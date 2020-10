Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tarkensi, että kaupunki on leviämisvaiheessa vasta yhden mittarin eli tapausten ilmaantuvuuden mukaan.

Vantaan kaupunki ehti tiedottaa tänään, että ”tilastojen mukaan Vantaa on koronaepidemian leviämisvaiheessa”.

Kyse oli kuitenkin virheestä. Vantaan tiistaina pitämän tiedotustilaisuuden kyselyosiossa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tarkensi, että kaupunki ei ole vielä leviämisvaiheessa.

Myös Vantaan sosiaali- ja terveysasioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö vahvisti HS:lle, ettei Vantaa ole epidemian leviämisvaiheessa, vaan yhä kiihtymisvaiheessa muun Uudenmaan tapaan.

Uuteen vaiheeseen siirtyminen perustuu useisiin kriteereihin, joita ovat esimerkiksi tautitapausten sekä sairaalahoidossa olevien määrä.

Leviämisvaiheen kriteereistä Vantaa täyttää selvästi yhden: tartuntojen ilmaantuvuuden eli tapausten määrä 100 000 asukasta kohden. Myös positiivisten näytteiden osuus lähentelee leviämisvaiheen ylittymistä.

”Tartuntojen määrä tässä vähän hidastuikin, mutta nyt ihan muutaman viimeisen päivän aikana luvut ovat hieman kasvaneet. Käppyrät näyttävät ylöspäin”, Aronkytö lisää.

Virheellinen tieto ehti levitä tiedotusvälineisiin Vantaan kaupungin tiedotteesta.

”Tilastollisesti Uusimaa ja Vantaa siis täyttävät osan leviämisvaiheen kriteereistä, mutta ne on luokiteltu kuitenkin kiihtymisvaiheeseen. Esimerkiksi ilmaantuvuus on ollut leviämisvaiheen luokkaa jo muutaman viikon ajan. Kriteereitä on kuitenkin muitakin”, Vantaan kaupunki tarkensi Twitterissä myöhemmin.

Epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheet ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa julkaisemaa kolmivaiheista mittaria, joilla pyritään hahmottamaan tilanteen kehittymistä ja helpottamaan oikeiden rajoituskeinojen valintaa.

Vantaa on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (Hus), joka on toistaiseksi ilmoittanut alueen olevan kiihtymisvaiheessa. Tätä edeltää perustaso.

Lue lisää: Onko Uusimaa siirtymässä epidemian vakavimpaan leviämisvaiheeseen? Husin ylilääkäri toivoo, ettei uusia rajoituspäätöksiä tehtäisi liian nopeasti

THL:n tilastojen mukaan koko Uudellamaalla ainakin kaksi leviämisvaiheen kriteereistä on tähän mennessä täyttynyt: tartuntojen lähteistä ei pystytä selvittämään puoliakaan ja myös ilmaantuvuusluku ylittää leviämisvaiheen rajan.

Kolmaskin kriteeri on vähällä täyttyä, sillä positiivisten testitulosten osuus on leviämisvaiheen rajamailla, miltei kahdessa prosentissa kaikista testituloksista.

Leviämisvaiheessa on Suomessa ilmoittanut olevansa ainoastaan Vaasan sairaanhoitopiiri, jossa on ollut lähiviikkoina suuria tautiryppäitä.

HS kysyi maanantaina Husin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilältä, onko Uusimaa siirtymässä epidemian leviämisvaiheeseen, mutta Heikkilä ei ottanut suoraan kantaa asiaan.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi HS:lle, ettei näe pelkkien epidemiavaiheiden nimien tuijottamisessa järkeä.

”Minun maailmankuvassani sillä ei ole suurta merkitystä, millä termeillä tilannetta nimitetään. Kyse on liukumasta. Ja lisäksi olemme jo ottaneet Uudellamaalla käyttöön pääosan leviämisvaiheen suosituksista ja rajoitustoimenpiteistäkin, kokoontumisten voimakkaita rajoituksia lukuun ottamatta”, Järvinen sanoi.

Hallitus on aiemmin linjannut, että leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet suositellaan kiellettäväksi. Yli kymmenen henkilön kokoontumiset hyvä kieltää.

Leviämisvaiheessa myös kaikki aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytettävä.

Päätäntävalta näissä asioissa on alueellisilla viranomaisilla kuten kunnilla, sairaanhoitopiireillä ja aluehallintovirastoilla.

Hallituksen päätäntävallassa sen sijaan ovat matkustusrajoitukset sekä elinkeinotoiminnan rajoittaminen kuten ravintoloiden aukioloajat.

Vantaa ilmoitti tiistaina rajoittavansa sisäänpääsyä uimahalleihin ja siirtävänsä ohjattua liikuntaa verkkoon.

Kaupunki peruu kulttuuripalvelussa suuret tapahtumat kokonaan.

Nuorisopalvelut ovat auki pienemmillä asiakasmäärillä. Kirjastojen aukiolot pysyvät normaaleina.