus suojellaan.

Entinen Metropolian ammattikorkeakoulun arvorakennus Hietalahden torin itäpuolella muuttuu hotelliksi. Kojamo oy (entinen VVO) haluaa rakentaa tontilla sijaitseviin kiinteistöihin hotellin lisäksi asuntoja.

Rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. Alun perin Teknillisten alojen oppilaitokseksi vuonna 1877 valmistunut rakennus on yksi Helsingin näyttävimmistä kiinteistöistä.

Samalla, kun asemakaavan muutos hyväksytään, rakennus suojellaan asemakaavalla.

Rakennus sijaitsee yhden Helsingin keskeisimmistä kaduista, Bulevardin, päässä. Sen naapurina ovat Hietalahdentori ja entinen Kansallisooppera.

Entisen ammattikorkeakoulun käytävät muuttuvat hotellin käytäviksi.­

Tiistaina kaupunki­ympäristö­lautakunnassa päätettävän asemakaavan muutosehdotuksen piiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi kolme muuta rakennusta.

Hietalahdentorin laidalla olevan Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen lisäksi Bulevardi 29 eli korttelin sisäosan tiilinen vanha kemian rakennus sekä taloista uusin, pitkänomainen kemian rakennus muutetaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön.

Opetuskäytössä olleet rakennukset vapautuivat, kun niissä toiminut ammattikorkeakoulu Metropolia muutti opetustoiminnan Myllypuroon valmistuneelle uudelle kampusalueelle.

Abrahaminkatu 1:n pääovet ja aula ovat vuodelta 1877.­

Albertinkadun puolen punatiilisessä, arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemassa rakennuksessa toimi aikoinaan sähkötekniikan laitos, myöhemmin Metropolian autohalli. Kuvassa alkuperäinen hissi 1930-luvulta.­

Pörssiyhtiö Kojamon päätoimialue on vuokra-asuntojen rakennuttaminen ja kiinteistöjen jalostaminen vuokra-asunnoiksi. Kohteen tontit puolestaan omistaa Kojamon kumppani Lakewood Oy. Yhtiö on pääkaupunki­seudulla toimiva rakennusliike.

Lakewood ostaa ja jatkojalostaa kiinteistö- ja kerrostalokohteita. Yrityksen toimialaan kuuluvat perustaja­urakoinnin lisäksi niin kiinteistökehitys ja -arviointi, KVR-urakointi kuin projektin­johtourakointi.

Lakewood on hakenut Helsingin kaupungilta omistamiensa kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutosta. Asiasta on jo sovittu kaupungin ja Lakewoodin välisessä, kiinteistöjen kauppaa ja kehittämistä koskevassa puite­sopimuksessa.

Kaupunki­ympäristö­lautakunta hyväksynee hakemuksen yksimielisesti.

Arvorakennus on ollut tyhjillään pitkään. Länsisataman, Jätkäsaaren, Hernesaaren ja Telakkakadun alueiden rakennuttua ja rakentuessa Hietalahden arvo sijoituskohteena on kohonnut, kun kaupunginosa on muuttunut laitakaupungista enemmän keskusta-alueeksi.

Tästä kehityksestä on merkki nyt päätöksenteossa olevan kiinteistön lisäksi sen naapuri, niin kutsuttu Kaartin Lasaretin tontti rakennuksineen. Valtion kiinteistöomaisuudesta vastaava Senaatti sai tontin juuri kaupaksi rakennusten oltua kymmenisen vuotta tyhjillään.